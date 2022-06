Programm Von Impro bis Hip-Hop: Jazz-Festival Willisau bietet bei seinem Comeback noch viel mehr als Jazz Eine grosse musikalische Vielfalt bietet das Programm des Jazz-Festivals Willisau, das ab dem 31. August nach zwei Jahren Corona-Stille wieder über die Bühne geht. Auf fünf Tage verteilt, gibt es 23 Konzerte auf verschiedenen Bühnen. 02.06.2022, 18.01 Uhr

Weibliche Superkräfte der besonderen Art: Die Acid Amazonians sind in am Jazz-Festival Willisau dabei. Bilder: PD

Trotz des Labels «Jazz» lässt sich das Festival längst nicht mehr in Genreschubladen stecken. Sondern will Musikerlebnisse bieten, die in dieser Kombination sonst nur selten zusammenkommen.