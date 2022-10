woerdz – Das Spoken Word Festival Ein feiner Beobachter und einer der besten Rapper der Geschichte – Yasiin Bey aka Mos Def kommt nach Luzern Musiker, Rapper, Schauspieler, Aktivist, audiovisueller Künstler – Yasiin Bey, der als Rapper Mos Def Hip-Hop-Geschichte schrieb, kommt ans «woerdz» nach Luzern. Er ist zu einem vielseitigen, aber auch schwer fassbaren Künstler geworden. Regina Grüter Jetzt kommentieren 24.10.2022, 16.30 Uhr

Yasiin Bey (48) im Januar 2022 an der Show von Louis Vuitton im Rahmen der Paris Fashion Week. Dass er doch noch rappen kann, hat er da gezeigt. Bild: Pascal Le Segretain/Getty

«One two three / Mos Def and Talib Kweli / We came to rock it on to the tip-top /Best alliance in hip-hop.»

Alle, die sich auch nur ein bisschen für Hip-Hop interessieren, kennen die Zeilen aus dem Song «Definition» von Black Star und können sie mitrappen oder mitsingen. Die schlichte, aber frische Melodie ist vielleicht noch eingängiger als die Worte. Das gleichnamige Album der beiden Rapper aus Brooklyn, New York City, aus dem Jahr 1998 – Mos Def & Talib Kweli Are Black Star – hat den Hip-Hop verändert, das wird rückblickend besonders deutlich.

Einer der beiden ist Stargast am Spoken-Word-Festival «woerdz», welches am Mittwochabend eröffnet wird. Yasiin Bey nennt sich Mos Def seit 2012. Yasiin Bey? Okay, der Name ist den meisten nicht wirklich geläufig, denn die ganze Diskussion um die Namensänderung und andere Kontroversen warfen ausserhalb der USA keine Wellen. Wohlweislich kündigt das «woerdz» den Künstler so an: «Yasiin Bey (auch bekannt als Mos Def)». Wer Mos Def war, ist reich dokumentiert. Man kann sich auch einfach seine Musik anhören und seine Filme anschauen. Wer aber ist Yasiin Bey? Und wie viel Mos Def steckt noch in ihm?

Black Star haben Puff Daddy etwas entgegengesetzt

Das «woerdz» hat Yasiin Bey, den MC, den Rapper eingeladen. Er scheint sich wunderbar einzufügen in die Liste der Stars früherer Ausgaben: Patti Smith, Laurie Anderson, Saul Williams, Lee Scratch Perry, PJ Harvey. Diese Künstler performen Texte, die sie selber geschrieben haben. Und sie müssen etwas zu sagen haben. Mos Def war unbestritten einer der wortgewandtesten Rapper aus dem Bereich des Conscious Rap und seine Skills so gut wie die eines Eminem, Busta Rhymes oder Black Thought von The Roots.

Ende der 90er-Jahre haben Black Star dem kommerziellen Hip-Hop eines Puff Daddy etwas entgegengesetzt, intelligenten Rap mit grossartigen originalen Beats. Ein Jahr später hat Mos Def mit seinem Solodebüt «Black on Both Sides» dem noch eins draufgesetzt. Nur schon sein Gesicht auf dem Plattencover war ein Statement. «Beats by Su-Primo for all my peoples, negroes and latinos / And even the gringos», rappt er im Song «Mathematics». Hip-Hop aus und für Brooklyn, mit Seele.

Er prangerte die Bush-Administration an

Aber eben nicht nur. Die Musik von Mos Def war inklusiv, und seine Energie und sein Flow machten ihn über die Untergrund-Hip-Hop-Szene hinaus bekannt. Daneben hat er sich als Schauspieler einen Namen gemacht, nicht nur in Musik- und Werbevideos. Er nutzte seine Bekanntheit aber auch für politische Zwecke, im Nachgang von Hurrikan Katrina etwa, als er seine Stimme gegen die Bush-Administration erhob; oder 2007 in einem Fall rassistisch motivierter Ungleichbehandlung von sechs schwarzen Jugendlichen vor Gericht, der als «Jena Six» in den USA hohe Medienaufmerksamkeit erhielt.

Im Januar 2016 dann gab Yasiin Bey seinen Rückzug von Hollywood und der Musikindustrie bekannt – auf der Website von Kanye West. Seit 2013 lebte er in Kapstadt, Südafrika, wo er nach künstlerischer Freiheit suchte. An Inspiration habe es ihm nie gefehlt. Was davon in der Presse hängenblieb, war aber, dass ihm die Ausreise nach Ablauf des Touristenvisums mit einem «World Passport» verwehrt wurde. Sein letztes Album «December 99th» stiess bei der Fachpresse auf wenig Wohlwollen und ist für die, die sich dennoch dafür interessieren, auch schwierig aufzutreiben: auf keinem Streamingportal, keine CD, kein Vinyl.

Dasselbe gilt für das neue Black-Star-Album «No Fear of Time», ein vergleichsweise düsteres Werk, welches im Mai erschienen ist – ausschliesslich auf dem Podcast-Dienst Luminary. Und auch hier stellt sich die Frage: Sind Yasiin Bey seine Fähigkeiten als Rapper abhanden gekommen? Oder fehlte es ihm einfach an Begeisterung?

Das Schaffen von Yasiin Bey ist schwer zugänglich

Ab und zu poppte der Name Yasiin Bey in den letzten Jahren aber auch durch Kollaborationen mit Saul Williams, der auch schon am «woerdz» zu Gast war, Gorillaz oder A$AP Rocky wieder auf. Während der Pandemie hat er einen Podcast mit Talib Kweli und dem Comedian Dave Chappelle gemacht, der auch vor der «Industrie» geflüchtet war. Im Frühling 2021 hat er sein «Negus»-Album als audiovisuelle Installation in Hongkong öffentlich gemacht und später auch in Brooklyn gezeigt – nur so. Er ist in der öffentlichen Wahrnehmung wieder aktiver, wird im November zusammen mit dem Jazz-Hip-Hop-Pianisten Robert Glasper ein paar Konzerte im New Yorker Blue Note Jazz Club geben. «I’m just back in the kitchen, cookin up new flavors», liess er jüngst wissen.

Nach Luzern reist er exklusiv, zusammen mit Najib Ben Belgacem. Auf seiner Facebook-Seite hat der Kölner DJ ein, zwei Ausschnitte der gemeinsamen Konzerttournee gepostet: Bey hat Freude, tanzt ausgelassen zu einem orientalisch angehauchten Beat. Wirklich ein Bild machen kann man sich davon nicht. Das ist gewollt. Bey hat zwar Konten bei Instagram, Facebook und Twitter, die werden aber so gut wie nicht bewirtschaftet. Für ein Urteil über seine Rapkünste sind die Sequenzen zu kurz. Auch wendet er sich immer mehr dem Gesang zu. Man kann nicht behaupten, dass das gut ist.

Er wird singen und rappen

Was von den neueren Eindrücken bleibt: Er nuschelt oft, sodass seine einst messerscharf vorgetragenen Rhymes untergehen. Es fehlt der Fluss, auch ein bisschen die Präsenz – und die konzentrierte Energie. Auch auf der Bühne scheint der Künstler irgendwo anders zu sein und das Publikum zu vergessen.

Will er nicht, kann er nicht? Er kann, das hat Yasiin Bey im Werbevideo zur Louis-Vuitton-Show im Januar 2021 bewiesen. Das ist frisch, akzentuiert, leidenschaftlich – da ist Yasiin Bey, der Wortkünstler! Hängt es von der Tagesform ab, ob er will und kann, oder von etwas anderem? Wer kann das wissen. Yasiin Bey wird am «woerdz» zusammen mit DJ Najib Ben Belgacem ein einstündiges Set bestreiten; er wird singen und rappen. Was man aus all dem mitnehmen kann? Man wird am Freitagabend auf die eine oder andere Weise überrascht werden.

Das Video zum Bild: Yasiin Bey zeigt, dass er's noch drauf hat. Quelle: Youtube

«woerdz – Das Spoken Word Festival», Mittwoch, 26. bis Samstag, 29. Oktober, Südpol, Luzern. Auftritt von Yasiin Bey am Freitag; auch sehr zu empfehlen ist der Samstag mit Antoine Jaccoud & Beat Sterchi und Stereo Luchs; https://woerdz.ch/.

