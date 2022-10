World Band Festival Mit Trommeln und Dudelsäcken geht es in ein glänzendes Festival-Finale Das zweimal ausverkaufte Tattoo on Stage begeistert ein treues Publikum. Und auch die Ukraine ist zu Gast. Das World Band Festival insgesamt verzeichnet eine geringere Auslastung als 2019. Susanne Holz 1 Kommentar 02.10.2022, 13.00 Uhr

Aus der Ukraine zu Gast und mit sehr viel Energie und Charme: die Crazy Drummers aus Odessa. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 1. Oktober 2022)

Nein, von der aktuellen Tristesse des plötzlich eingekehrten Herbsts ist am Samstagabend im Konzertsaal des KKL nichts zu spüren. Dafür leuchten die sieben Formationen aus sechs Nationen beim Tattoo on Stage zu sehr. Sie kommen aus Holland oder Schottland, der Ukraine oder der Schweiz – und sie bringen in schnellem Wechsel sowohl sehnsüchtige Dudelsackklänge als auch Jazz und Pop, Volkstümliches oder Marschmusik auf die Bühne.