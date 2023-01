Würdigung Die Luzernerin Eva Zwimpfer ist mit 96 Jahren gestorben: Sie war eine betende Künstlerin Die Luzerner Künstlerin Eva Zwimpfer ist am Freitag mit 96 Jahren gestorben. Religion war ein wichtiges Thema für sie. Bis zuletzt hatte sie Ideen – doch keine Kraft mehr. Das Sterben fürchtete sie nicht. Über eine letzte Begegnung kurz vor ihrem Tod. Eva Meienberg, www.kath.ch Jetzt kommentieren 16.01.2023, 13.22 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Eva Zwimpfer bei einer Ausstellung in der Galerie Billing Bild Baar im November 2018. Bild: Stefan Kaiser

«Da ist der Teufel drin», sagt Martin Zwimpfer und öffnet den Deckel eines Weidekorbes. Darin liegt eine rote Plastilin-Figur mit dunklen Augen, langen Gliedern und Hörnern. Der Teufel liegt begraben unter rostigen, angelaufenen Gabeln – er ist ausser Gefecht gesetzt.

Das Objekt liegt wie viele andere in der ehemaligen Stube des Wohnhauses der Luzerner Künstlerin Eva Zwimpfer. Ihr Sohn Martin führte mich im November 2022 durch den Zwimpfer-Kosmos am Luzerner Rosenberg, wo er sich um seine Mutter und um ihr künstlerisches Werk kümmert. Zuletzt lebte die 96-Jährige die meiste Zeit im oberen Stockwerk des Hauses.

Eine geübte Seherin von Menschen und Dingen

An diesem nasskalten Herbsttag sitzt sie in ihrem grossen, gepolsterten Sessel und schaut aus dem Fenster auf die Quartierstrasse. In diesem Zimmer hat sie noch bis vor zwei Jahren gearbeitet. Damals lagen Berge von Fundstücken auf dem Tisch, bereit für ein zweites Leben als Kunstobjekt. «Ich beobachte die Leute», sagt sie. Während des Gesprächs wird sie müde, ihr Oberkörper neigt sich immer mehr nach vorne.

Eva Zwimpfer war eine Meisterin im Finden und eine geübte Seherin. Woran andere achtlos vorbeigingen, daran blieb der Blick der Künstlerin hängen. Ein Stück Gipswand mit herausragenden Strohhalmen, verbrannte Papier-Fetzen, Schwemmholz und Tetrapacks wurden in den Händen der Künstlerin zu kunstvollen Objekten.

«Betende Hände» mit einer Kerze aus Lourdes

Betende Hände von Eva Zwimpfer (2004), Kunstmuseum Luzern. Bild: Rapahel Rauch

Etwa die bordeauxroten Frauenhandschuhe aus Satin, die sie mit Watte ausgestopft und mit hellblauer Packschnur Handfläche auf Handfläche zusammengebunden hat. Zwischen den Händen steckt eine weiss-blaue Stabkerze aus Lourdes. Die «Betenden Hände» befinden sich heute in der Sammlung des Kunstmuseums Luzern. «Ein schönes Objekt», sagt die Künstlerin und betrachtet ihre Kunst, als stamme sie nicht von ihr. Was sie sich damals beim Machen dachte, weiss sie heute nicht mehr. In einem Dokumentarfilm über sie aus dem Jahr 2007 sagte die damals 81-Jährige über ihr Kunstschaffen: Die Kunst passiere einfach, sie folge dabei ihren Impulsen.

In der Kunst von Eva Zwimpfer gibt es zahlreiche religiöse Bezüge. Darauf angesprochen, sagt die Künstlerin bestimmt: «Ich bin religiös.» Bis zum Beginn der Coronapandemie sei sie am Sonntag in die Kirche gegangen. Am Abend vor dem Schlafen bete sie. Zum Beispiel zum heiligen Antonius oder zur heiligen Teresa von Avila, zu der sie ein Objekt gestaltet hat.

Die heilige Teresa von Avila von Eva Zwimpfer im Kunstmuseum Luzern. Bild: Eva Meienberg

Ein abgeschnittener Ärmel eines Männerhemdes, festgemacht auf einem Stück Holz, bildet den Habit der heiligen Teresa. Die Manschette des Hemdes ist zum Schleier gefaltet und umrahmt ein fahles Gesicht, das auf den Ärmel aufgemalt ist. Auf Höhe der Brust der Heiligen befindet sich ein weiteres Stück Stoff, das mit zahlreichen kreuzförmig angeordneten Stecknadeln angeheftet ist. Rötlich gefärbt, erinnert es an Schmerz und Blut.

Eva Zwimpfer wollte Bildhauerin werden, was ihr der Vater, Oberst der Schweizer Armee, nicht erlaubte. So wurde sie Lehrerin, bildete sich aber in Kursen künstlerisch weiter. Nach der Geburt ihrer Kinder arbeitete sie nicht mehr als Lehrerin. Eines der Bilder, das an der Wand lehnt, zeigt drei durchgestrichenen Wörter: «Kinder», «Kirche», «Küche». Eva Zwimpfer hat das Bild mit «Karriere. La donna è mobile» betitelt.

Auf der rechten Seite des Bildes klebt ein flaschengrünes Stück Papier, das vielleicht den Wunsch der Familienfrau verbildlicht, auch in dieser Familienphase Kunst zu schaffen – und sei es mit Küchenabfällen: Auf dem grünen Papier haften Eierschalen, Salzkristalle, Pfefferkörner und Zwiebelhäute.

Rot glitzert ein Objekt auf der Kommode im Zimmer. Eva Zwimpfer hat aus roter Wolle mit Glitzereffekt eine Hülle gestrickt, das sie über ein Bild gezogen hat. Auf einer Banderole, die unten am Bild sichtbar ist, steht: «Jesus, ich vertraue auf dich.» «Warum haben Sie das Bild verborgen?», frage ich Eva Zwimpfer. «Es ist eben ein Geheimnis», sagt die Künstlerin. Ausserdem wisse sie doch, was sich unter der Hülle verberge.

Wer schön sein will, muss leiden. Wirklich?

Die Künstlerin schöpfte aus ihrem alltäglichen Fundus, kombinierte die Gegenstände mit eine feinem ästhetischen Gespür und veredelte sie mit kunsthandwerklichen Techniken. Entstanden sind subtile, witzige, tiefgründige Kunstobjekte. Besonders wichtig waren ihr die Titel ihrer Werke, die sie oft prominent beschriftete.

Eva Zwimpfer 2007 verschmitzt mit einem Gegenentwurf zu gängigen Schönheitsidealen. Bild: Eveline Bachmann

«In unserer Familie wurde nicht viel gesprochen», sagt die Tochter Paula. Themen rund um den Körper habe ihre Mutter in ihrer Kunst verarbeitet. Nicht konzeptuell, sondern spontan. Etwa indem Eva Zwimpfer ihre hochhackigen, schwarzen Riemchensandalen mit einem Wolle gestopften weissen Strumpf versah. Auf einen Blick wird klar, dass das Tragen des Schuhs schmerzhaft-unbequem sein muss. Die rot gefärbte Stelle bei den Zehen verstärkt diesen Eindruck. Wer schön sein will, muss leiden. Wirklich?

Etwas melancholisch verliess ich im November den Luzerner Rosenberg. Schon da mit der Ahnung, dass die Ideen von Eva Zwimpfer nun Ideen bleiben werden. Was sie geschaffen hat, heute etwa im Kunstmuseum Luzern gehütet und auch immer wieder mal ausgestellt, wird nicht vergessen werden.

Eva Zwimpfer in ihrer Wohnung im Luzerner Rosenberg. Bild: PD

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen