Ausstellung Der Magier wird zum Künstler: Alex Porter zeichnet mit dem Licht und der Fantasie Bekannt als Theatermacher, als Poet und als Zauberer, stellt Alex Porter nun Kunst in der Luzerner Galerie Vitrine aus. Und er darf damit im Juni bereits nach Basel. Susanne Holz Jetzt kommentieren 13.05.2022, 05.00 Uhr

Das Zeichnen neu erfinden: Wer könnte das besser als Alex Porter? Bild: Nadia Schärli (Luzern, 11. Mai 2022)

Viele kennen ihn als Zauberer, Performer, Theatermacher oder auch als Schweizer Kleinkunstpreisträger von 2003. Nun kann man noch eine weitere Seite von Alex Porter entdecken: die des zeichnenden darstellenden Künstlers. Schon 1985 hatte der 1964 geborene Porter die Kunstgewerbeschule Luzern besucht, bevor er ein Jahr später an die Bewegungstheaterschule Ilg in Zürich wechselte.

Seit 1988 ist der Luzerner Alex Porter im In- und Ausland als Zauberkünstler und Poet unterwegs. Daneben arbeitet Porter seit 14 Jahren als Dozent am MAZ Medienausbildungszentrum Luzern. Die Sache mit dem Zeichnen, sie packte ihn während des Lockdowns, als plötzlich Zeit und Raum für Neues war. Neu ist ebenfalls die Art des Zeichnens, die Alex Porter für sich entdeckte.

Inspiriert vom vielfältigen Leben in seinem Garten

Der zweifache Familienvater und Bewegungsmensch, der auch seine Theaterstücke gerne zuerst zeichnet, greift zu Stift und iPad, malt Weiss auf Schwarz, bringt Licht ins Dunkel. Wobei Porter das Dunkle wie das Helle schätzt.

«Schwarz ist die Tiefe, das ist einfach so im Leben.»

Das sagt der Künstler einerseits. Und andererseits: «Das Leuchten der Bilder ist mir wichtig. Ein Leuchten ist in der Welt immer vorhanden.» Porters Bilder leuchten zunächst auf dem iPad, dann werden sie am Druckcomputer bearbeitet, danach wählt der Künstler reflektive Bildträger für sie aus – oder integriert sie in Lichtboxen, um mit dem Leuchten zu spielen.

Alex Porter in seiner Ausstellung «In the Garden of My Mind» in der Galerie Vitrine in Luzern. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 11. Mai 2022)

«Paper» nennt Porter seine Bilder. Seine Sujets entspringen meist der Natur, Alex Porter verbringt viel Zeit in seinem biodiversen Garten, beobachtet Insekten, staunt über die Vielfalt des Lebens. Betrachtet man die ausgestellten Zeichnungen, entdeckt man plötzlich Hummeln oder Insektenflügel, meint Pusteblumen auszumachen oder auch einfach das Glänzen der Milchstrasse. Eine Dynamik wohnt den Werken ebenfalls inne, vermutlich ist es die Dynamik ihres lebhaften Erschaffers.

Alex Porter in seiner Ausstellung «In the Garden of My Mind» in der Galerie Vitrine in Luzern. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 11. Mai 2022) Werke von Alex Porter. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 11. Mai 2022) Alex Porter in seiner Ausstellung «In the Garden of My Mind» in der Galerie Vitrine in Luzern. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 11. Mai 2022) «Zirkushummeln», so heisst dieses Werk. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 11. Mai 2022) Der Künstler Alex Porter mag das Dunkle wie das Helle: «Schwarz ist die Tiefe, das ist nun mal so im Leben.» Bild: Nadia Schärli (Luzern, 11. Mai 2022) Alex Porter in der Galerie Vitrine in Luzern. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 11. Mai 2022) Alex Porter in der Galerie Vitrine in Luzern. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 11. Mai 2022) Pusteblume oder Meer aus Ästen? Alex Porter spielt mit Licht und Fantasie. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 11. Mai 2022)

Alex Porter freut sich sehr über die von Evelyne Walker und Rob Nienburg wunderschön in Szene gesetzte Ausstellung. Und Galeristin Walker ist ebenfalls glücklich: Bei der Volta Basel, der Satellitenmesse der Art Basel, ist die Galerie Vitrine vom 13. bis zum 19. Juni erstmals mit dabei. Direktor Kamiar Maleki und sein Team suchten folgende Kunstschaffende in der Endphase der Eingaben aus: Davix, Bruno Müller-Meyer, Jürg Benninger, Sepideh NourManesh und – Alex Porter.

Ausstellung mit Alex Porter in der Galerie Vitrine in Luzern: «In the Garden of My Mind». Bis 2. Juli 2022. Am Samstag, 14. Mai 2022, ist der Künstler von 12 bis 15 Uhr anwesend. Bei der Finissage am 2. Juli 2022 leitet Jonas Räber ab 17 Uhr eine Auktion mit Werken etlicher Künstler, deren Erlös ukrainischen Flüchtlingen in der Schweiz zukommt. Öffnungszeiten Galerie: Do/Fr 14-18.30 Uhr; Sa 12-16 Uhr. www.galerie-vitrine.ch

