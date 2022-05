Zentralschweiz Bei diesem Musikernachwuchs tanzt der Dirigent mit den Jugendlichen Seit zwei Jahren konzertiert beim Zentralschweizer Jugendsinfonieorchester im Ensemble «Auftakt» der Nachwuchs. Die Jungen begeistern mit Spielfreude im Schwyzer Mythensaal. Romano Cuonz Jetzt kommentieren 30.05.2022, 17.30 Uhr

Der Trompeter Nicolas Becht ist gerade mal neunjährig. Der Knirps stand in George Gershwins «Summertime», arrangiert für Blechbläser, zwischen grösseren Musikantinnen und Musikanten und hielt dabei locker mit.

Der neunjährige Nicolas Becht (Bildmitte mit Trompete) im Einsatz mit dem ZJSO-Nachwuchsorchester. Bild: Romano Cuonz (Schwyz, 29. Mai 2022)

Nicolas ist das jüngste Mitglied im Nachwuchsensemble «Auftakt» des Zentralschweizer Jugendsinfonieorchesters (ZJSO). Er steht quasi für den Gedanken, der vor zwei Jahren zu dessen Gründung geführt hat.

Für Musikschülerinnen und Musikschüler war es schwierig geworden, den Einstieg in immer ambitioniertere Orchester zu schaffen. «Doch wir wollten weiterhin jüngeren Mitgliedern eine Möglichkeit bieten, bei anspruchsvollen Projekten mit sinfonischer Besetzung mitzuwirken und wichtige Erfahrungen zu sammeln», sagt Mitinitiant und Projektleiter Basil Amrein.

Dass es sich bei «Auftakt» um ein projektbezogenes Orchester handelt, das in einem fünftägigen Lager (diesmal in Urnäsch) ein anspruchsvolles Programm einstudiert hat und dann vors Publikum trat, mochte man am Sonntag im Schwyzer Mythensaal kaum glauben. Zu spielerisch, zu temperamentvoll, und – wo angezeigt – auch wieder bezaubernd leicht, interpretierten die Jugendlichen unter der Leitung ihres Dirigenten Gregor Bugar sechs musikalische Kompositionen.

Musikalische Bilder für Junge kreiert

Gregor Bugar aus Locarno studiert an der Musikhochschule Luzern mit Schwerpunkt «Dirigieren/Schulmusik» und leitet schon heute mehrere Orchester. Für die Aufgabe, die noch sehr jungen Knaben und Mädchen im «Auftakt» zur sinfonischen Musik zu führen, scheint er wie geschaffen. Projektleiter Basil Amrein sagt:

«Er kreiert stets von neuem schöne Bilder, die zeigen, wie die Musik gespielt werden soll. Daraus resultiert sofort ein Effekt! Die Jugendlichen sind begeistert.»

Wenn man Gregor Bugar beobachtete, wie er etwa bei Georges Bizets vertrauter und eben doch immer wieder überraschender «Carmen-Suite» an seinem Dirigentenpult stand, verstand man es: Bugar tanzte beim Dirigieren wahrhaftig. Dabei animierte er die Jugendlichen mit ihren Instrumenten zum Mittanzen.

Mit dem nötigen Feuer, fast unbändig wie Carmen selbst, kam die Musik daher. Jede und jeder im Publikum freute sich darüber, dass das Stück als Dreingabe nochmals ertönte und zu Standing Ovations führte.

Das ZJSO-Nachwuchsorchester begeistert durch Spielfreude und jugendliches Temperament. Bild: Romano Cuonz (Schwyz, 29. Mai 2022)

Nach Bizet und Carmen, stand George Gershwins berühmte «Summertime»-Arie aus Porgy and Bess auf dem Programm. Dies in einem Arrangement für Blechbläser. Wie die Jungen dabei auf Hörnern, Trompeten, Posaunen und Tuben ihre oft eigenständigen Stimmen spielten, dabei dem jazzigen und swingenden Groove stets gerecht wurden, war schlicht erstaunlich.

Im «ohrwurmverdächtigen» Radetzky-Marsch von Johann Strauss (Vater) wuchs das junge 70-köpfige Ensemble punkto Spiellust förmlich über sich hinaus. Auf den Gesichtern war da oft mehr als nur ein Augenzwinkern zu erkennen.

«Pavane» und «Finlandia» als Höhepunkte

Im zweiten Teil des Konzerts standen zwei anspruchsvolle Werke auf dem Programm. Zuerst Gabriel Faurés «Pavane»: Fauré schrieb das kurze Stück für «ein Konzert mit leichter Muse». Den Jugendlichen sagte die romantische, auch ein wenig melancholische Melodie offensichtlich zu. Allein schon das kurze Flötensolo von Elia Steiner zu Beginn, begeisterte. Es folgten in erstaunlicher Präzision die Stimmen der Oboen, Klarinetten und der Streicher.

Höhepunkt des Abends – mit vielleicht sogar einem Hauch politischer Brisanz – bildete das Tongemälde «Finlandia» von Jean Sibelius. Die geheime Nationalhymne des «Tausend-Seen-Lands» ist populär, ergreifend und feierlich. So sehr, dass sie die russische Obrigkeit mit einem Aufführungsverbot belegt hatte. In diesem Stück konnten die Perkussionisten und die Pauken genauso brillieren wie etwa die Hörner (Karim Gadri mit einer wunderschönen Solopassage).

Mit der Dreingabe – Jacques Offenbachs Cancan-Tanz – liessen Gregor Bugar und die (hier beinahe wilden) Jugendlichen das Publikum mitwippen, mitklatschen. Eine frische Brise in der Zentralschweizer Orchesterszene. Sie tat und tut gut.

Das ZJSO-Nachwuchs-Orchester «Auftakt» tritt noch an zwei weiteren Orten auf: 10. Juni in Hergiswil um 20 Uhr im Loppersaal, 12. Juni in Hochdorf um 17 Uhr im Kulturzentrum Braui.

