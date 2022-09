Zentralschweiz Die Ausgangstipps fürs Wochenende Ob auf der Bühne, in den Galerien oder im Museum:

Unsere Ausgehtipps für die Zentralschweizer Kulturhäuser gibt's hier.

Glücklich Festival: Eintägiges Festival ­mitten in Luzern

Mit anderen zusammen zu Musik glücklich sein, dafür sind Festivals da. Bei einem Festival, das das «glücklich» in seinem Namen trägt, vielleicht noch ein bisschen mehr. Am Samstag ist es wieder so weit: Headliner (Mimiks, Pablo Infernal) und Newcomer sorgen auf zwei Bühnen dafür, dass wir massenweise Endorphine ausschütten. Es beginnt mit einem Kinderkonzert um 14 Uhr; für die Grossen geht’s um 15 Uhr los mit Damian Lynn und endet irgendwann an der Afterparty im Madeleine. (reg)

Nach der Parade durch Luzern vom letzten Samstag geht’s weiter mit Punkkonzerten im Musikhaus auf dem Hügel: The Outcasts aus Belfast – gegründet 1977, 2011 wiederbelebt – beehren den Sedel.

Das Projekt Into Orleans um den Luzerner Multiinstrumentalisten Sebastian Schwarz ist geprägt von experimenteller Spielfreude.

Der Jazz Club Luzern wird nicht müde. Zusammen mit der 85-jährigen Jazzlegende – Klaus Koenig und seinen Seven Things meldet er sich zurück.

Im Rahmen der Konzertreihe «BergMusik» geben Dani Häusler (Klarinette, Saxofone), Willi Valotti (Akkordeon) und Maryna Burch (Orgel) ein Benefizkonzert für die Ukraine.

Gilbert & Oleg mit drei verschiedenen Programmen

Das fahrende Varieté Gilbert & Oleg ist gleich mit drei Stücken zu Gast in Uri. Es präsentiert «Illusion oder Wirklichkeit?», «Robin Hood – The Great Resist» sowie «Goldener Gaukler».

«Swinglisch» mit musikalischer Comedyshow

Das Ensemble Swinglisch vereint Comedy mit Musik und erzählt in «Ruth interviewt» die Geschichte dreier Frauen, die sich in einer Talkshow kennen lernen. Dazu kommen Songs im dreistimmigen, Schweizerdeutschen Close-Harmony-Gesang.

Ohne Rolf zu Gast im Gaswerk

Die Luzerner Jonas Anderhub und Christof Wolfisberg alias Ohne Rolf sind nach wie vor schweigend und Plakate blätternd unterwegs auf Schweizer Bühnen. Auch in ihrem 4. Programm «Seitenwechsel» (2016) kombinieren sie mit minimalistischem Kabarett Theaterkunst und Literatur.

«Musik am Hof» verbindet Bach und Schütz

Dirigent Ludwig Wicki und der Organist Stéphane Mottoul führen in der Hofkirche ihre Zyklen mit Vokalwerken von Heinrich Schütz sowie Präludien, Fugen und anderen Werken für Orgel von Bach prominent weiter – mit Carmela Konrad, Sopran, und dem Alte-Musik-Ensemble Il Dolcimelo Luzern.

Opernwelt und Italianità mit Flöte und Klavier

Martin Giese (Flöte) und David Sonder (Klavier) spielen virtuose Bearbeitungen von Themen aus bekannten Opern wie Georges Bizets «Carmen» oder Rossinis «Il Barbiere di Siviglia». Der Erlös geht an den Unterstützungsfonds der Musikschule Uri für Kinder aus finanziell angespannten Verhältnissen.

Streichquartett-Klassiker in der Kapelle

Die Camerata Uri spielt Streichquartette von Haydn, Mozart und Busoni (Violinen: Alexandra Bissig und Rahel Marty, Viola: Christian Zgraggen, Violoncello: Trix Zumsteg).

Oper: Raff-Jubiläum - Spass statt Romantik

In Konzerten zu seinem 200. Geburtsjahr stand der in Lachen geborene Joachim Raff bisher vor allem als Schweizer Romantiker im Fokus. Jetzt zeigt ihn das Opernkollektiv Zürich mit der einzigen Opernproduktion zum Jubiläum von einer anderen Seite. «Die Eifersüchtigen» ist eine Opera buffa in der Tradition von Rossini, die Inszenierung ironisiert die Liebesverwirrungen, indem sie sie szenisch in einem Fotostudio ansiedelt. Das Opernkollektiv gibt jungen Sängerinnen und Sängern nach dem Studium eine Plattform. (mat)

Orgelfahrt: Orgeln rund um den Vierwaldstättersee

Zum zweiten Mal führt die Firma Orgelbau Graf Sursee mit Matthias Grünert eine Orgelfahrt in unserer Region durch. Für Orgeln am und um den Vierwaldstättersee hat der Organist der Frauenkirche Dresden stilistisch passende Programme zusammengestellt. Start ist am Mittwoch, 7. September, in Sattel (St. Peter und Paul, 18.00) und Ingenbohl (Klosterkirche, 19.30). Weiter geht es in Weggis (8. September), Udligenswil und Meggen (9. September), Dallenwil, Emmetten und Stans (10. September) sowie Meierskappel und Küssnacht (11. September). (mat)

Ruth Rieder in der Galerie Hofmatt in Sarnen

Künstlerin Ruth Rieder stellt ab dem Wochenende in der Galerie Hofmatt in Obwalden aus. Vernissage ist am Samstag, 3. September, von 17 bis 19 Uhr. Die Galerie ist jeweils Samstag und Sonntag von 14 bis 17 Uhr offen.

Zwei Künstlerinnen vor Ort in der Galerie Ductus

In der Luzerner Galerie Ductus sind im Rahmen ihrer Ausstellung «Gestus» am Samstag, 3. September, die Künstlerinnen Lisbeth Haggenmüller und Merete Hottiger vor Ort, und zwar von 15 bis 18 Uhr.

Adrian und Moritz Hossli in der Sust in Stansstad

Die Künstler Adrian und Moritz Hossli stellen Malerei, Druckgrafik, Video, Fotografie und Installation in der Sust in Stansstad aus. Vernissage ist am 2. September um 18 Uhr.

Performance-Abend im Museum Winkelriedhaus

Im Museum Winkelriedhaus performt heute um 18.30 Uhr unter anderen Rochus Lussi.