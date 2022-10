Ausgangstipps für Wochenende in Luzern und Region

Zentralschweiz Die Ausgangstipps fürs Wochenende Ob auf der Bühne, in den Galerien oder im Museum:

Unsere Ausgehtipps für die Zentralschweizer Kulturhäuser gibt's hier. Regina Grüter, Stefan Welzel, Urs Mattenberger 06.10.2022, 10.13 Uhr

Inhaltsverzeichnis Sounds

Bühne

Klassik

Kunst

Pee Wirz und Roger Vivian spielen live

Piro Tones ist das neue Bandprojekt von Pee Wirz (Dada Ante Portas) und Roger Vivian (die Band Vivian hat sich aufgelöst). Am 9. September haben sie ihr Débutalbum «Of Roses, High Hopes And Mold» veröffentlicht. Nun spielen die zwei Luzerner Poprock-Urgesteine die Songs in der Homebase.

«Verspielt, aber dennoch eine verpasste Chance» war unsere Plattenbesprechung vom 10. September getitelt; etwas für Freunde klassischen Pops, auch wenn Wirz und Vivian genretechnisch ausscheren. Denn: Über all dem liege ein Weichzeichner, ein Filter, der die Stücke auf seltsame Weise einander angleiche. Die Kritik impliziert die Hoffnung, dass der Piro-Tones-Sound live noch etwas kantiger rüberkommen könnte. (reg/sw)

Freitag, 7. Oktober, 20.30, Schüür, ­Luzern.

Tommy Vetterli bearbeitet ­seine Gitarren wieder

Die legendäre Zürcher Metalband Coroner mit neuem Material.

Wenn man ihre Musik als Thrash Metal bezeichnete, fühlten sich die Zürcher immer ein bisschen missverstanden. Nach «Grin» (1993) hat sich Coroner aufgelöst, um 1995 noch eine Kompilation nachzuschieben. Dann war Schluss. Bis sich Ron Broder, Tommy Vetterli und Diego Rappachietti 2010 wiedervereinten. Die einzige Deutschweizer Show verspricht einen Song ihres angekündigten Albums als Premiere. (reg)

Samstag, 8. Oktober, 21.00, Gaswerk Eventbar, Seewen.

Unglaublich ausdrucksstark ­mit nur 19 Jahren

Joya Marleen: Weichen für eine Karriere im Popgeschäft sind gestellt.

Joya Marleen, die grosse Abräumerin bei den Swiss Music Awards, ist gleich zweimal in der Zentralschweiz unterwegs. Noch im Mai «völlig überwältigt», tourt die erst 19-jährige St. Gallerin jetzt durch die Schweiz, Österreich und Deutschland – allein, nicht im Vorprogramm von Hecht. Die talentierte Songschreiberin und Performerin überzeugt als Sängerin mit ihrem Stimmumfang. (reg)

Donnerstag, 6. Oktober, 20.30, Gaswerk Eventbar, Seewen; Samstag, 8. Oktober, 21.00, Galvanik, Zug.

Scheuer Popstar mit ­grossen Ambitionen

Der Name Marlon Nader alias Mavi Phoenix steht für einen einnehmenden Mix aus Elektropop, R&B und Rap. In Österreich gilt der Musiker, Rapper und Produzent als «aufregendster heimischer Popstar der letzten Jahre».

Donnerstag, 6. Oktober, 21.30, Club Südpol, Luzern/Kriens

Garage Sounds, Punk und Rock'n'Roll

Vor sechs Jahren waren sie schon einmal im Sedel, The Cavemen aus Neuseeland. Seither sind die wilden Rock ‹n› Roller Dauergäste an Garage-Festivals.

Fr, 7. Oktober, 21.00, Sedel, Luzern

Klein aber Bämm – Grosse Musik auf kleiner Bühne

Die kleine Konzertreihe setzt sich fort mit dem in Luzern bestens bekannten psychedelischen Stoner-Rock-Trio Carson und den Midnight Deadbeats, heavy Kick-Ass-Rock ‹n› Roll aus Basel.

Fr, 7. Oktober, 21.00, Galvanik, Zug

Kraftvoller und ­lebensbejahender Blues

Die Elias Bernet Band ist an Blues- wie an Jazzfestivals zu Hause. «Better off with the blues» heisst das jüngste Album. Kraftvoll und lebensbejahend greift Bernet in die Tasten.

Samstag, 8. Oktober, ab 20.00, Rest. & Bistro Pyramide, Meggen

Eine musikalisch-lyrische Reise

Das Ensemble trio momo begleitet Lyrik des Musikhistorikers Tihomir Popovic.

Dass Lesungen musikalisch untermalt werden, ist im Prinzip nichts Neues und daher auch nichts Besonderes. Dennoch fällt das Setting der Veranstaltung «Safirstille» aus dem Rahmen des Gewöhnlichen und lässt aufhorchen: Ein junges Klassik-Trio (Laura Spichtig am Klavier, Lisa Travella an der Violine und Georg Jäschke am Cello) spielt hier unter anderem Romantik-Werke von Dmitri Schostakowitsch, Fritz Kreisler und Gabriel Fauré, um die zeitgenössischen Gedichte des Musikhistorikers und HSLU-Professors Tihomir Popovic wahlweise zu unterstreichen oder zu konterkarieren. Dabei werde – so die Verantwortlichen – eine imaginäre Reise von Ost nach West vollzogen.

Ein Grossteil der lyrischen Werke sei dabei dennoch durch die Schweiz inspiriert. Popovic ist in Belgrad geboren, lebt schon länger im deutschsprachigen Raum und hat sich vor allem als Verfasser deutscher Lyrik einen Namen gemacht. Seine Gedichte erscheinen regelmässig in Literaturzeitschriften. In «Safirstille» werden sie vom aus Wien stammenden Schauspieler Norbert Kienzl vorgetragen. (sw)

Do, 6. Oktober, 19.00, Türli Singsaal Musikschule, Sachseln und So, 9. Oktober, 17.00, Richard-Wagner-Museum, Luzern.

Luzerner Theater: Die «Nachtschicht» ist zurück

«Alles ist möglich!» ist ein Motto des Formats «Nachtschicht» des Luzerner Theaters. Darin bietet das Haus seinen Mitarbeitenden in allen Sparten und Bereichen die Möglichkeit, eigene Kurzprojekte umzusetzen. Das kann vom Liederabend über eine Tanzdarbietung bis hin zur Lesung reichen. Den Anfang in dieser Saison macht Schauspielerin Carina Thurner und ihr Team mit «Blut ist dicker ist dünner», eine bildgewaltige Inszenierung über familiäre Muster und Dynamiken.

Donnerstag, 6. Oktober, 21.00, UG (Winkelriedstrasse 12), Luzern

Emil sinniert und redet frisch von der Leber

Die Luzerner Kabarettlegende zieht weiter durch die Kleinbühnen seiner Heimatregion und beglückt seine Fans mit dem Impro-Programm «Emil schnädered».

Freitag, 7. Oktober, 20.00, Maienmatt, Oberägeri & Mittwoch, 12. Oktober, 20.00, Aula Cher, Sarnen

Queere Eventreihe begeht erstes Jubiläum

Im Rahmen ihres 1. Geburtstages feiert die queere Reihe «by Rachel Harder» mitsamt Dragqueen-Show die Geschlechter-Vielfalt.

Freitag, 7. Oktober, ab 21.00, Südpol, Luzern/Kriens

Jugendorchester feiert 10-Jahr-Jubiläum

Das Zentralschweizer Jugendsinfonieorchester ZJSO feiert sein 10-jähriges Bestehen doppelt. Nach dem Gastspiel in der Elbphilharmonie (Print-Ausgabe vom 7. Oktober) spielt es sein Jubiläumsprogramm jetzt im Konzertsaal des KKL.

Dazu gehört – als Auftragswerk – die Jubiläumsouvertüre des Orchestermitglieds Omar Barone. Dann mischen Zoltan Kodálys Variationen über ein ungarisches Volkslied tänzerische Feststimmung mit Puszta-Melancholie. Von da geht es mit Rachmaninow weiter in den Osten: Seine zweite Sinfonie ist mit ihrer schwelgerischen Leidenschaft quasi eine Korrektur am aktuellen, von Putin verzerrten Russlandbild. Zu Beginn wartet zudem das ZJSO-Nachwuchsformat «Auftakt» mit einer Überraschung auf. (mat)

Sa, 8. Oktober, 18.30 (Auftakt-Ensemble), 19.30, Konzertsaal KKL; www.zjso.ch.

Orgel- und Bläsertanz in den Bilderhimmel

Hergiswald Die Obwaldner Horngruppe um Lukas Christinat und der Organist Wolfgang Sieber spielen Bläsermusik und Orgeltänze unter dem berühmten Bilderhimmel der Wallfahrtskirche Hergiswald. Zum Geschmetter der Jagdhörner in Werken von Weber, Schumann und Sieber kann man das Wild nach einer Bläserintrada auch verspeisen, im Gasthaus Hergiswald (17.30). Einen Segensruf steuert Sonja Lieberherr als «Ausdruck der Verbundenheit mit allen Ebenen des Seins» bei. (mat)

Freitag/Samstag, 7./8. Oktober, 19.30, Wallfahrtskirche Hergiswald; weitere Infos: www.luzerner-orgelfreunde.ch

Concertgebouw Orchestra im Kammerformat

Die Camerata RCO überträgt mit Mitgliedern des renommierten Royal Concertgebouw Orchestra dessen Qualitäten ins Kleinformat: intim in Mozarts Klarinettenquintett, orchestral in Brahms’ Serenade Nr. 1 in der Urfassung für neun Streicher und Bläser.

Freitag, 7. Oktober, 20.00, Theater Casino, Zug; www.theatercasino.ch

Pianistin aus Kiew gibt Benefizkonzert

Die ukrainische Pianistin Lidiia Vodyk arbeitete bis zum Krieg als Korrepetitorin am Theater in Kiew. Mit dem Geiger László Fogarassy vom Sinfonieorchester Basel gibt sie ein Benefizkonzert für die Ukraine mit Werken von Beethoven, Ravel und Bartók.

Samstag, 8. Oktober, 17.00, Mariahilfkirche Luzern

Musikalischer Tsunami mit Rachmaninow

Mattia Zappa (Cello) und Massimo Giuseppe Bianchi (Klavier) spielen Beethoven (Sonate A-Dur, Zauberflöten-Variationen) und stürzen sich in den musikalischen «Tsunami» von Rachmaninows Cellosonate.

Samstag, 8. Oktober, 20.00, Stans, Chäslager; weitere Infos: www.chaeslager-kulturhaus.ch

Ausstellungsreihe «Dessin» im Kunstraum Hochdorf

Die letzte Ausstellung im Jahresprogramm des Kunstraums Hochdorf findet im Rahmen der Ausstellungsreihe «Dessin» statt, die sich der Zentralschweizer Zeichnung widmet. 16 Institutionen zeigen bis März 2023 Werke von über 100 Kunstschaffenden aus der Zentralschweiz. In Hochdorf sind unter anderen mit dabei: Anna Margrit Annen, Anton Egloff, Barbara Gwerder, Niklaus Lenherr, Eva Stürmlin, Peter Voser. Die Ausstellung wird von Veranstaltungen des «Seetaler Poesiesommers» begleitet.

Kunstraum Hochdorf, bis 30.10.

Karin Brugger stellt im Kulturforum in Rickenbach aus

Unter dem Titel «Malen mein Hobby» stellt die Künstlerin Karin Brugger im Kulturforum in Rickenbach/Luzern in der Gweystrasse 1 aus. Ihre Stichworte sind «Farben, Formen, Abtauchen, Ausdruck der Seele». Geöffnet Samstag und Sonntag, 8. und 9. Oktober, von 11 bis 17 Uhr.

Kulturforum Rickenbach, bis 9.10.

Wilhelm Fikisz zeigt Aquarelle in Kunsthandlung Pigmento

International bekannt als Aquarellist, ist Wilhelm Fikisz nun bis 22.10. in Luzern zu sehen.

«Pigmento», Schwanenplatz 7