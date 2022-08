Zentralschweiz Die Kulturlokale erwachen aus dem Sommerschlaf: Die Ausgangstipps fürs Wochenende Ob auf der Bühne, in den Galerien oder im Museum. Vielerorts öffnen die Kulturhäuser ihre Pforten nach der Sommerpause. Unsere Tipps. Regina Grüter, Stefan Welzel, Urs Mattenberger 25.08.2022, 05.00 Uhr

Inhaltsverzeichnis Sounds

Bühne

Klassik

Kunst

Der Sedel kommt in die Stadt - ein Höhepunkt der 40-Jahre-Feierlichkeiten

Dabei, klaro: Martin Gössi (*1965) und die Punkband Möped Lads, deren Sänger er ist. Bild: LZ (Luzern, 9. April 2021)

Es wurde zu einem grossen, Punk-vollen Aufmarsch, 1981, als der Luzerner Stadtrat die Verhandlungen über den Sedel mit dem Kanton ob der angekündigten Demonstration durch die Luzerner Innenstadt wiederaufnahm. Wenig später bekam die Interessengemeinschaft Jugend- und Musikszene Luzern (JMS) ihre Proberäume – der Kanton trat den Osttrakt des Gebäudes provisorisch ab. Die JMS reagierte mit einem friedlichen Dankeskonzert in der Luzerner Altstadt.

Und auch jetzt wieder, pandemiebedingt halt 41 Jahre später, zieht die Sedel-Schar und ihre vielen Freunde in einer Sedel-Jubiläumsparade laut und fröhlich durch die Stadt – und bis zum Sedel natürlich, wo die Party weitergeht.

Konzerte in der Stadt Luzern finden um 15 Uhr bei der Kornschütte (Mundartpunk mit Ziper und Punk mit den ­Möped Lads), nach dem Zug über die See­brücke um 17.15 Uhr auf dem Theaterplatz (Punkrock mit Sin Logica und Stoner-Hardcore-Punk mit Besalisk) und um 19.30 Uhr im Geissmattpark (die One-Man-Band Cello Inferno) statt.

Jailhouse Walk nennen sie das, ­Gefängnis-Spaziergang. Der Sedel ist schon längst der freiste Ort, den man sich vorstellen kann.

Samstag, 27. August; www.sedel.ch.

Zwei Nächte lang Jazz, Rock und Pop in Zug

Jazz in all seinen Facetten auf mehreren Bühnen in den mittelalterlichen Gassen der Altstadt von Zug und direkt am See – dem Konzept ist der Verein auch nach pandemiebedingter Pause treu geblieben: grenzüberschreitende Volksmusik mit dem Pirmin Huber Ländlerochester (19.30), Soul mit Caroline Chevin (Do, 21.45) und Nicole Bernegger (Fr, 21.45), «Cinematic Americana» mit Anthony Garcia (Fr, 19.30) und Band aus Texas oder Swing mit The Waffle Machine Orchestra (Do, 21.15) … Ein vollbepacktes Programm mit Volksfestpotenzial, das etwa mit dem Jazzgitarristen und -komponisten Roberto Bossard und seiner New Group (Fr, 19.30) oder Talenten der Musikschule (Jazz, Rock, Pop; Do, 19.00) immer auch ein Ohr aufs Lokale legt.

Donnerstag/Freitag, 25./26. August, Altstadt Zug; www.jazznight.ch.

Landäbärg Unplugged: Akustische Musik am Obwaldner Festival

Unplugged ist das Markenzeichen des LUPF: Gruppen aus der (Zentral-)Schweiz und dem nahen Ausland spielen akustisch und nur leicht verstärkt verschiedenste Stile. Arrivierte Bands (The Bowmans, Sarah Bowman allein; Áed; famm; Ensemble Tammurriata; Knopf; Gabriel Nietlispach Pupato) und aufstrebende (Blind Boy de Vita; Tätsch Trio) erhalten eine Bühne, wo sie sich auch spontan treffen. Mit dem neuen Format «Pillow Song Family Band» in Zusammenarbeit mit dem Chäslager Stans bringt die zweite reguläre LUPF-Ausgabe bereits am Freitagabend lokale Singer-Songwriter-Musik auf den Landenberg Sarnen: Die «Pillow Song»-Gründer Sarah Bowman und Rene Burrell haben eingeladen.

Freitag/Samstag, 26./27. August, Landenberg, Sarnen; www.lupf.ch.

Im Kerzenschein: Pop, Klassik, Filmmusik

Der Candlelight Summer nimmt Einzug in Luzern, mit vier Konzerten an zwei Abenden. Er startet am 26. August mit «Das Beste von Coldplay» (18.30) und einer «Hommage an Ludovico Einaudi» (20.30) mit Pianist Ivan Horvatic. Am folgenden Abend, 27. August, widmet sich ein Streichquartett erst «Vivaldis ‹Vier Jahreszeiten›» (18.00) und dann «Filmmusik von Hans Zimmer» (20.00). «Hits» lauschen, umgeben von Kerzenlicht.

Freitag/Samstag, 26./27. August, Maskenliebhaber-Gesellschaft der Stadt Luzern, Süesswinkel 7; Infos/Tickets: www.feverup.com.

Boys Choir und Stimmvirtuose zum Zehnjährigen

Der Berner Vokalkünstler Andreas Schaerer hat mit dem Boys Choir Lucerne ein Programm erarbeitet (siehe Ausgabe vom Dienstag, 23. August).

Samstag, 27. August, 18.00/20.30, Maihofkirche, Luzern; Infos/­Tickets: www.eventfrog.ch

Querschnitt durch das reiche Schaffen von Fred Stocker

Einen Hörgenuss der anderen Art bietet das Haus der Volksmusik mit dem Gedenkkonzert für den Lachner Komponisten Fred Stocker (1928–2020).

Samstag, 27. August, 19.00, kath. Kirche, Lachen; Kollekte

Lateinamerikanische ­Lebensfreude in Zug

Ein neues Format in der Galvanik, das zum Tanz einlädt. Zum runden Event wird das Latin Festival Zug mit lateinamerikanischer Küche, Livemusik, DJ …

Samstag, 27. August, ab 14.00, ­Galvanik, Zug

Zauberhafter Abschluss der Sommerkonzerte in der Schüür

Amistat beschliesst nach Lily Claire und Mehltau (Samstag) das «Sommer statt Pause»-Programm. Die zauberhaften Zwillingsbrüder tourten um die Welt und versprühen positive Vibes.

Mittwoch, 31. August, 20.00, ­Garten, Schüür, Luzern

«Die Spieler»: Turbulent-witzige Gogol-Inszenierung

Der Verein «TheaterWärch Stans» bringt einen russischen Klassiker auf die Bühne: Nikolaj Gogols «Die Spieler», 1843 im Bolschoi-Theater Moskau uraufgeführt. In Stans nahm sich das Ensemble um Regisseurin Anna Minutella dem fragmentarischen Stoff an, und einige Freiheiten heraus. So spielen – anders als in der Vorlage – zwei Frauen tragende Rollen in dieser turbulent-witzigen Interpretation rund um betrügerische Kartenspieler in einem maroden Gasthof eines Provinznests.

Do bis Sa, 25. bis 27. August, 18.30 (Sa 18.00), Hotel Engel, Stans (weitere Aufführungen am 2. und 3. September).

Lesung I: Pedro Lenz

Der Berner Mundart-Poet Pedro Lenz liest aus seinem dritten ­Roman «Primitivo» vor, in dem es um einen bücherverliebten ­Büezer geht. Nach der Lesung bleibt dem Publikum beim Apéro Zeit, dem Schriftsteller persönlich zu begegnen.

Freitag, 26. August, 19.30, Villa Schoeck, Brunnen

«In Veri Veritas»: ­Veri mit neuen Ideen

Der Luzerner Komiker Veri probiert im Rahmen seines Programms Neues aus und zeigt sich wieder als versierter Resignationsexperte. Dabei behandelt er den eigenen Weltschmerz mit gewohnt träfem Humor.

Mo und Di, 29. und 30. August, ­jeweils 20.00, Bar Gleis 5, Malters

Lesung II: Margrit Schriber

In «Das Abenteuer, eine Frau zu sein» stellt sich die Schriftstellerin Margrit Schriber erstmals selbst in den Mittelpunkt eines Romans. In dieser Biografie erzählt sie, wie sie als Klosterschülerin zum Schreiben gefunden hat und wie dies ihre Art der Emanzipation wurde.

Montag, 29. August, 19.00, Zentral- und Hochschulbibliothek, Luzern

Tschaikowsky auf Amphetaminen

Auch die zeitgenössische Musik hat an diesem Sommer-Festival überragende Stars und Höhepunkte. Dazu gehört eine Uraufführung, die in anderen Metropolen – und auf CD – bereits zu hören war und am Lucerne Festival wegen Corona nachgeholt wird: Es ist das Klavierkonzert des international erfolgreichen Schweizer Komponisten Dieter Ammann – ein virtuoses Stück, über das ein Kritiker als «Tschaikowsky auf Amphetaminen» schwärmte. Das Helsinki Philharmonic Orchestra spielt es mit Andreas Haefliger am Flügel und mit weiteren Werken von Sibelius, Saariaho und Nørgård (Di, 30. August, 19.30). Den Anfang der Konzerte, die Ammann (60) und Wolfgang Rihm (70) feiern, macht das Ensemble Recherche im Salquin-Saal der Musikhochschule Luzern (Sa, 27. August, 11.00).

Eine tatsächliche und toppromi­nente Uraufführung ist das Violinkonzert des englischen Erfolgskomponisten – und Composer in Residence – Thomas Adès. Den Solopart spielt Anne-Sophie Mutter, das Lucerne Festival Contemporary Orchestra trumpft schliesslich mit Lutoslawskis dritter Sinfonie auf: Auch das ist Musik für ein verschwenderisch grosses Orchester, die sich für die Primetime am Samstagabend empfiehlt (Sa, 27. August, 19.30, Konzertsaal, KKL, Luzern).

Infos/VV: www.lucernefestival.ch

Lucerne Festival: Orchesterparade im Zeichen der Diversität

Début mit grossem Abschiedswerk: Joyce El-Khoury singt «Vier letzte Lieder» von Richard Strauss. Bild: Fay Fox/PD

Die Orchesterparade bringt einen Höhepunkt zum Thema «Diversity»: mit der Oper «Porgy and Bess» von George Gershwin und dem NDR Elbphilharmonieorchester. Die «American Folk Opera» spielt unter People of Color in den USA der 1930er-Jahre, in der halbszenischen Aufführung singt ein schwarzes Ensemble mit Artiste étoile Golda Schultz im berühmten «Summertime» (Do, 25. August, 18.30).

«Diversität» gilt aber auch für die Orchester selber. Grossinfonik steuert das Luzerner Sinfonieorchester unter Michael Sanderling bei. Neben Tschaikowskys «Pathétique» und den «Vier letzten Liedern» von Richard Strauss (Sopran: Joyce El-Khoury) erklingt «D’un matin de printemps» der hochbegabten, aber früh verstorbenen Lili Boulanger (Fr, 26. August, 19.30). Das Mahler Chamber Orchestra stellt mit einer Sinfonie den «schwarzen Mozart» Joseph Bologne auf eine weitere Probe, zusammen mit sicheren Werten von Mozart: der Sinfonia concertante für Violine und Viola (Isabel Faust, Antoine Tamestit) sowie der Linzer Sinfonie (So, 28. August, 11.00). Elīna Garanča ist in Ravels «Shéhérazade»-Liedern der Star des Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia (So, 28. August, 18.30). Modernen Originalklang bietet das Concertgebouw-Orchester unter Herreweghe mit Haydns «Schöpfung» (Mo, 29. August, 19.30).

Alle Konzerte im Konzertsaal des KKL, Luzern; www.lucernefestival.ch.

Öffentliche Hauskonzerte: Kultursalon Felsenegg

Michelle Bulloch und Pius Müller machen ihr Wohnzimmer zum Kultursalon. Zur Eröffnung spielen Yacin Elbay (Vl) und Anna Zaychenko (Kl) Mozart, Franck und Wieniawski.

Freitag, 26. August, 19.30, Kultursalon Felsenegg, Sempach, info@kultursalon-felsenegg

Accento musicale: Berwald-Entdeckung, Brahms-Rarität

Das Ensemble Accento musicale spielt – mit Bläsern und Streichern – ein Septett des Romantikers Franz Berwald sowie die erste Serenade von Brahms in der rekonstruierten Urfassung für Nonett.

Sa, 27. August, 20.00, Aula Weid, Pfäffikon; So, 28. August, 18.30, I de Fabrik, Open Air, Schwyz

Meer-Impressionen mit Stimme, Tanz und Orgel

Mathilde Baal (Tanz), Simon Jäger (Tenor) und Aurore Baal (Orgel) haben französische Meer-Impressionen zusammengestellt – vom «Poème de l’Amour et de la Mer» des Debussy-Zeitgenossen Ernest Chausson über Fauré und bis zum Chanson «La Mer» von Charles Trenet.

Samstag, 27. August, 19.00, Kirche St. Michael, Zug; www.kath-zug.ch

Meister des Scherenschnitts zeigen ihr Können

Im Hans-Erni-Museum in Luzern zeigen eine Meisterin und ein Meister des Scherenschnitts ihr Können. Im Rahmen der Ausstellung «Typisch Schweiz! 10. Schweizerische Scherenschnitt Ausstellung» sind Katharina Cuthbertson, Kriens, und Bruno Weber, Glashütten, zu einem Schauschneiden vor Ort im Museum. Eintritt 16 Fr. Erwachsene/12 Fr. Kinder & Jugendliche.

Hans-Erni-Museum, 27.8., 12–17 Uhr

Hottiger und Haggenmüller in der Galerie Ductus

Unter dem Titel «Gestus» stellen in der Luzerner Kunstgalerie/Café/Bar Ductus die Künstlerinnen Merete Hottiger und Lisbeth Haggenmüller aus. Zur Kunsthoch am 27. August ist Merete Hottiger von 15 bis 18 Uhr vor Ort.

Galerie Ductus, bis 18. September

Wonder Woman in Andermatt oder The Power Of Pop

«P.O.P. – Power Of Pop», so ist die Pop-up-Gruppenausstellung betitelt, die vom 3. September bis zum 28. Oktober in Andermatt in den Räumen der Galerie Art87 zu sehen sein wird. Unter anderem zeigt US-Künstler Mel Ramos «seine» Wonder Woman.

Andermatt, 3.9. bis 28.10.