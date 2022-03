Ausgehtipps für das Wochenende vom 18. März

Zentralschweiz Klassik, Sounds, Bühne, Kunst: Das sind die wichtigsten Kultur- und Ausgeh-Tipps für die Region In den nächsten Tagen finden zahlreiche kulturelle Höhepunkte in der Region statt. Unsere Redaktion hat die wichtigsten Tipps zusammengestellt. 17.03.2022, 05.00 Uhr

Inhaltsverzeichnis Klassik

Sounds

Bühne

Kunst

Zürcher Festival in Luzern

Das Festival für Alte Musik unter dem Motto «Jahreszeiten - Tageszeiten» findet zwar vom 18. bis zum 29. März in Zürich statt. Aber den Auftakt dazu bilden zwei Chorkonzerte mit zwei Berufsvokalensembles in Luzern:

Ensemble Corund: Do, 17. März, 19.00, Matthäuskirche Luzern; Fr, 18. März, 19.30, St. Peter, Zürich; So, 20. März, 17.00, Klosterkirche, St. Urban.



Voces Soaves/Capricornus: Fr, 18. März, 19.30, Marianischer Saal, Luzern Vokalensemble Zürich West: Sa, 19. März, 19.30, Matthäuskirche Luzern



Boys Choir Lucerne: Sa, 19. März, 19.30, Kirche St. Johannes, Würzenbach Luzern.

Tänzerisch bewegte Polarlichter

Zentralschweizer Jugendsinfonieorchester auf Entdeckungstour in den Norden.

Das Zentralschweizer Jugendsinfonieorchester beginnt sein Jubiläum zum zehnjährigen Bestehen mit einer Entdeckungstour in den Norden. Unter dem Motto «Nordanvind» ist das Programm skandinavischen Komponisten gewidmet. Neben Jean Sibelius’ Karelia-Suite und den Norwegischen Tänzen von Edvard Grieg erklingt mit der zweiten Sinfonie von Wilhelm Stenhammar (1871–1927) eine gewichtige Rarität.

Junge Gastdirigentin aus Litauen: Izabelė Jankauskaite. Bild: PD

Aus dem Norden kommt aber auch die junge Gastdirigentin Izabelė Jankauskaite. Wie ihre berühmte Landsfrau Mirga Gražinytė-Tyla fand sie zum Dirigieren in der vitalen Chorszene Litauens und studiert Orchesterleitung bei Johannes Schlaefli in Zürich.

Lichtgestalter Markus Güdel wird den Maihof-Saal allerdings nicht nur in mystisches Polarlicht tauchen. Stenhammars Sinfonie passt zwar dahinein mit ihrer archaischen Tonalität, herben Farben und mittelalterlichen Volksliedvariationen. Aber sie setzt auch motorische Energien frei im vielstimmigen Satz bis hin zum grossen Fugenfinale sowie mit folkloristischen Elementen. Das gilt ohnehin für Griegs Tänze als nordische Antwort auf die ungarischen von Brahms. (mat)

Samstag, 19. März, 19.30, Maihof, Luzern; Sonntag, 20. März, 17.00, Theater Uri, Altdorf; Samstag, 26. März, 19.30, Theater Casino Zug; www.zjso.ch.

Festival-Rencontre mit Merel und Banse

Konzertreihe Im Jubiläumsjahr zur Gründung vor 20 Jahren startet das Merel Quartett in Luzern die «Merel Chamber Series». Festivalprofil im Saison­alltag versprechen Künstler, mit denen das Spitzenquartett jeweils im Herbst an den «Zwischentönen» in Engelberg auftritt. Neben Quartetten von Dvořák (G-Dur op. 106) und Respighi («Tramonto») erklingen Roland Mosers «Rencontres nocturnes» mit der Sopranistin Juliane Banse: ein pointiert witziges und szenisches Kammermusikstück über Gedichte von Ringelnatz. (mat)

So, 20. März, 17.00, Marianischer Saal, Luzern; www.merelchamberseries.com.

Streichtrios von Beethoven und Geigen-Miniaturen

Der Geiger Alexandre Dubach spielt mit Freunden Kammermusik, unter anderem Beethovens Streichtrios D-Dur und c-Moll sowie Miniaturen für Violine solo.

Donnerstag, 17. März, 19.00, Kantonsschule, Willisau.

Wagner-Sängerin bringt Bayreuth nach Cham

Im Konzert der Zuger Sinfonietta singt die bekannte Wagnersängerin Nadine Weissmann die Wesendonck-Lieder, umrahmt vom Siegfried-Idyll und Brahms.

Samstag, 19. März, 19.30, Lorzensaal, Cham; www.zugersinfonietta.ch.

Bachs Johannespassionneu gedacht

Die Basler Madrigalisten führen Bachs Johannespassion in neuer Form auf, mit einer Sprecherin, deren zeitgemässe Texte die Rezitative ersetzen.

Sonntag, 20. März, 17.00, Kirche St. Oswald, Zug.

Sonntagskonzert mit ­Suzanne Z’Graggen, Orgel

Suzanne Z’Graggen spielt Werke skandinavischer Komponisten und Choralvorspiele, die Brahms unter dem Eindruck des Tods von Clara Schumann schrieb.

Sonntag, 20. März, 17.00, kath. Pfarrkirche, Weggis.

Retro Festival in Luzern

The Retro Festival im Hotel Schweizerhof sorgt mit Kultbands für viel Nostalgie:

«The Retro Festival»: Mittwoch, 23., bis Samstag, 26. März, 21.00, Hotel Schweizerhof, Luzern; www.theretrofestival.ch.

«No eis», sagten sie sich – jetzt kommt Album «No 1»

Die Luzerner Jungs von Voca­bular taufen ihr zweites Album «No 1». Bild: PD

Die Luzerner A-cappella-Band Vocabular setzt einen drauf. Das Album «No 1» kommt nicht etwa als Erstes, sondern vier Jahre nach ­«Knackappella». Der Titel muss sich also mehr auf die Luzerner A-cappella-Band Vocabular selbst beziehen. Auf dem Bild rechts sieht man, was die sechs Jungs so mögen. Dass sie noch nicht genug haben, wurde ihnen unmittelbar nach der «Knackappella»-Tour vor drei Jahren klar – backstage bei einem Drink. Auf «No 1» singen sie über die Liebe («Tinder», «Toffifee»), Träume und verpasste Chancen («Barkeeper», «Hätti doch») oder das Dilemma mit dem Umweltbewusstsein («Chline Iisbär»). (reg)

Plattentaufe: Freitag, 18. März, 20.30, Schüür, Luzern.

Ein Act gegen das schlechte Gewissen

Ein reichlich verspieltes Programm erwartet das Publikum beim Besuch von «Im Reinen». Als Teil des Zentralschweizer Kulturprojekts «Innereien» der Albert-Koechlin-Stiftung inszenieren Franziska Bruecker, Gerhard Meister und Anna Trauffer eine assoziative Mischung aus Soundcollagen und Text. Dabei untersuchen sie die «vielfältigen Beziehungen, die unsere Innereien zum Thema Reinigung und Entgiftung haben». Dies letztlich unter dem Banner einer geistigen Reinigung: Das schlechte Gewissen muss raus! (sw)

Premiere: Donnerstag, 17. März, 20.00, Theater Uri, Altdorf; www.innereien.ch.

Ella-Fitzgerald-Tribute mit Big Band

Das Gotthard-Klassik-Festival mit Big-Band-Jazz: Nach ihrer Schweizer Premiere in Andermatt kommen Karin Bachner und die achtköpfige ­Pocket Big Band nach Horw. Zusammen mit dem kleinbesetzten Jazz­orchester verleiht die österreichische Jazzsängerin Ella-Fitzgerald-Klassikern wie «A-Tisket A-Tasket», «The Lady Is A Tramp» oder «Mack The Knife» in den selten gespielten Originalarrangements eine ordentliche Portion Swing – «Ella Forever»! (reg)

Freitag, 18. März, 19.30, Horwerhalle 4, Horw; weitere Infos und Tickets: www.swisschamber-musiccircle.ch.

Konzerte für ­die Ukraine

Die Rapper Luuk & Knackeboul, Ivorrie aus Nebikon, Dennis Kiss (Indie/Neo Folk, Baden) und Binary Sunset (Surfer-Sound, Luzern) setzen mit diesem Benefiz-Konzert ein Zeichen gegen den Krieg in der Ukraine. Die Einnahmen gehen an Swiss Help Ukraine und die Caritas, um den Menschen vor Ort und auf der Flucht zu helfen.

Freitag, 18. März, 21.00, Sedel, ­Luzern.

Rap und Party für ­Afghanistan

«Bong Da City» widmet sich der Lage in Afghanistan, die derweil in den medialen Hintergrund rückt. Es treten an: der Luzerner Mimiks, Lou Kaena (ZH) sowie die DJs Nativ DJ (BE), Still Phill (LU) und Akuaku (LU). Die Einnahmen gehen an Bedürftige in Afghanistan.

Samstag, 19. März, 21.00, Bistro (Essen ab 19.00)/Klub, Neubad Luzern.

Festival der «Leisen Töne» geht in die nächste Runde

Das Festival der «Leisen Töne» Sempach startet mit Philipp Leon & Friends (Singer-Songwriter; Freitag, 20.00) ins Konzertwochenende. Weiter geht’s am Samstag mit Albissers Buntwösch (Kinderkonzert; 13.30) und drei Gitarristinnen aus drei Ländern (Beckedorf/Besson/Langendijk; 20.15).

Bitterböses Kabarett mit Simon Chen

In «Ausserordentliche Lage. Katastrophenkabarett» lädt Slam-Poet und Satiriker Simon Chen zu einem bitterbösen und bissigen Politsatire-Abend.

Freitag, 18. März, 20.00, Klein­theater, Luzern.

Magier Marvey lädt Ukraine-Flüchtlinge zur Show ein

Besondere Zeiten erfordern besondere Aktionen. Tief betroffen zeigt sich der Magier Peter Marvey vom Ukraine-Krieg. Deshalb lädt er in den kommenden zwei Wochen Flüchtlinge aus der Ukraine und Begleitpersonen, welche diese bei sich zu Hause aufgenommen haben, in seine Show «The Magic in You» ein. Auf www.seetickets.ch können Plätze kostenlos mit dem Code ­«UKRAINE» gebucht werden.

Ab Freitag, 18. März, Magic-House, Feusisberg.

Auf interaktiver Busfahrt mit Tante Carmen

Carmen Lopes Sway ist mit ihrem interaktiven Kindermusiktheater zu Gast in Küssnacht. In «Busfahrt mit de Tante Carmen» erzählt sie über unsere Welt und den Alltag aus Kinderperspektive.

Sonntag, 20. März, 14.00, Theater Duo Fischbach, Küssnacht.

Eva Stürmlin und Carola Bürgi in der Galerie Kriens

Noch bis zum 3. April 2022 stellen die beiden Künstlerinnen Eva Stürmlin und Carola Bürgi (mit einer Installation im Kaminraum)in der Galerie Kriens aus.

Galerie Kriens, bis 3. April 2022.

Frühlings-Impulse in der Impulse Gallery

Die Impulse Gallery in Luzern, Haldenstrasse 19, lädt ein zu einem ganz speziellen Sonntagsausflug für die Sinne. Und zwar setzt die Galerie kommenden Sonntag von 11 bis 15 Uhr «Frühlings-Impulse». Gezeigt werden Werke von Claudia Limacher, von Zhuang Hong-yi oder auch von Lu Luo und Dylan Gebbia-Richards.

Impulse Gallery, 20. März 2022.

Eva Amrein-Degen bewahrt Sichtbares in Stansstad

In der Sust am Dorfplatz Stansstad startet am 25. März 2022 die Ausstellung «Sichtbares bewahren» mit Eva Amrein-Degen. Die Künstlerin zeigt Werke in Öl, in Acryl und Mischtechnik auf Leinwand, auf Holz, auf Papier und Hinterglas. Vernissage ist am Freitag, 25. März, um 18 Uhr. Die Ausstellung dauert bis zum 18. April 2022.

Stansstad, Sust, ab 25. März.