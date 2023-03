Zentralschweizer Jugendsinfonieorchester Am Schluss tanzt das junge Orchester mit den Gästen aus Deutschland Mehr Austausch als Wettbewerb: Das Zentralschweizer Jugendsinfonieorchester lud jenes aus Hamburg zum Gemeinschaftskonzert im KKL. Und verhalf schweren Klängen zu frischem Wind. Diana Sonja Tobler Jetzt kommentieren 07.03.2023, 14.13 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Zentralschweizer Jugendsinfonieorchester im ersten Teil des Konzerts mit Dirigentin Izabelė Jankauskaitė. Bild: Boris Bürgisser (6. 3. 2023)

Das Programm des Sinfoniekonzerts am Montag im KKL entsprach ganz den Erwartungen, die man auch an gestandene, internationale Gastorchester hätte. Vertreten waren ein litauischer und ein armenischer Komponist sowie zwei russische Komponisten, deren schwere musikalische Sprache zum Schluss mit etwas Mendelssohn aufgelockert wurde. Auf lange Traditionen verwiesen die literarischen Vorlagen zu Schostakowitschs «Hamlet»-Ouvertüre, Tschaikowskis Fantasie-Ouvertüre «Romeo und Julia» und Mendelssohns Ouvertüre «Ruy Blas» zum gleichnamigen Theaterstück von Victor Hugo. Die sinfonische Dichtung «In the forest» des litauischen Komponisten präsentierte das unbändige Naturgefühl der ausklingenden Romantik.

Der Intensität der Musik im ersten Teil (von Čiurlionis und Arutjunjan) begegnet das Orchester mit angemessenem Pathos. Die Melodien werden durch die einzelnen Stimmen gereicht, der Bläsersatz ist kompakt, das Orchester hält die Spannungsbögen. Auch optisch erreicht die Energie des inneren Kreises der Streicher sogar die hintersten Reihen. Besuchte man dieses Konzert ohne Vorahnung, was einen erwartet, man könnte annehmen, einem Gastspiel eines professionellen Gastorchesters beizuwohnen.

Diversität im Orchester und im Publikum

Auf der Bühne sass aber kein professionelles Orchester mit langer Tradition. Nein, es spielt das Zentralschweizer Jugendsinfonieorchester (ZJSO). Also ein gerade 10 Jahre alt gewordener Klangkörper, der sich aus talentierten und engagierten jungen Musizierenden aus der Region zusammensetzt. Laien und Musikstudierende Seite an Seite, selbstverwaltet und -organisiert. Ins KKL luden sie am Montag zudem ein anderes Jugendförderorchester aus Hamburg zum Gemeinschaftskonzert ein.

Frischer Wind für schwere Klänge – das galt nicht nur auf der Bühne. Im Publikum, das an einem Montagabend doch knapp die Hälfte des grossen Saals füllt, sitzen viele ehemalige ZJSOler, Eltern und Grosseltern, Freunde der Jugendlichen, die Mitglieder des ZJSO-eigenen Nachwuchsprojekts «Auftakt» und Dozierende der Musikhochschule Luzern. Die Diversität im Orchester (mit vorwiegend weiblichen Stimmführerinnen unter den Streichern) galt hier auch für das Publikum.

Das Jugendsinfonieorchester ist gerade 10 Jahre alt geworden. Bild: Boris Bürgisser (6. 3. 2023)

Die in diesem Projekt ebenfalls weibliche Dirigentin Izabelė Jankauskaitė ist zwar jung, aber bereits Assistant Conductor des Tonhalle-Orchesters. Beim ersten Auftritt fallen die vielen lächelnden Gesichter auf, später die verschmitzten Blicke, die sich Pultpartner nach technisch schwierigen Passagen zuwerfen. Die herzliche Umarmung zur Begrüssung zwischen Konzertmeisterin Sophie Knöchelmann und dem Trompetensolisten Jon Flurin Buchli steht für den Gemeinschaftsgeist im Orchester. Seit 2022 festes Mitglied im Sinfonieorchester Basel, steht Buchli am Montagabend als souveräner Solist mit Alexander Arutjunjans Trompetenkonzert vor seinen ehemaligen Orchesterkollegen.

Mehr Austausch statt Wettbewerb

Nach der Pause sitzt ein noch jüngeres Orchester auf der Bühne, dafür mit älterem Dirigenten. Nach dem Besuch des ZJSO letztes Jahr in Hamburg und in der Elbphilharmonie besucht das Felix Mendelssohn Jugendorchester (MJO) jetzt unter der Leitung von Clemens Malich die Schweizer in ihrer Heimat. Malich bietet ein strenges Dirigat mit einer fast gehackten Intensität an, die das Orchester glücklicherweise in einen breiten Streicher- und einen klanggewaltigen Bläserklang übersetzt – ein eingespieltes Team.

Wie ist es, direkt nach einem anderen Jugendorchester zu spielen? Die Gäste aus Deutschland fühlten sich nicht unter Druck. «Es ist schön, dem anderen Orchester zuzuhören und danach selbst zu zeigen, was man kann», meint der Oboist. Und eine Geigerin findet, bei einem solchen Gemeinschaftskonzert gehe es mehr um Austausch als um Wettbewerb. Die beiden freuen sich bereits auf das touristische Programm diese Woche.

Am bunten Abend zu Anfang des Besuchs spielten spontan zusammengestellte, gemischte Ensembles aus beiden Jugendförderorchestern. Der krönende Abschluss der Zusammenarbeit folgt am Schluss des Konzerts: Das Mendelssohn-Jugendorchester wird zur Band, das ZJSO auf der Chorempore steht auf und singt. «Don’t Stop Me Now» von Queen klingt durch den Konzertsaal des KKL, die Celli drehen ihre Instrumente, der Chor tanzt. Standing Ovation. Nein, liebe junge Musiker und Musikerinnen, euch stoppt niemand.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen