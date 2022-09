Klassik Andermatt Zum Auftakt eine «Teufelszunge» für die Teufelsbrücke – und ein magisches Stück Ein Startrompeter, ein Überraschungsstück und ein Orchester, das musikalisch mitreisst – der Start zum Gotthard Klassik-Festival ist geglückt. Roman Kühne 17.09.2022, 12.07 Uhr

Brillant: Der ungarische Trompeter Gábor Boldoczki blieb auch in den schwierigsten Stellen locker. Bilder: Peter Fischli /PD (16. September 2022)

Es ist kaum vorstellbar, dass ein Trompeter solches meistern kann. Triller, Sprünge, Läufe, drei- und vierfach Zungen. Schwieriger geht’s nicht mehr. Dazu spielt der Solist mit einer Lockerheit, Eleganz und weichen Tongebung, die alles so «easy» erscheinen lässt. Und das Stück – wenigstens teilweise – seiner Kraftmeierei enthebt.

Es ist am Freitag der Auftakt zum zweiwöchigen Gotthard Klassik Festival in Andermatt. Zum 8. Mal organisiert vom Swiss Chamber Music Circle unter Prof. Jörg Conrad, zu seiner Zeit selbst Trompeter im Luzerner Sinfonieorchester.

Ein Flötenkonzert für die Trompete

Er ist es auch, der das «absolute Ausnahmetalent», den Trompeter Gábor Boldoczki nach Andermatt brachte. Nur für dieses eine Konzert flog der Ungar extra in die Schweiz und dies erst noch an seinem Geburtstag. Und er lässt sein Flügelhorn fliegen. Wie ein Koloratursopran jubelt er durch die schnellen Tonreihen. Farbig und lebendig. Aber auch ruhig und mit fast schon karikaturhafter Zurückhaltung angesichts der enormen Schwierigkeiten des Stücks.

In Anspielung an die berühmte Brücke, taucht das Wort «Teufelstrompeter» denn auch in der Ansprache von Ständerat Josef Dittli auf. Das Tüpfchen auf dem i: Es ist gar kein originales Trompetenkonzert, das er hier interpretiert. Er spielt ein Arrangement des Flötenkonzerts in a-Moll von Michel Blavet. Damit folgt er auch den Spuren des grossen Trompeten-Übervaters Maurice André.

Mangels virtuoser Literatur hat schon er sich regelmässig bei den Flöten oder Oboen bedient. Doch die technische Brillanz ist das eine. Der mehrfache Opus Klassik Gewinner Boldoczki ist auch im ruhigeren Trompetenkonzert in Es-Dur von Johann Baptist Georg Neruda mehr Sänger denn Instrumentalist. Er betont das Lyrische der Komposition und lässt alles Plakative beiseite. Als Zugabe bringt er eine sinnliche Version von Antonio Vivaldis Arie «Sovvente il sole» aus der Serenata Andromeda.

Die Festival Strings Lucerne stehen dieser gelebten Musikalität in nichts nach. Einerseits ist der Saal – wie schon mehrfach geschrieben – für solche Musik optimal geeignet. Die Kombination aus grosser Konzerthalle und Vertrautheit ist in der Innerschweiz einmalig. Eine Nähe an Klang und Spiel, welche die Festival Strings mit ihrem intimen, kammermusikalischem Ansatz noch stärken.

Dieses Stück möchte man öfters hören

Ein richtiges Bijou, ja fast schon eine Entdeckung sind Robert Schumanns «Bilder aus dem Osten». Ursprünglich für vier Hände am Klavier geschrieben, hat Fritz Herrmann daraus 1884 ein kongeniales Orchesterarrangement erstellt. Die zwanzig Musikerinnen und Musiker unter der Leitung des Konzertmeisters Daniel Dodds zeichnen diesen Reigen der duftenden Lämpchen bildlich und in warmen Farben. Die süffigen Akkorde wecken Erinnerungen an längst vergangene Kindheitstage. An eine Zeit, wo noch fliegende Teppiche, Prinzessinnen, duftende Blumengärten und viel Magie den Alltag prägten.

Die 9. Sinfonie von Felix Mendelssohn-Bartholdy – seine «Schweizer Sinfonie» gestalten die Strings mit demselben Reichtum an Facetten und Stimmungen. Auf dem Boden der toll aufspielenden Celli und Kontrabass erhält auch der, vom 14-jährigen Mendelssohn gar etwas direkt geschriebene Schlusssatz, zusätzliche Dunkelheit und einen Anstrich des Geheimnisvollen. Es ist ein stimmiger Auftakt zum Gotthard Klassik-Festival. Ein Festival, an dem neben den «ernsten» Tönen ja auch noch Tango oder Pepe Lienhard ihre Auftritte haben.

Gotthard Klassik-Festival: Bis Sonntag, 25. September. Infos: www.swisschamber-musiccircle.ch

Solist Gábor Boldoczki und die Festival Strings.