Zentralschweizer Kunst Und wieder rollt das Kunstmuseum Luzern der regionalen Kunst den roten Teppich aus Die Ausstellung «zentral!» im Kunstmuseum Luzern blickt breit auf das Zentralschweizer Kunstschaffen. «Solo» tritt Mahtola Wittmer auf. Susanne Holz Jetzt kommentieren 03.12.2021, 17.00 Uhr

Es sind medial schöne Gegensätze, die hier faszinieren: Einerseits die Malereien von Marie-Theres Amici, die schnell und leicht anmuten, andererseits die Glasarbeiten von Sebastian Haas, erhitztes Glas, das sich verformte, dazu Hinterglas­malerei – das erinnert fast schon an Minimal-Art. Im gleichen Raum mutet eine fotografische Arbeit von Lukas Hoffmann wie eine Frottage an. Daneben eine Foto-Schrift-Arbeit von Janine Schranz, bei der die Glasscheibe selbst belichtet wurde.

Die Ausstellung «zentral!» im Kunstmuseum Luzern vereint bis zum 13. Februar 2022 27 Zentralschweizer Positionen. Auf dem Bild hier zu sehen: Andreas Weber, La Boîte-non-ouverte, 2021. Bild: Pius Amrein (Luzern, 2. Dezember 2021) Die Ausstellung «zentral!» im Kunstmuseum Luzern vereint bis zum 13. Februar 2022 27 Zentralschweizer Positionen. Auf dem Bild hier zu sehen: Werke von Barbra Mühlebach, Markéta Jáchimová und Irene Weingartner. Bild: Pius Amrein (Luzern, 2. Dezember 2021) Die Ausstellung «zentral!» im Kunstmuseum Luzern vereint bis zum 13. Februar 2022 27 Zentralschweizer Positionen. Auf dem Bild hier zu sehen: Werke von Ramon Hungerbühler. Bild: Pius Amrein (Luzern, 2. Dezember 2021) Die Ausstellung «zentral!» im Kunstmuseum Luzern vereint bis zum 13. Februar 2022 27 Zentralschweizer Positionen. Auf dem Bild hier zu sehen: Irene Weingartner, Aufzeichnungen, Architektonische Strukturen, 2019/2021. Bild: Pius Amrein (Luzern, 2. Dezember 2021) Die Ausstellung «zentral!» im Kunstmuseum Luzern vereint bis zum 13. Februar 2022 27 Zentralschweizer Positionen. Auf dem Bild hier zu sehen: Otto Lehmann, Tränenbaum, 2021. Bild: Pius Amrein (Luzern, 2. Dezember 2021) Die Ausstellung «zentral!» im Kunstmuseum Luzern vereint bis zum 13. Februar 2022 27 Zentralschweizer Positionen. Auf dem Bild hier zu sehen: Monika Feucht, Zusammenfügen was zusammengehört, 2020-2021. Bild: Pius Amrein (Luzern, 2. Dezember 2021) Die Ausstellung «zentral!» im Kunstmuseum Luzern vereint bis zum 13. Februar 2022 27 Zentralschweizer Positionen. Auf dem Bild hier zu sehen: Werke von Nathalie & Celia Sidler und von Lukas Hoffmann. Bild: Pius Amrein (Luzern, 2. Dezember 2021)

Diese Vielfalt an Kunst ist wieder einmal der Ausstellung «zentral!» im Kunstmuseum Luzern zu verdanken. Die Ausstellung bietet einen Überblick über das aktuelle Zentralschweizer Kunstschaffen. Eine überregionale fünfköpfige Jury wählte aus 177 Eingaben 27 aus. Malerei, Fotografie, Video, Performance – die mediale Vielfalt ist so gross wie der Altersunterschied unter den Kunstschaffenden, der fast 60 Jahre beträgt.

Was auffällt, ist ein stark auf das Material fokussiertes Schaffen. «Die Haptik im Vordergrund», so formuliert es Kuratorin Alexandra Blättler. Wie beim Sockel mit Rindszungen, die aus rotem Zucker gegossen wurden. Oder beim Stück Hausfassade, das Simon Kindle «gerettet» hat und das er nun als Hommage in den Museumsraum hinein spannt. Hier werden Dynamik und Potenzial der Zentralschweizer Kunst sichtbar. Genauso aber auch bei den meditativ anmutenden Videoarbeiten von Susanne Hofer und von Marianne Halter & Mario Marchisella. In deren Arbeiten gibt es nicht wirklich eine Erzählung. Bei Susanne Hofer sieht man Seewasser, das sich in leichten Wellen bewegt. Ein kaputter Steg ragt aus diesem Bild und liegt durch ein Holzstück tatsächlich im Raum. Halter & Marchisella zeigen lautlos fahrende rote Autos in einem japanischen Autofahr-Garten.

... bis das Aberwitzige im Gewöhnlichen aufblitzt

Man darf gespannt sein, wer heute mit dem Jurypreis, dem Preis der Zentralschweizer Kantone, beehrt wird. Daneben wird der Ausstellungspreis Solo der Kunstgesellschaft Luzern vergeben. 2020 erhielt Mahtola Wittmer diesen Preis der Kunstgesellschaft Luzern, mit dem die Ausstellung Solo im Folgejahr verbunden ist. Für ihre Ausstellung hat sie Performances in den Räumen des Kunstmuseums Luzern gefilmt, die menschliche Interaktion zum Thema haben.

Ausstellungsansicht «Solo Mahtola Wittmer». Bild: Pius Amrein (Luzern, 2. Dezember 2021)

Mahtola Wittmer, geboren 1993 in Luzern, untersucht den Tisch als soziales Möbel, an dem Menschen interagieren und an dem sich alltägliche Dramen abspielen. In Live- und Videoperformances macht sie derlei zum Thema.

Am Tisch wird gegessen, diskutiert, sich verliebt.

Politik passiert am Stammtisch, Füsse berühren sich unter dem Tisch, unbequeme Wahrheiten werden unter den Tisch gekehrt.

Die Künstlerin verwendet eine reduzierte Bildsprache, um komplexe Beziehungsnetze zu thematisieren. In ihren Performances geht sie auch auf die Museumsarchitektur ein, hängt im Kleid am Warenlift fest oder begegnet Performerinnen bei stummen Kaffeekränzchen. Die Szenen basieren auf alltäglichen Situationen. Mahtola Wittmer spitzt sie zu, bis das Aberwitzige im Gewöhnlichen aufblitzt.

Ausstellungen «zentral!» und «Solo Mahtola Wittmer» bis zum 13. Februar 2022. Eröffnungstag ist am Samstag, 4. Dezember 2021, von 11 bis 18 Uhr bei freiem Eintritt. Mahtola Wittmer startet am Eröffnungstag ihre Performancereihe «Ich­+». www.kunstmuseumluzern.ch

