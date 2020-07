Bildstrecke Zu Besuch bei Künstler Romuald Etter in Hochdorf: «Ich denke mit der Malerei» Das Atelier des Luzerner Künstlers Romuald Etter ist so gross wie hell und farbenfroh. Es ist schon fast ein Kunstwerk an sich. Susanne Holz 24.07.2020, 17.00 Uhr

Impressionen aus dem Atelier von Romuald Etter in Hochdorf.

Ein schönes Zitat zu Beginn: «Malerei ist immer Kommunikation an einen Entfernten, an irgendjemanden.» Wir besuchen den Luzerner Künstler Romuald Etter in seinem grossen Atelier in Hochdorf, und jetzt kommuniziert er erst mal mit uns. Der 60-Jährige ist im März von einem fünfmonatigen Atelieraufenthalt in Dakar, Hauptstadt des Senegal, zurückgekehrt. Weshalb man es als Besucher kaum vermeiden kann, die Verspieltheit und Offenheit der Atelierräume mit afrikanischer Leichtigkeit zu assoziieren.

Während sich im Depotraum in der Mitte rund 700 Bilder in relativer Dunkelheit stapeln, leuchten die beiden anderen Räume umso heller und bunter. Im grossen Eingangsraum sieht es nach viel Leben aus: Hier befinden sich eine Küchenzeile, eine Sitzecke, Tische, Regale, ein Trampolin, Sportmatten, ein Arbeitsplatz mit Computer, ein goldener Engel lächelt von irgendwo, ein riesiger Korb erinnert an vergangene Spiele der Söhne des Künstlers.

Seine Söhne initiierten das Projekt «Wasser für Wasser»

«Lange Zeit war die Kunst nicht mein Kind», sagt Romuald Etter, «ich war Vater von kleinen Kindern.» Das blaue T-Shirt, das er trägt, mit der weissen Aufschrift «WfW», zeugt von der Arbeit seiner zwei Söhne Lior, 30, und Morris, 34. Nach dem Tod des mittleren Bruders Basil initiierten die beiden 2012 die Non-Profit-Organisation «Wasser für Wasser».

Romuald Etter in seinem Atelier. Bild: Roger Grütter (Hochdorf, 22. Juli 2020)

WfW fördert gemeinsam mit über 500 Partnerbetrieben das Trinken von Leitungswasser. Das Geld, das damit beispielsweise in Restaurants generiert wird, ermöglicht dann in urbanen Gebieten von Sambia und Mosambik den Aufbau von nachhaltigem Zugang zu Trinkwasser und zu sanitärer Grundversorgung.

Die gläserne Pracht in der Nitrohölle

Romuald Etter erzählt an diesem Nachmittag mindestens so viel von seinen Söhnen wie von seiner Kunst. Sehr verbunden sei er mit diesen. Und was bedeutet ihm das Malen? «Ich denke mit der Malerei», fasst der Künstler seine Passion in Worte. Dieser Passion geht Etter im dritten und hinteren Raum nach, dem mit den vielen Lösungsmitteln, den er salopp «Nitrohölle» nennt. Hier entstehen die Malereien auf Glas, die man an den Wänden bestaunen kann, und die der Künstler im vorderen Raum auch mal auf den vielen Tischen auslegt, um zu sehen, wie es weitergeht.

«Ich bin ein visueller Mensch», erklärt der gebürtige Zuger, der in Luzern lebt und seit 2014 in diesem Atelier in Hochdorf arbeitet. «Ich muss meine Malereien und Materialien ausgebreitet vor mir haben.» Er brauche diese visuellen Verbindungen. «So ruhen gewisse Arbeiten ein halbes Jahr, bis vielleicht durch eine neue Malerei ein Impuls kommt.» Romuald Etters hauptsächlicher Bildträger ist Glas, hinzu kommen Leinwand und Holz. Der Künstler trägt Ölfarbe auf beide Seiten des Glases auf, auch Acrylfarbe, Stoff oder Spray. Die verschieden grossen, leuchtenden Werke faszinieren und ziehen in den Bann.

Was man in den abstrakten Werken sieht? Der individuelle Zugang des Betrachters steht im Vordergrund, doch die Malerei birgt auch eine allgemeingültige Sprache in sich. Romuald Etter findet:

«Der Zustand des Malers ist der einer exponierten Seherin. Man ist nackt.»

Man darf sich sehr freuen über diese persönliche Führung durch unbeschwert schillernde Räume, denn für den Luzerner Künstler ist das Atelier «beinahe so intim wie das Schlafzimmer». Etter betont, es gehe ihm bei seiner Kunst nicht um Äusserlichkeit, trotz all der Mixed Media. «Sondern um die Möglichkeit, mit Material einen Ausdruck zu finden.» Während der Zeit im Senegal habe er vieles geschaffen, genauso wie 2006 in Berlin oder 2013 in Paris. Er könne generell gut arbeiten, als Künstler sei er dem Prozess verpflichtet. «Mein Konzept ist der Prozess.»

Eine Sichtweise, die der Künstler wohl auch auf das Leben an sich bezieht. Romuald Etter, der an der Kunstgewerbeschule Luzern studiert hat und 27 Jahre als Zeichenlehrer an kantonalen Gymnasien unterrichtete, sagt über seine Zeit in Afrika: «Ich konnte selbstverständlich scheinende Wirklichkeit revidieren. Neu beginnen.»

In der Galerie Vitrine, in der Stiftstrasse 4 in Luzern, startet am 29. August 2020 (Vernissage von 12 bis 19 Uhr) die Ausstellung «Origin» mit Romuald Etter, Martin Gut und den beiden Kubanern Camilo Salvador Diaz de Villalvilla Soto und Alain Martínez Menéndez. Finissage ist am 10. Oktober 2020, von 12bis 16 Uhr. www.galerie-vitrine.ch