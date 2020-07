Zu Besuch im Atelier bei Tatjana Erpen im Sedel: Sie erkundet die «Mikrogeschichten» des Lebens



Tatjana Erpen dokumentiert in ihrer Kunst Alltägliches und macht damit die kleinen Geschichten des Lebens gross. Im Dachstock des Musikzentrums Sedel haben wir ihr bei der Arbeit über die Schulter geschaut. Stefan Welzel 23.07.2020, 05.00 Uhr

Es ist ungewöhnlich ruhig und idyllisch an diesem Hochsommermorgen im Luzerner Musikzentrum Sedel. Noch proben hier keine Rockbands, nirgends füllt ein Barkeeper die Kühlschränke mit Bier auf. So kennt man diesen Kultort als Besucher gar nicht. Man hört nur Kuh­glocken von der Weide nebenan und das Rauschen der nahen Autobahn. An Graffiti und Konzertplakaten im Treppenhaus vorbei geht es in den Dachstock. Dort befinden sich die Ateliers mehrerer Künstlerinnen und Künstler. Eine davon ist Tatjana Erpen. Die 40-Jährige scheint bisher die Einzige im Haus zu sein.

Tatjana Erpen in ihrem Atelier im Sedel.





Bilder: Stefan Welzel (Luzern, 22. Juli 2020)

Vorbei an einem Siebdrucktisch geht es in den hintersten Teil des Atelierraumes. Seit rund vier Jahren verwirklicht Erpen hier mit Blick auf Rotsee und Pilatus ihre Kunst. Davor hatte sie ihr Atelier in der Altstadt. An einer Wand in einer Nische hängt ein grosses Schwarz-Weiss-Bild einer Ziege:

«Das ist eine tansanische Ziege», präzisiert Erpen und muss lachen. Die Künstlerin hat eine besondere Bindung zu dem ostafrikanischen Land. Sie hat es schon mehrmals besucht, zuletzt zweimal im Rahmen eines Reisestipendiums der Kulturförderung ihres Heimatkantons Aargau. Dort ist sie bis zu ihrem 17. Lebensjahr in Leuggern nahe der Grenze zu Deutschland aufgewachsen.

Reger Austausch in Tansania

Auf dem Arbeitstisch liegen kleine Holztafeln, auf denen jeweils ein Paar Hände zu sehen sind.

Gemalt wurden sie von tansanischen Kollegen, Erpen ist in ständigem Austausch mit ihnen. Das erwähnte Reisestipendium beinhaltete auch den Besuch zweier Tansanier in der Schweiz, wo sie diesen Sommer mit Erpen an diversen Projekten mitgearbeitet hätten. «Doch wegen der Coronapandemie müssen wir das auf nächstes Jahr verschieben», sagt die Künstlerin.

Den Schwerpunkt ihrer Arbeit legte sie lange auf den Siebdruck. Als Vorlage dienten und dienen auch weiterhin zum Grossteil Fotografien. Erpen lernte dieses Handwerk nach ihrer Ankunft in Luzern vor 23 Jahren. Danach besuchte sie die Hochschule für Gestaltung und Kunst. Einen Namen machte sie sich in der regionalen Szene vor allem auch mit ihren Siebdruckarbeiten. Doch inzwischen hat Erpen das Spektrum ihrer Arbeits­materialien und der genutzten Medien ausgeweitet. Es zählen unter anderem Collagen, unterschiedliche Formen des Drucks und auch Videoprojektionen dazu.

Erpen nimmt oftmals alltägliche Gegenstände als Motiv.







Breites Spannungsfeld

Das Motiv der Hände hat eine besondere Bewandtnis. Seit jeher meinen die Menschen verschiedenster Kulturen, darin die Zukunft erkennen zu können. Mit dem Thema des Handlesens setzt Erpen ein urtümliches Instrument des Wahrsagens mit einem immer dominanteren Trend der Moderne in Verbindung: Mit der immensen Fülle von Daten und Statistiken und dem Fortschreiten der Wissenschaft neigt die digitalisierte Gesellschaft dazu, möglichst präzise in die Zukunft zu schauen. «Die Statistik sagt uns, wie lange wir in etwa leben werden, die Medizin, ob wir Kinder kriegen können», gibt Erpen ein Beispiel. Wir und damit unsere Schicksale seien ein Stück weit befangen von diesen Einflüssen, die wir nicht selbst kontrollieren.

Erpen setzt ihr Schaffen in ein breites Spannungsfeld aus philosophischen Ansätzen, kritischer Sicht auf unsere Gesellschaft und die Auseinandersetzung mit dem vermeintlich Banalen. Oftmals sind ihre Motive ganz alltägliche Dinge und damit Zeugnisse «einer Mikro­ge­schich­te aus dem Leben eines jeden Einzelnen», wie sie es beschreibt. Dabei helfe auch der interkulturelle und international ausgerichtete Dialog, den sie fortlaufend führt. Erpen entdeckt dabei immer neue Blickwinkel auf unsere Existenz – in der sich die Probleme unseres Alltags im Wohlstandsland Schweiz erheblich von denjenigen woanders unterscheiden.

Impression aus Erpens Aufenthalt in Tansania während eines Besuchs in einer Mine.







Inspiration auf Spaziergängen durch Beirut

Das Erkunden der Welt beschränkte sich dabei längst nicht nur auf Tansania. Erpen besuchte unter anderem den Libanon. In Beirut entstand die Idee einer mehrere Meter grossen Collage mit Objekten, mit welchen Anwohner ihre Vorplätze freihalten («Beirut Street View») und denen Erpen in langen Stadtspaziergängen begegnet ist. Und für einen Studienaustausch weilte sie ein Dreivierteljahr lang in Prag.

«Mich interessierte das Grossstadtleben. Aber eben nicht dasjenige der angesagten Kunsthochburgen. Ich war nie der Paris-, Berlin- oder New-York-Typ. Prag war, zumindest vor rund 15 Jahren, noch nicht so gehypt, aber hatte trotzdem sehr viel zu bieten.»

Für Erpens Erforschung der Mikrogeschichten innerhalb einer fortlaufend bewegten Menschheitshistorie bleibt aber Luzern und ihr Atelier im Sedel die Basis. Auch den «dokumentarischen Charakter» ihrer Arbeiten wird sie beibehalten, ohne sich dabei neuen Wegen und Formen der Kunst zu verschliessen. Denn es gibt noch viel zu lesen in der Zukunft – und zu erleben in fernen Ländern.

Mehr zu Tatjana Erpens Kunst unter www.tatjanaerpen.ch