Tanztheater feiert Premiere im Südpol:

Zu viele Puppen und zu wenig Beethoven Die St. Galler Tanzkompanie Rotes Velo führt im Südpol in ein unbekanntes Land. Diese «Terra Incognita» ist poetisch, aber auch ermüdend. Susanne Holz 20.02.2020, 16.54 Uhr

Wohin des Wegs, kleine Puppe? Bild: PD

«Revolution Dada», so heisst ein früheres Programm der St.Galler Tanzkompanie Rotes Velo. Und tatsächlich steht diese Kompanie für die Freiheit der künstlerischen Produktion, dafür, «genreübergreifend überkommene Aufführungsformen zu hinterfragen». Gegründet wurde die Kompanie 2011 vom argentinischen Tänzer Exequiel Barreras und der deutschen Tänzerin Hella Immler. 2016 wurde sie mit dem Werkbeitrag der Stadt St.Gallen bedacht.

Klingt alles toll, doch so recht springen will der Funke nicht, am Mittwochabend im Südpol, bei der Premiere der neuen Produktion «Terra Incognita». Das Stück basiere auf der Hypothese, dass der Mensch entweder von der Dringlichkeit getrieben sei, geliebt zu werden oder aber von der Angst vor dem Tod – so die Kompanie in ihren eigenen Worten. Klingt auch sehr spannend.

Die Suche nach der Liebe

Die Suche nach der Liebe, sie zeigt sich gleich zu Beginn sehr schön in einem Tänzer, der seinen Kopf müde und zärtlich an den Kopf einer grossen Skelettpuppe aus Holz schmiegt. Poesie liegt auch in den Schatten der Tänzer, ausgeleuchtet auf einer Stoffbahn, die sich auf Wanderschaft machen. Und Poesie liegt in diesem Bild: Eine Puppe wandelt auf Wolken aus Watte. Insgesamt spielen Puppen die tragenden Rollen in dieser Aufführung. Getanzt wird nicht, gesprochen auch nicht, dafür werden Puppen über die Bühne geschoben, auf hölzernen Tischen auf Rollen wird mit Puppen gespielt. Die Requisiten sind top – hier baut jemand gerne.

Doch ist das unterhaltsam? Rotes Velo möchte die Grenzen von Tanz, Musik und Theater verwischen – am Mittwoch wartet man vergeblich auf Tanz, man fühlt sich erdrückt vom Symbolismus der vielen Puppen. Vom Halbdunkel, von den Grimassen der Akteure.

Ein Aufhorchen gibt es in der Mitte des Stücks: Eine Puppe kämpft sich an den Seiten eines sich drehenden Holzquadrats hoch, immer und immer wieder. Dazu ertönt der 2. Satz der 7. Sinfonie von Beethoven. Man ist der Kompanie sehr dankbar für diese Einspielung. Beethovens Siebte entstand im Kontext europäischer Befreiungskriege, sie gilt als Appell zur Völkerbefreiung. Eine kluge Wahl, passend zum Thema des unbekannten Lands. Doch diese Musik hat, was dem Stück fehlt: Präsenz, Magie, Leidenschaft. Sie berührt, brennt sich in die Seele. Sie fliesst, sie treibt einem die Tränen in die Augen, sie lässt einen denken: Warum tanzt diese Kompanie heute nicht einmal so, wie Beethoven klingt?

Hinweis

«Terra Incognita» mit der St. Galler Tanzkompanie Rotes Velo: zu sehen noch heute, Donnerstag, sowie am Freitag, jeweils um 20 Uhr im Südpol Luzern. www.rotesvelo.ch