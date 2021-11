Kunst Zu zweit in einem Raum im Apropos in Luzern – mit Bildern, die von der Welt erzählen Das Apropos in der Sentimattstrasse zeigt in der fünften und letzten Ausstellung im Jubiläumsjahr Werke von Kristin und Otto Lehmann. Susanne Holz 12.11.2021, 17.33 Uhr

Kristin Lehmann und ihre Polaroids: entdeckte Zeit. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 9. November 2021)

«OK KO». Otto und Kristin. Kristin und Otto. Diesen verspielten Titel für ihre gemeinsame Ausstellung im Apropos in Luzern haben sich Kristin und Otto Lehmann noch gemeinsam ausgedacht. «Ein Blick zurück – zu zweit», so heisst die Ausstellung in der kleinen Galerie in der Sentimattstrasse 6 zudem. «Nun ist es leider ein Blick allein», sagt Kristin Lehmann. Denn Otto Lehmann verstarb am 14. Oktober. Geplant war die Ausstellung schon seit einem Jahr. Als fünfte und letzte Ausstellung, mit der dieser Raum sein 50-jähriges Bestehen feiert.

Sie habe Otto Lehmann schon lange in ihrem Ausstellungsraum zeigen wollen, sagt Monika Günther. Nun freue sie sich sehr, dass Kristin Lehmann nach dem plötzlichen Tod ihres Mannes entschieden habe, die Ausstellung trotzdem zu machen. 60 Jahre waren Kristin und Otto Lehmann ein Paar. Dies ist die einzige gemeinsame Ausstellung der beiden 1943 Geborenen – mit nur einem Tag Abstand. Kristin wurde am 16. Juni 78 Jahre alt, Otto am 17. Juni.

Die Ausstellung im Apropos läuft noch bis am 27. November. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 9. November 2021)

Momentaufnahmen aus Berlin, Köln, Palermo

Im Apropos bietet sich nun ein Blick auf das reiche und langjährige Schaffen von Otto Lehmann. Die Wand rechts des Eingangs habe der im Oktober verstorbene Künstler zuvor noch genauso konzipiert, erzählt Kristin Lehmann. «Sie deckt sein Schaffen ab.» Figuratives in Bleistift wechselt sich ab mit Farbstift- und Kugelschreiberzeichnungen, mit Bildern von Räumen, gemalt in Ölpastell, mit den für Otto Lehmann typischen zeichnerischen und malerischen Untersuchungen.

An der hinteren Wand ist ein grossflächiges Werk von 1986 zu sehen: «Wir haben es zusammen ausgesucht», so Kristin Lehmann. Sie fügt an:

«Ein für Otto typisches Bild. Er hat stets kritisch auf die Dinge geschaut.»

Auf dem Bild ist eine Art roter Teufel mit Sense zu sehen, der ein nacktes weisses Männchen auf einem Kopf tanzen lässt.

Kristin Lehmann im Apropos. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 9. November 2021)

Die Wand links des Eingangs wiederum gehört Kristin Lehmann. Auf Holzleisten, die Otto Lehmann noch beim Schreiner anfertigen liess, sind dort in mehreren Reihen Polaroids zu sehen. Momentaufnahmen – entdeckte Zeit – aus den Achtzigern und Neunzigern, fotografiert in Berlin, Köln, Palermo. «Die Unschuldigen und ihre Umgebung» ist eine Sofortbildaufnahme aus Berlin Mitte von 1991 betitelt. Sie zeigt ein Denkmal mit Marx und Engels. Auf dessen Sockel schrieb jemand: «Wir sind unschuldig.»

Ausstellung «Otto Lehmann und Kristin Lehmann. Ein Blick zurück – zu zweit». Bilder, Zeichnungen, Polaroids. Bis 27. 11. 2021 im Apropos, Sentimattstrasse 6, Luzern. Geöffnet Do 17-19 Uhr; Fr/Sa 16-18 Uhr.