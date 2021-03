Kultur Das «ductus» bietet ein Café und eine Galerie: Zu zweit unterwegs für die Kunst Ein Mutter-Sohn-Projekt fördert Kunst und das launige Gespräch bei einer Tasse Kaffee darüber. Zu Gast bei Daniel und Verena Häller, die seit Herbst 2019 Café und Galerie «ductus» in Luzern betreiben. Susanne Holz 31.03.2021, 17.45 Uhr

Mutter und Sohn zusammen für die Kunst: Verena und Daniel Häller in ihrer Galerie namens «ductus». Verena Häller hält hier ein Objekt von Rob Nienburg mit dem Titel «It`s a great time to change (one month lockdown trash)» hoch. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 30.März 2021)

Zwei visuelle Menschen gründen eine Galerie. Sie sind Mutter und Sohn. Der Sohn Daniel Häller hat Kunst studiert und unterhält ein Atelier im Schappe Kulturquadrat in Kriens. Die Mutter Verena Häller ist ausgebildete Logopädin. Daniel Häller hat vor einiger Zeit zudem das Wirte-Patent erworben. Denn die Idee war, Kunst zu bereichern mit einem Café, mit der Möglichkeit zum Innehalten bei einer Tasse Kaffee und einem guten Gespräch.

«Was kann man Kunst hinzufügen, um weiteres Publikum anzuziehen?»

Diese Frage hatten sich Daniel und Verena Häller gestellt. Und nach einem passenden Raum in Luzern Ausschau gehalten. «Wir haben zwei Jahre nach einem Raum gesucht», erzählt Daniel Häller. Schliesslich sei man fündig geworden – in der Gibraltarstrasse 22/24. Zuvor war dort ein Geschäft für Sportbekleidung untergebracht – seit Oktober 2019 gibt es Kunst und Kaffee unter der Ägide von Daniel und Verena Häller. Leider sorgte die Coronapandemie dafür, dass man im März 2020 bereits wieder schliessen musste – und dann erneut im Dezember 2020. Seit dem 20. März 2021 ist die Galerie mit dem Namen «ductus» nun aber wieder offen, und das Café bietet einen Take-away-Service an, solange die Restaurants aufgrund der Coronamassnahmen noch geschlossen bleiben müssen.

Kein Café mit etwas Kunst

Der Name «ductus» beziehe sich auf den Pinselduktus, so Daniel Häller. «Die Strichführung in der Malerei.» Malerei, Skulptur, Installation, Objekte – darauf möchten sich Mutter und Sohn in ihrer Galerie konzentrieren. Und Zentralschweizer Kunstschaffenden eine Plattform bieten. Im Café gibt es heisse Getränke, Limonaden, Wein und Spirituosen. Wen die Kunst hungrig macht, der kann zu Bagels oder Kuchen greifen. Zudem vermieten die Hällers ihre Räume für Feste und bieten in diesem Zusammenhang ein Catering an.

Die Galeristen Verena und Daniel Häller in ihrer Galerie «ductus» in Luzern, inmitten der Gruppenausstellung «take Art away 20/21». In den Händen hält Verena Häller ein Objekt von Rob Nienburg: «It`s a great time to change (one month lockdown trash)».



Was Verena und Daniel Häller wichtig ist: Das «ductus» soll kein Café mit Kunst sein, sondern in zwei Räumen einmal ein Café bieten und einmal eine Galerie. Nur dass zwischen den beiden Räumen keine Wand den freien Durchgang stört. Offen ist man auch dafür, Konzerte oder Performances zu veranstalten. Die Devise laute: «Lokal, regional, global», erklärt Daniel Häller mit einem Schmunzeln.

Gute Zeit für einen Wandel

Heute startet – nach einer ersten «take Art away»-Ausstellung 2020 – die zweite Ausstellung dieser Art im «ductus». Auswählen, bezahlen, mitnehmen. 71 Kunstschaffende aus der Zentral- und der weiteren Schweiz stellen Werke im maximalen Format von 20 auf 21 Zentimeter aus. Dabei sind etwa Liane Janissen, Karyna Herrera, Paul Lussi oder Franz Siegwart.

Rechts das Werk von Karyna Herrera, fotografierter Wald in Schwarz-Weiss. Links eine Fotografie von Verena Häller.



Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 30.März 2021)

Während Janissen das Porträt eines Buben auf einen Glasteller montiert, zeigt Herrera fotografierten Wald in Schwarz-Weiss. Und von Rob Nienburg gibt es eine würfelförmige Skulptur aus buntem Plastik. Sie heisst: «It`s a great time to change (one month lockdown trash)». Eine gute Zeit für einen Wandel, das könnte auch das Motto der Hällers sein.

Ausstellung in der Kunstgalerie Café Bar «ductus» in der Gibraltarstrasse 24 in Luzern: «take Art away 20/21». 1. April bis 2. Mai. Geöffnet Do/Fr 16–20 Uhr, Sa/So 14–18 Uhr. Take-away für Getränke, Snacks. An Ostern offen. www.ductus-luzern.ch.