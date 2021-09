Lucerne Festival Zum Abschied wird das KKL zur ungarischen Kneipe Beim Finale des Lucerne Festival glänzt das Budapest Festival Orchestra. Gerade wegen Corona fällt die ganze Orchesterbilanz positiv aus. Roman Kühne Jetzt kommentieren 12.09.2021, 21.40 Uhr

Voller Körpereinsatz: das Budapest Festival Orchestra mit Dirigent Iván Fischer. Bild: Manuela Jans / Lucerne Festival (11. September 2021)

Die grosse Parade ist vorbei. Ohne Zwischenfälle. Man mag es kaum glauben in dieser verrückten Coronazeit. Aber fast alle Konzerte konnten in der vorgesehenen Besetzung durchgeführt werden. Siebzehn Sinfonieorchester spielten im KKL, fast immer war es ausverkauft in den letzten fünf Wochen. Ein starkes Signal. Nicht nur Sport kann Corona. Auch die Klassik.

Den letzten Erinnerungsstein setzt am Wochenende das Budapest Festival Orchestra unter Ivan Fischer. Mit Lust und Klasse. Der Samstag ist dem Romantiker Franz Liszt gewidmet. Pianistin Yuja Wang zeigt ein letztes Mal ihre virtuose Technik, ihren klaren Furor. Wie beiläufig spielt sie das vertrackte erste Klavierkonzert. Ein Sack Murmeln, wo die Farben alle in eine andere Richtung hüpfen. Wieder zeigt sich ihre Eigenwilligkeit in der Interpretation. Teils starke Rubati – fast eine Improvisation – oder das lange Verklingen einzelner Akkorde schaffen neue Räume und Ideen. Auch wenn der Stil der diesjährigen «Artiste étoile» nicht alle Stücke ins gleich helle Licht rückte – erwähnt sei das Klavierkonzert von Bach mit dem Mahler Chamber oder das 4. Klavierkonzert von Rachmaninow mit dem Mariinsky Orchestra – passt an diesem Abend alles. Als Zugabe spielt sie aus Mendelssohns «Lied ohne Worte» das Allegro leggiero op. 67 Nr. 2 und eine verrückte «Toccatina» von Nikolai Kapustin.

Wilde Improvisation und auch politisches Statement

Das Budapest Festival Orchestra setzt noch einen obendrauf und macht aus «Eine-Faust-Symphonie» Welttheater. Ausgehend von einem traditionellen Klangbild, warm und dunkel, zeichnet Ivan Fischer diese wilde Komposition mit einer Bewegung. Über 60 Minuten schaffen die Musiker eine unerhörte Spannung. Sie setzten Irrlichter, rasen, tanzen, lieben und zaubern. Ein Fest für Ohr, Auge und Seele.

Am Sonntagabend dann wird das KKL zum Roma-Lagerfeuer. Unter dem Titel «Brahms, Liszt und die Zigeunermusik» kommt das Strassenfestival ins KKL. Auf der Bühne stehen neben klassischen Künstlern eine Reihe von Roma-Musikern. Nach wilden Improvisationen sind die Höhepunkte des Abends klassische Orchesterstücke, ergänzt mit der Roma-Band. Liszts «Ungarische Rhapsodie» und die Ausschnitte aus Johannes Brahms «Ungarischen Tänzen» erhalten so eine ganz neue Bedeutung.

Miteinander, nacheinander, nebeneinander – es ist eine Lust, wie die Band und das Orchester sich mischen. Melancholisch und fröhlich, emotionell und überbordend. Als das ganze Orchester dann noch die Melodie zu singen beginnt (Brahms 4. Tanz) und die Band improvisierend einsteigt, wähnt man sich in der ungarischen Kneipe beim Dorffest. Dies ist bei Ivan Fischer nicht nur ein gelungener Gag, sondern kann als Statement verstanden werden. Seit Jahren bringt er sich über seine Musik in Ungarn auch politisch ein. Aktuell beschäftigen das Land Berichte über Gemeinden, welche die «weissen» Kinder separat von den Roma unterrichten. In Ungarn, das mit «Zigeunermusik» seine kulturelle Eigenständigkeit unterstreicht!

Fokus mehr auf Beethoven und Frühromantikern

Das letzte Wochenende fügt sich nahtlos in die hochkarätige Orchesterparade ein. Zwar hat Corona zu Anpassungen bei der Besetzung geführt. Nur wenige, wie zum Beispiel die Wiener Philharmoniker, konzertieren bei Anton Bruckner mit der Grossformation. Die Reduktion hatte zur Folge, dass dieses Jahr der Fokus mehr auf Beethoven und Frühromantikern wie Schubert und Schumann lag.

Mit teils grossartigen Erlebnissen und Gegensätzen. Gerade die Interpretation Beethovens sorgte für stimulierende Einblicke. Das Lucerne Festival Orchestra mit seiner lebendigen, in allen Belangen grossartigen 5. Sinfonie und Daniel Barenboim (Staatskapelle Berlin) mit einer vieldeutigen «Eroica» lehnten sich bei Tempi, entschlacktem Klangbild und Akzenten an die historisch informierte Aufführungspraxis an.

Beide zeigten aber eigene, den üppigen Orchesterklang voll ausnützende Wege auf. Einen Weg, den etwa auch Kirill Petrenko und seine Berliner Philharmonikern bei Schuberts C-Dur Sinfonie gingen. Simon Rattle und seine Londoner spielten hingegen einen «romantischen» Beethoven (Nr. 6), vollendet im Wohlklang, sanft gar, und mit viel Gespür für Register und Farben.

Ein weiteres Fazit: Die Moderne scheint langsam auch im Hauptprogramm anzukommen. Neben dem Lucerne Festival Contemporary Orchestra nehmen andere Top-Ensembles, wie die Londoner, das Mahler Chamber oder die Bamberger Symphoniker, aktuelle Kompositionen in ihr Konzert auf.

Mein persönliches Highlight des Festivals: die beiden überraschenden Auftritte des tschechischen Dirigenten Jakub Hrusa. Als Einspringer beim Lucerne Festival Orchestra mit der 6. Sinfonie von Dvořák und mit einem modernen Programm bei den Bamberger Symphonikern zeigte er meisterhafte Musikalität.