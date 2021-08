Abschluss des Luzerner Kraut-Kunstfestivals

Kunst Kraut-Festival: Zum Abschluss mit singendem Poeten und einem Raumschiff auf der Ufschötti Den fünften und letzten Abend des Luzerner Kraut-Festivals bestritten die Künstler Andreas Schneider und Carlos Isabel. Den gelungenen Abschluss bildete das Konzert des Hamburgers Knarf Rellöm. Stefan Welzel 08.08.2021, 19.30 Uhr

Werk «Kirk» von Andreas Schneider: Die Enterprise im Apothekergärtli in der Ufschötti. BIld: PD

Der letzte Abend des Luzerner Kunst- und Musikfestivals Kraut am vergangenen Samstag verlief atypisch. Beim Spaziergang an den ursprünglich geplanten Pop-up-Veranstaltungsort wurde klar: Der fünfte Festivaltag würde anders als die bisherigen nicht von den Wettergöttern verschont bleiben. Es prasselte der für diesen Sommer fast standardmässige Starkregen darnieder. Und damit auch auf das Werk des Künstlers Andreas Schneider.

Der Basler lässt Geschichte, Nutzung und Beschaffenheit eines Ortes mit in seine Arbeit fliessen. Was wir dann auf dem Dach des Bootshauses im Apothekergärtli in der Ufschötti bestaunen können, ist auf den ersten Blick schwer zu erkennen. Blaue konzentrische Kreise sind auf den Boden gemalt. Weitere Linien verlaufen in scheinbar willkürlicher Anordnung über das Areal. Erst bei längerer Betrachtung wird klar: Wir blicken auf das schematische Bild des Raumschiffes Enterprise aus «Star Trek». Schneiders Idee hinter dem Werk «Kirk»: Unten in der Bootshalle sind die Schiffe aus dem See gehoben – schweben an Seilen über der Wasserlinie, werden somit zu Raum-Schiffen. Und darüber rauscht die Enterprise imaginär fernen Galaxien entgegen.

Detailansicht von «Kirk». Bild: sw

Knarf Rellöm: Mit Beatmaschine und ein wenig Stand-up-Comedy

Das Konzept des Krautfestivals lebt von der Kurzfristigkeit der Ausstellung. Eigentlich verschwindet die Kunst jeweils noch am selben Abend von der Bildfläche. Sofern der Regen die Kreidezeichnung Schneiders noch nicht verwischt hat, ist dieses Werk aber auch noch die kommenden Tage zu sehen.

Blick auf die Arbeit von Carlos Isabel. Bild: PD/Kraut-Kunstfestival

Weiter ging der Abend wetterbedingt in einer Ausweich-Location an der Industriestrasse. In dem lauschigen und überdeckten Garten brachte die Arbeit des spanischen Videokünstlers Carlos Isabel einen ungewohnt nahen Blick auf die menschliche Haut – ein Spiel mit unseren Sehgewohnheiten auf drei Bildschirmen.

Knarf Rellöm (alias Frank Möller) in action an der Industriestrasse. Bild: sw

Den musikalischen Beitrag leistete der Hamburger Sängerpoet Knarf Rellöm. Und wie er das tat! Mit einer Mischung aus Performance, ein wenig Stand-up-Comedy und mit Beatmaschine untermaltem Hamburger-Schule-Sound riss er das Publikum mit. Und das stundenlang. Es war einer von vielen «sehr coolen Momenten» des diesjährigen Festivals, wie Mitorganisatorin Esther Leupi zufrieden resümierte. Stimmt. Ein wunderbarer Abend in losgelöster Stimmung, dem tat auch das herbstliche Wetter keinen Abbruch.