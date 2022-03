Klassik Zwei «Elvira Madigan» mit Luzerner Orchestern: Die Pianisten Rudolf Buchbinder und Fazil Say tauschen ihre Rollen Nächste Woche treten das Luzerner Sinfonieorchester und die Festival Strings Lucerne unmittelbar hintereinander im KKL mit einem topprominenten Pianisten auf. Urs Mattenberger 09.03.2022, 14.58 Uhr

Rudolf Buchbinder beim einem Auftritt am Lucerne Festival von 2019. Bild: Bild: Priska Ketterer

Eigentlich ist die Rollenverteilung klar zwischen dem (mittel)gross besetzten Luzerner Sinfonieorchester und den Festival Strings Lucerne als Kammerorchester. Aber zum Profil moderner Orchester gehört heute weniger der «eigene» Klang, sondern eine stilistische Flexibilität und Vielfalt in Anpassung ans jeweilige Repertoire. Und die kann dann auch dazu führen, dass sich die oben beschriebene Rollen vertauschen.

Das war noch nie so ausgeprägt der Fall wie nächste Woche, wo beide Orchester unmittelbar hintereinander im KKL mit einem topprominenten Pianisten auftreten, die Festivals Strings Lucerne am Dienstag mit Rudolf Buchbinder, das Luzerner Sinfonieorchester am Mittwoch und Donnerstag mit Fazil Say. Die Gemeinsamkeiten gehen noch weiter, denn in beiden Fällen leitet der Pianist vom Instrument aus das jeweilige Orchester. Das Luzerner Sinfonieorchester übernimmt quasi das Modell der Strings, die generell ohne Dirigenten auftreten.

Eine Pointe mit Buchbinder

Bei der Wahl des Repertoires ist es genau umgekehrt. Die Festival Strings haben zuletzt mit Rudolf Buchbinder Beethovens Klavierkonzerte gespielt. Jetzt stossen sie mit ihm - in sinfonisch erweiterter Besetzung – in die Romantik vor, die längst zu einer Domaine des Luzerner Sinfonieorchesters geworden ist. So spielt Buchbinder mit dem Klavierkonzert von Robert Schumann eines der populärsten überhaupt. Die Pointe liegt darin, dass der Starpianist aus Wien auf dem Weg dahin gleich noch je ein Klavierkonzert von Haydn und Mozart (Nr. 21 C-Dur KV 467) spielt und dirigiert.

Fazil Say 2019 beim einem Auftritt mit dem Luzerner Sinfonieorchester. Bild: Jakob Ineichen

Und genau dieses populäre «Elvira Madigan»-Konzert von Mozart spielt auch Fazil Say mit dem Luzerner Sinfonieorchesters. Man mag darüber den Kopf schütteln, aber es auch spannend, weil der Kontext ganz ein anderer ist. Die Vorgeschichte zum Mozartkonzert liefern hier zwei aufregend brodelnde «Sturm-und-Drang»-Sinfonien von Carl Philipp Emanuel Bach (geleitet von Konzertmeisterin Lisa Schatzman). Und in die Gegenwart führt der türkische Pianist Fazıl Say als Solist in einem eigenen Werk für Klavier und Streichorchester: «Yürüen Köşk» («Das verschobene Haus») ist als Hommage an Atatürk ein Plädoyer für eine moderne Türkei und damit angesichts der Repression in diesem Land topaktuell.

Hinweis: Festival Strings Lucerne/Buchbinder: Dienstag, 15. März, 19.30 Uhr. Luzerner Sinfonieorchester/Say: Mittwoch/Donnerstag, 16./17. März, 19.30 Uhr; www.kkl-luzern.ch