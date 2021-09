Nonchalance und Lässigkeit im Blut: Auf Christoph Walter im KKL

World Band Festival Nonchalance und liebenswürdige Lässigkeit im Blut: Auf Christoph Walter ist Verlass Einmal mehr bewies das Christoph Walter Orchestra im KKL: Am besten ist es, wenn es schnell wird. Der Vollblutentertainer überraschte ausserdem mit dem Jodlerklub Sursee als Spezialgast. Susanne Holz Jetzt kommentieren 29.09.2021, 16.00 Uhr

Zuletzt tanzen sie noch miteinander: Bandleader Christoph Walter und Sängerin Nelly Patty. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 28. September 2021)

Eleganter schwarzer Anzug, schmale Silhouette, ein breites Lächeln im Gesicht. Die Nonchalance, die liebenswürdige Lässigkeit im Blut. Auf Christoph Walter ist Verlass – auch am Dienstagabend wieder, bei der Enter­tainment-Gala mit dem Christoph Walter Orchestra im Rahmen des 22. World Band Festival. Allerdings wartet der Vollblutentertainer im Konzertsaal des KKL noch mit Überraschungen auf: mit seinem Vater im Publikum und mit dem Jodlerklub Sursee als Special Guests.

Das Jodeln wurde in den vielen vergangenen Monaten der Pandemie wohl öfter in Zusammenhang mit einer gewissen Ansteckungsgefahr erwähnt als mit unbeschwerten Auftritten und Konzerten. Umso mehr scheint es das Publikum wie den Jodlerklub Sursee zu freuen, im KKL hier und heute vereint zu sein. Der Applaus für die dargebotene Festhymne des Eidgenössischen Schwing- und Älplerfests 2019, «Schwingerlüüt im Schwiizerland», ist gross.

Und dann die nächste Überraschung: Christoph Walter bittet seinen Vater im Publikum, sich zu erheben, um ihn mit seinem für ihn geschriebenen Jodellied «Abschied von den Bergen» zu ehren. Die Gedanken an Corona, die doch immer präsent sind, auch, weil man es noch nicht gewohnt ist, wieder ohne Maske inmitten von vielen zu sitzen, weichen der Freude über diesen Vater-Sohn-Moment.

Standing Ovations und zwei Zugaben

Doch alle Besinnlichkeit in Ehren: Die grösste Freude bricht sich im gut gefüllten Konzertsaal jeweils ihre Bahn, wenn es flott und schnell wird. Wenn sie alle in ihrem Element sind, die Bläser und die Streicher, die Musiker an Perkussion und Schlagzeug, Lisa Scannell am Bass und Randy Müller an der E-Gitarre. Wenn Bandleader Christoph Walter vor Vergnügen hüpft und Sängerin Nelly Patty im eng anliegenden und leuchtend roten Jumpsuit einen Spagat vollführt. Dann ist das Glück im Saal zu spüren und ein freudiges Kribbeln auf der eigenen Haut.

Anmutig schnell wird es mit Amin Mokdad, seiner Querflöte und den zwei irischen Traditionals «Wild Rover» und «Ryans Polka». Saxofonist Fabian Capaldi wiederum bringt die Bal­lade «A Thousand Years» zum Leuchten – wenn er sich, unterstützt von Posaunen und Streichern, in die hohen Töne schwingt.

Highlights des Abends sind Nelly Pattys Interpretationen der Amy-Macdonald-Songs «What Happiness Means to Me» und «This Is the Life». Die Sängerin bezaubert mit so samtweicher wie kräftiger Stimme und auch mit ihrem Charme, wenn sie zur Seite tritt und dem Orchester die grosse Bühne überlässt. Weiteres Highlight: Gitarrist Randy Müller mit Mark Knopflers Ballade «Going Home». Man lauscht und staunt, freut sich und lauscht. Das Gefühl vollumfänglichen Glücks verspürt man schliesslich bei «Stand By Me». Hier geben die African Singers, weitere Special Guests, wirklich alles. Randy Müller kämpft sich nach vorne. Saxofon, Schlagzeug, Perkussion und alle Bläser spielen im Vollmodus.

Das ist wundervoll und findet seine Fortsetzung, wenn bei John Miles’ «Music» Schlagzeug und Perkussion in Dialog treten, Christoph Walter wieder hüpft und Lisa Scannell am Bass begeistert. Die Standing Ovations sind verdient und führen zu einer ersten Zugabe. «My Way» und Sinatra, Christoph Walter und Nelly Patty riskieren ein Tänzchen. Und dann noch: Nelly Patty singt und performt «Simply the Best» – ein perfekter Spagat inklusive.

Das Festival läuft noch bis Samstag. Während am Donnerstag «Volksmusik Trumpf» ist, steht Freitag Tschaikowsky auf dem Programm mit der Philharmonie Baden-Baden und Daniel Ottensamer an der Klarinette. Am Samstag beschliesst die «Goldene Marschparade» das Festival. www.worldbandfestival.ch