Zwei Luzerner und ihr Blick auf Neapel: Neue Ausstellung in Adligenswil Die Künstler Claude Sandoz und Nina Caviezel näherten sich der Stadt am Vesuv an. Vor Ort und per Google Earth. Die Werke sind nun in Adligenswil zu sehen. Susanne Holz 14.05.2020, 18.30 Uhr

Spray auf Zeitungspapier: «Architektur I» von Nina Caviezel. Mit Glimmer: «Vulcano Fantastico». Claude Sandoz` Napoli. Aquarell mit Napoligelb auf Büttenpapier: «Neapel II» von Nina Caviezel. Mit Glimmer: «Vulcano Fantastico». Claude Sandoz` Napoli. Spray auf Zeitungspapier: «Architektur III» von Nina Caviezel. Mit Glimmer: «Vulcano Fantastico». Claude Sandoz` Napoli.

Es ist ein spannendes Prinzip: Galeristin Zsuzsa Schärli bringt in ihren Ausstellungen in Adligenswil wiederholt die Werke zweier Künstler zusammen. Die erste Ausstellung in ihrer Reihe «2020 Tandem Vol. 1» bestreiten die 22-jährige Nina Caviezel aus Adligenswil und der 74-jährige Luzerner Künstler Claude Sandoz. Nach dem Corona-bedingten Lockdown wurde diese Ausstellung nun verlängert bis zum 6.Juni.

Ganze 52 Jahre trennen die beiden Künstler in ihrem Alter – allein schon diese Tatsache macht es spannend, auf Entdeckungstour durch die «via digilogo» zu gehen – so ist die Ausstellung betitelt. Entdeckungstour auch deshalb, weil den Werken dieser zwei unterschiedlichen Künstler eine Reise zu Grunde liegt: Nina Caviezel reiste digital per Google Earth nach Neapel, Claude Sandoz analog, also real – wie vor 50 Jahren schon einmal. Und wie vor einem halben Jahrhundert schon, konnte er auch dieses Mal den Vesuv nicht besteigen und vor Ort im Bild festhalten – das Wetter liess es nicht zu.

Gemeinsames Interesse: der Nachthimmel

Im Gespräch mit der Kunsthistorikerin Annamira Jochim gehen Claude Sandoz und Nina Caviezel auf ihre Gemeinsamkeiten ein. Claude Sandoz sagt: «Nina ist um die 20, studiert in Bern an der Kunsthochschule und aquarelliert. Als ich 20 war, studierte ich auch in Bern, aquarellierte.» Und er machte eine Reise per Autostopp nach Neapel und Rom. «Dies diente als gemeinsamer Ausgangspunkt. Ich hatte die Idee, dass ich diese Reise analog nachvollziehe und unterwegs meine A4 Blätter mache: Malereien, Collagen, Fotos. Nina würde diese Reise digital von ihrem Atelier aus machen. Dies war der Ausgangspunkt für das Abenteuer. Jeder würde das machen, was ihn auf der Reise inspiriert.»

Nina Caviezel ergänzt: «Obwohl unsere unterschiedlichen Zugänge – analog und digital – zu Neapel einiges über unseren Altersunterschied aussagen, war es faszinierend, wie wir in den Arbeiten des Anderen immer wieder Parallelen zur eigenen Arbeit fanden. Aus dieser gemeinsamen Erfahrung nehme ich auf jeden Fall viele spannende Diskussionen mit und neue Bildwelten, zu denen ich nur durch diese Zusammenarbeit finden konnte.»

Gegensätzliche Farbgestaltung

Die ausgestellten Werke zum gleichen Thema – Neapel, sind unterschiedlich: Claude Sandoz` leuchtende Malerei in den verschiedensten Dispersionsfarben gesellt sich zur monochromen Aquarellmalerei von Nina Caviezel. Für Kunsthistorikerin Annamira Jochim sprudeln die Werke von Sandoz nur so «von explosiver Farbigkeit, von Ornamenten und Figuren». Die Bilder von Caviezel hingegen, etwa die menschenleeren Stadtansichten Neapels, festgehalten in Aquarell, beschreibt Jochim als «eher zurückhaltend und konstruktiv».

Und die Künstler selber? Caviezel lenkt den Blick auf das gemeinsame Interesse für inhaltliche Elemente: den Nachthimmel beispielsweise. Und Claude Sandoz sagt im Gespräch mit Annamira Jochim: «Wir sind zwei verschiedene Universen und kommunizieren Verschiedenes. Doch Surrealistisches und Expressives sind sicher Elemente, die bei uns beiden vorhanden sind.»

Hinweis: Ausstellung «2020 Tandem Vol.1 via digilogo Claude Sandoz und Nina Caviezel», verlängert bis 6.Juni. Zu sehen in Zsuzsa’s Galerie, Luzernerstrasse 15, Adligenswil. Nina Caviezel ist am 28./30.Mai sowie am 4./6.Juni vor Ort, Claude Sandoz am 16./22.Mai sowie am 6.Juni. Geöffnet: Do/Fr 14 bis 18.30 Uhr, Sa 14 bis 17 Uhr. Weitere Infos: www.zsuzsas-galerie.ch.