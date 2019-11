«Disney in Concert» im KKL: Zwei Stunden lang Törtchen schlemmen Das Konzert des 21st Century im KKL Luzern setzt auf bunte Disney-Sequenzen und eine Orgie an Farben. Zum Glück holen die Künstler diese in die Wirklichkeit. Roman Kühne 29.11.2019, 17.50 Uhr

Sabrina Weckerlin sorgte für gesangliche Höhepunkte. Bild Janine Kühn

Das erste Stück des 21st Century Orchestra & Chorus an diesem Donnerstagabend im KKL bringt gut auf den Punkt, was den Zuhörer erwartet. Die «Disney Classic Ouverture» ist eine schnelle Abfolge buntester Bilder aus unzähligen seiner Welterfolge. Jumbo, Arielle, Alice im Wunderland, Robin Hood, Pinocchio, Peter Pan, Mickey Mouse – you name it. Ein Knallbonbon an Farbeffekten, Glitzer und Glamour. Die Musik wechselt unbeschwert zwischen beschwingt und heiter, pompös und saftig, Drama und Feier.