Corona-taugliche Wiederaufnahme im Luzerner Theater: Zwischen Einsamkeit und Alleinsein Das Luzerner Theater greift «Solitude» nach Corona wieder auf. Das hochaktuelle Thema ist nun Installation und WhatsApp-Performance. Edith Arnold 07.06.2020, 14.13 Uhr

Performer André Willmund in der geschrumpten Box, das Publikum sitzt draussen. Bild: Hoehn Ingo/PD (Luzern, 6. Juni 2020)

Die Anweisung zum zwölfstündigen Happening mit André Willmund: «Bringen Sie Ihr Smartphone mit, wenn möglich auch Kopfhörer, und erleben Sie eine Performance über soziale Distanz interaktiv im Freien.»

Tatsächlich wähnt man sich am Samstagmorgen in einem Garten. Der Blumen- und Gemüsemarkt als Openair-Location – und mittendrin die erhöhte Bühne respektive Box des Luzerner Theaters. Sie ist auf vier mal sechs Meter Fläche geschrumpft und gibt von drei Seiten über raumhohe Fenster Einblick. Davor stehen elf Stühle auf Bodenmarkierungen. Natürlich ist auch Desinfektionsmittel in Reichweite. Ein Anweiser steckt Zettel mit der Nummer für die WhatsApp-Gruppe zu.

Die vielen Realitäten, die in der Corona-Lockerungsphase nebeneinander einhergehen, reflektieren in den Boxenfenstern: Hinter Gebüschen und vor Passanten zieht sich André Willmund um. Die hochformatigen Scheiben wirken wie überdimensionale Smartphone-­Screens auf dieses Privatzimmer, von dem aus sich die virtuell-reelle Geschichte entwickelt.

«Glückliches Alleinsein, ohne den ganzen Lärm!»

«Solitude – das Wort gibt’s im Deutschen gar nicht! Eine positive Konnotation für Einsamkeit! Ein glückliches Alleinsein, ohne den ganzen Lärm!», moderiert der Marathonperformer an. Zwölf Stunden könnten sie ihn nun beobachten, ihm zuhören, telefonieren und Tipps geben, wie man Alleinsein oder Einsamkeit am besten überstehe. Inzwischen seien ja alle Experten geworden. Willmund scheint bereits Strategien zu haben: Bücher liegen auf, neben der Matratze steht ein Rennrad mit Rollentrainer bereit. Zur Mise en Place gehören Schokolade, Bananen, Cola, Tabak. Der Schauspieler greift zur Gitarre. Der Sound aus der Isolation dringt via Lautsprecher nach draussen. Zwischendurch schaut er aufs Handydisplay und chattet.

Bei der Premiere am 23. Januar waren zwei Freunde anwesend. Inmitten der Zuschauer klebten sie ihre Körper aneinander, bevor sie sich endlich verabschiedeten. Der junge Italiener gab damals vor, nach Brasilien auszuwandern. Via Social Media hielt er die Freunde über seinen aufregenden Lebensstil up to date. Nach zehn Jahren stellte sich heraus, dass er das Elternhaus nie verlassen hatte.

Die wahre Story kam Giacomo Veronesi zu Ohren. Daraus entwickelte der Regisseur die Performance «Solitude». Nach sechs Aufführungen musste sie wegen Corona eingestellt werden. Durch #StayAtHome und #PhysicalDistancing bekommt das damals schon aktuelle Thema zusätzliche Bedeutung. Entsprechend schalten sich die Freunde via Kurzvideos aus dem Tessin und aus Antwerpen zu.

Ist «Solitude» inzwischen salonfähig geworden? Wann geht das Alleinsein in Einsamkeit über? Verstärkt zu viel Social Media das Gefühl für Isolation? «Irgendwann ist man so in der eigenen Geschichte, dass man nicht mehr raus kann», antwortet Willmund auf eine Frage. Dazu heizt er mit einer Sambatanzeinlage die Chatgruppe ein. «Ihr müsst mich unbedingt mal besuchen!», lockt er. Dem Thema eine theatralische Leichtigkeit geben: Weshalb nicht als weiteres experimentelles Theaterformat, gerade auch bezüglich «Solitude» oder Einsamkeit. Doch wo bleibt die Verbindlichkeit?

Um 21 Uhr ist es leer um die Box. Es regnet und windet. Der virtuell-reelle Raum leuchtet in der Dunkelheit. Ausdauerperformer Willmund legt das Buch auf den Boden, erhebt sich von der Matratze, macht Dehnübungen. Dann zieht er die Affenmaske an. Sie erinnert zunächst mehr an den heute wiedereröffneten Zürcher Zoo als an Chewbacca aus «Star Wars». Ich bin ein Star, holt mich hier raus?! Dann legt er alle Masken ab. Er rückt ganz nah an die Glasscheibe, schaut aufs Smartphone und spricht von Einsamkeit oder Alleinsein. Der Screen als Verbindungs- und Trennscheibe. Dann kündet Willmund an, mit solchen Theaterformen weitermachen zu wollen. Das Virtuell-Reelle bezüglich Thema und Format hat noch viel Potenzial.

