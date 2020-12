1 VIRUS – 100 SCHICKSALE «Chicago, Lake Michigan und der amerikanische Lebensstil – darauf muss ich ein weiteres Jahr warten»: Nina Unternährer (16), Schülerin aus Altdorf Die Hoffnungen von Nina Unternährer auf ein Austauschjahr in den USA sind noch nicht verflogen. Sie will das grosse Erlebnis auf das kommende Jahr verschieben. Christian Tschümperlin 12.12.2020, 05.00 Uhr

Nina Unternährer ist Schülerin am Kollegium Altdorf. Bild: PD

«Chicago, Lake Michigan und der amerikanische Lebensstil - auf all das muss ich noch ein weiteres Jahr warten. Geplant war nämlich, dass ich dieses Schuljahr ein Austauschjahr in den USA absolviere. Meine Vorfreude war riesig und alles war vorbereitet. Doch dann kam die grosse Enttäuschung in den Sommerferien. Aufgrund der Covid-19-Situation wurde mein Austauschjahr abgesagt. Sofort war für mich klar, dass ich dieses Erlebnis auf nächstes Jahr verschieben will. Ich konnte alles super mit der Kantonalen Mittelschule Uri regeln und startete nach den Sommerferien 2020 wieder mit dem Unterricht am Kollegi. Nun ist die Vorfreude auf den nächsten Sommer noch viel grösser und ich hoffe, dass es diesmal klappen wird.»