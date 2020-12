1 VIRUS – 100 SCHICKSALE «Das Virus verteufeln? Nein, das bringt nichts!», Janine Haller (40) Pfarrerin aus Matzingen (TG) Die 40-jährige Janine Haller erlebte das Coronavirus am eigenen Leib. Und die Pfarrerin erzählt, weshalb sie Andachten auf den Anrufbeantworter spricht. Samuel Koch 12.12.2020, 05.00 Uhr

Janine Haller (40) reformierte Pfarrerin in Matzingen. Bild: Andrea Stalder

«Das Virus verteufeln? Nein, das bringt nichts. Es liegt an uns, mit Corona zu leben. Wir müssen lernen, dass Krankheiten und der Tod zum Leben dazugehören. Das heisst aber nicht, dass wir jetzt leichtsinnig sind. Ich selbst bin an Covid-19 erkrankt, lag drei Wochen mit teils hohem Fieber im Bett. Ich in Isolation, meine Familie in Quarantäne.