1 Virus - 100 schicksale «Die Massnahmen geben dem Schauspieler viel mehr Freiheit»: Dominic Hartmann (28), Schauspieler aus Remigen (AG) Der Remiger Dominic Hartmann lebt in Berlin. Im Zuge der Pandemie veränderte sich der Bühnenalltag des Schauspielers komplett. Maja Reznicek 12.12.2020, 05.00 Uhr

Dominic Hartmann arbeitet am Maxim Gorki Theater in Berlin. Bild: zvg/Janine Guldener

«Unser neues Stück ist speziell auf die Coronasituation adaptiert: Alle darstellenden Personen treten separiert voneinander in Plexiglas-Boxen auf. Das Publikum wandert in Gruppen à zehn Personen von Box zu Box und erlebt eine zehnminütige Einlage. Überraschenderweise gibt das dem einzelnen Schauspieler viel mehr Freiheit. Wir müssen uns weniger an den anderen orientieren und können uns selbst mehr ausdrücken.»