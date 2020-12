1 VIRUS – 100 SCHICKSALE «‹Du musst nicht wiederkommen›, hiess es»: Stéphane Lhuissier (49), Chef de Rang, Zürich Er ist einer von Tausenden aus der Hotellerie, die ihren Job verloren haben. Von der Kündigung erfuhr er am Telefon. Anna Miller 12.12.2020, 05.00 Uhr

Stéphane Lhuissier, Chef de Rang, hat seine Arbeit wegen der Coronakrise verloren.

Bild: Severin Bigler / SAW

«Ich habe ein Jahr als Chef de Rang gearbeitet, in einem Fünfsternehotel in Zürich. Ich liebe meine Arbeit, bin seit 28 Jahren in meinem Beruf, er ist ein Teil meines Lebens.