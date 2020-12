1 Virus – 100 Schicksale «Ich fühlte mich, als hätte mir jemand den Sinn meines Lebens geklaut»: Nina Christen (26), Sportschützin aus Wolfenschiessen Corona stellte ihre Motivation und ihre Einstellung zum Spitzensport auf die Probe. Es dauerte, bis Nina Christen zu ihren Zielen zurückfand. Matthias Piazza 12.12.2020, 05.00 Uhr

Sportschützin Nina Christen aus Wolfenschiessen. Bild: NZ (Stans, 28. November 2019)

«Seit vier Jahren war das 2020 in meinem Kalender mit einem dicken, roten Kringel markiert. Fast alles, was ich tat, hatte als Ziel, am 1. August im Schiessstand von Tokyo meine bestmögliche Leistung abrufen zu können. Doch dann kam…

... wir wissen alle, was dann kam. Mit der Pressekonferenz vom 16. März war klar: Ich muss meine Saison neu planen. Eine Woche später dann die Absage der Olympischen Spiele und damit auch aller anderen Wettkämpfe. Ich fühlte mich, als hätte mir jemand den Sinn meines Lebens geklaut. Ich verlor jegliche Motivation und zweifelte gleichzeitig an meiner Einstellung zum Spitzensport. Erst nach einiger Zeit fand ich ganz zurück in den Alltag, zurück zu meinen Zielen.

Was macht man, um in einer schwierigen Zeit nicht die Hoffnung zu verlieren? Die Antwort für mich war akzeptieren, Geduld haben und realistisch sein. Nicht zu vergessen: Freude haben an den kleinen Dingen im Leben und die schönen Augenblicke zu geniessen. Denn ich hoffe, dass ich in einigen Jahren sagen kann: Wir haben es geschafft, uns mit dieser Situation zu arrangieren und trotz der Widrigkeiten noch etwas dazugelernt.»