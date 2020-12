1 Virus – 100 Schicksale «Ich musste das Loslassen einüben – Dank dem heimtückischen Chäferli!»: Pater Andri Tuor (46), Benediktinermönch und Rektor der Stiftsschule Engelberg Auch das Kloster Engelberg blieb vom Coronavirus nicht verschont. Pater Andri Tuor wurde positiv getestet, jetzt gewinnt er davon sogar etwas Positives ab. Florian Pfister 12.12.2020, 05.00 Uhr

Pater Andri Tuor, Benediktinermönch aus Engelberg. Bild: PD

«Seit Monaten versuche ich möglichst die Hygienemassnahmen einzuhalten. Als Schulleiter bin ich für die Schutzkonzepte verantwortlich. Ich lebe aber in einer Gemeinschaft, in der die Regeln nur zum Teil eingehalten werden. Das auszuhalten, fiel mir von allem Anfang an schwer. Denn früher oder später wird sich so das Virus bemerkbar machen. Nun bin ich in der Gemeinschaft einer von vierzehn positiv Getesteten geworden. Zuerst einmal war das für mich eine Entlastung: Jetzt ist der befürchtete Moment da, die Spannung hat ein Ende!