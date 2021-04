Astro-Week

Rebellische Sterne dominieren am Sternenhimmel. So kann es nicht nur am 1. Mai zu ungewohnt heftigen Protestkundgebungen kommen, sondern überall, wo Unzufriedenheit vorherrscht. In der Liebe können Besitzansprüche, Eifersucht oder ein Vertrauensbruch zu Krisen führen.



Silja Hänggi 25.04.2021, 22.19 Uhr