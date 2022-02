Auszeichnung Stadt Zug verleiht die siebte Kulturschärpe Ein weiteres Mal zeichnet die Stadt Zug Personen aus, die sich im kulturellen Bereich verdient gemacht haben. Die Zuger Bevölkerung ist eingeladen, bis Ende März eigene Nominationsvorschläge einzureichen. 25.02.2022, 11.00 Uhr

Die Gewinnerinnen und Gewinner der «Zuger Kulturschärpe 2020/2021». (Nebenpreis) und Helena Krähenbühl (Ehrenpreis). Bild: PD

«Die Stadt Zug braucht Menschen, die sich engagieren», schreibt die Abteilung Kultur der Stadt Zug. Nötig seien Projekte, die verschiedene Kulturen und Nationen sowie unterschiedliche Sichtweisen und Ausdrucksformen zusammenbringen und das gesellschaftliche und kulturelle Zusammenleben fördern. Dabei könne es sich um traditionelle oder progressive, um soziokulturelle oder künstlerische Projekte handeln. Solches Engagement unterstützt die Stadt Zug auch dieses Jahr wieder mit der Verleihung der «Zuger Kulturschärpe» an verdiente Zugerinnen und Zuger. Die städtische Kulturkommission versteht diese wiederkehrende Anerkennung als Zeichen des Dankes und als Ansporn an alle, die das Leben in Zug bereichern.

Ausgezeichnet werden in Zug tätige Gruppen, Vereine, Organisationen und Einzelpersonen. Die Geehrten erhalten die Kulturschärpe in Form eines Schals, eigens gestaltet von der Zuger Textildesignerin Caroline Flueler. Dotiert ist der Preis mit 10’000 Franken, davon müssen die Ausgezeichneten 2’500 Franken an eine selber gewählte Person oder Gruppe, die sie als förderungswürdig erachten, weitergeben. «Diese spezielle Regelung ist mit der Hoffnung verknüpft, dass jeweils auch jüngere oder unbekanntere Personen berücksichtigt werden», teilt die Stadt weiter mit. So werde der Kreis der Preisträgerinnen und Preisträger im Sinne einer Nachwuchsförderung sinnvoll erweitert. Darüber hinaus vergibt die Kulturkommission der Stadt Zug in eigener Kompetenz einen Spezial- bzw. Ehrenpreis an ein Team oder eine Person für das soziokulturelle Engagement.

Die Zuger Bevölkerung nominiert

Zugerinnen und Zuger sind eingeladen, eigene Nominationen für die Verleihung der «Zuger Kulturschärpe» direkt bei der Abteilung Kultur der Stadt Zug einzureichen (kultur@stadtzug.ch). Eingabeschluss für die Nominierungen ist dieses Jahr der Donnerstag, 31. März. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend von der Kulturkommission der Stadt Zug juriert. Die Verleihung der «Zuger Kulturschärpe» findet voraussichtlich im Juni 2022 anlässlich des traditionellen, öffentlichen Kulturapéros statt. (fae)