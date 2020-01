Beatrice Egli probiert auch kulinarisch vieles aus: Schlagersängerin stellt sich in Promi-Kochshow an den Herd Schlagersängerin Beatrice Egli nimmt dieses Jahr an der Kochshow «MasterChef Celebrity» auf Sky teil. Sie stellt sich in einer Runde von Prominenten genauso an den Herd wie Schauspieler Hardy Krüger Junior sowie die Geschwister Cheyenne und Jimi Blue Ochsenknecht. 13.01.2020, 15.38 Uhr

Beatrice Egli bei einem Konzert in Stuttgart. Bild: Christoph Schmidt / DPA

Eine bekannte Sängerin und die Ex von einem bekannten Sänger: Beatrice Egli und Silvia Schneider nehmen dieses Jahr an der Kochshow «MasterChef Celebrity» auf Sky teil. Die beiden stellen sich in einer Runde von Prominenten genauso an den Herd wie Schauspieler Hardy Krüger Junior sowie die Geschwister Cheyenne und Jimi Blue Ochsenknecht. Drehstart ist am 20. Januar. Die Ausstrahlung sei für den kommenden Herbst geplant, berichtete eine Sky-Sprecherin.