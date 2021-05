Interview Bischof Bonnemain: «Krafttraining ist ein Akt der Nächstenliebe» Der neue Churer Bischof Joseph Maria Bonnemain ist nicht nur ein Geistlicher. Er stählt auch seinen Körper im Kraftraum – und findet, dass das alle tun sollten. Ein Gespräch über das Verhältnis von Körper und Geist zu Pfingsten. Raffael Schuppisser und Jérôme Martinu 22.05.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Joseph Maria Bonnemain, Bischof des Bistum Chur, sieht Parallelen im Krafttraining un im Beten.

Bild: Boris Bürgisser (Chur, 17. Mai 2021)

Joseph Maria Bonnemain begrüsst uns im Bischofspalast in Chur. In den Räumen riecht man förmlich das ehrwürdige Alter der Gemäuer. Die Decke voller barocker Stuckaturen. Bevor wir uns zum ausführlichen Gespräch an den Tisch setzten, geht es für ein Fotoshooting nach draussen. Auch das Hemd mit Priesterkragen kann seine muskulösen Oberarme nicht ganz verstecken. Der Bischof ist gut gelaunt. Als der Fotograf die Journalisten bittet, etwas auf die Seite zu treten, witzelt Bonnemain: «Wir können keine Störfaktoren auf dem Bild tolerieren.»

Sie sind ein Geistlicher, der sich auch sehr gezielt um seinen Körper kümmert. Was fasziniert sie am Krafttraining?

Der Körper ist eine Gabe Gottes, die mit einer Aufgabe verbunden ist. Der Körper soll gepflegt werden, damit er schön ist. Das ist ein Geschenk an unsere Mitmenschen, mit denen wir zusammenleben.

Kraftsportler Gottes LZ / Boris Bürgisser

Am 19. März wurde Joseph Maria Bonnemain, vom Papst ernannt, zum Bischof von Chur geweiht. Er folgte damit auf den umstrittenen Vorgänger Vitus Huonder. Erst nach einer Bedenkzeit nahm Bonnemain das Amt an – denn die Vereinigung des zerstrittenen Bistums schien ihm eine schiere Unmöglichkeit. Bonnemain wurde in Barcelona als Sohn eines Schweizers und einer Spanierin geboren. Er schloss in Zürich ein Medizinstudium ab, ehe er in Rom Theologie studierte. Bonnemain ist 72 Jahre alt, Mitglied der konservativen Gemeinschaft Opus Dei und leidenschaftlicher Kraftsportler.

Sich quälen für unsere Mitmenschen?

Ich würde sagen, sich Sorge tragen. Als Jugendlicher sah ich, wie mein Vater sich am späten Abend kämmte. Ich fragte: «Vater, warum tust du das, du gehst doch ins Bett?» Darauf antwortete er: «Das mache ich für deine Mutter.» Das habe ich nie vergessen. Unseren Körper zu pflegen sollten wir als etwas verstehen, dass das Leben der anderen angenehmer macht. Gepflegt zu sein ist eine Hochachtung gegenüber unseren Nächsten.

Der Bischof trainiert, um den anderen Menschen zu gefallen. Screesnhot SRF

Trainieren ist ein Akt der Nächstenliebe?

Ja. Wenn ich mich vernachlässige und ungepflegt erscheine, ist das für die anderen eine Belastung. Klar bin ich ein Geistlicher. Doch wenn ich meinen Körper vernachlässigen würde, so wäre das nicht christlich.

Wie oft trainieren Sie?

Wenn es geht, zweimal in der Woche. Derzeit schaffe ich das aber nicht – zuerst ging es nicht wegen der Pandemie, nun lässt mir meine Aufgabe als neuer Bischof gerade wenig Zeit. Ich bin aber zuversichtlich, dass sich das wieder ändert, wenn ich mich erst einmal eingearbeitet habe.

Seit wann trainieren Sie?

Ich habe damit vor ungefähr 30 Jahren begonnen. Ich hatte Rückenbeschwerden und wusste, dass ich etwas dagegen tun musste. Da habe ich begonnen, die Muskulatur zu kräftigen. Die Rückenbeschwerden verschwanden und ich hatte immer mehr Spass am Training.

Vom Körper zur Seele: An Pfingsten feiern wir die Niederkunft des Heiligen Geistes. Was bedeutet Ihnen das Fest?

Eine Gruppe von verängstigten, verunsicherten Menschen geht mutig hinaus auf die Strasse und verkündet Christus. Diese Wende an Pfingsten ist für mich das Typische des Heiligen Geistes.

Philosophen diskutieren seit über 2000 Jahren über das Leib-Seele-Problem. Wie hängen Geist und Körper zusammen?

Seit der Sohn Gottes Mensch geworden ist und als Christus auf die Erde kam, sollte uns allen klar sein, dass die Trennung zwischen Leib und Seele nicht gottgewollt ist. Der Mensch ist nur ganz Mensch, wenn man ihn als Einheit von Körper und Geist betrachtet.

Warum messen Sie dem Körper so viel Gewicht bei? Er ist vergänglich – er wird zu Asche und Staub.

Das stimmt so nicht. Der Mensch wird als Einheit von Leib und Seele auferstehen, so wie Christus nicht nur als Seele, sondern mit seinem Leib auferstanden ist. Am Ende des Universums ist der ganze Mensch wieder da.

Wir werden also nicht als körperlose Seelen irgendwo durch das Paradies schweben?

Nein. Ich möchte nicht getrennt von meinem Leib ewig existieren müssen. Mit dem ewigen Leben ist nicht bloss die Auferstehung des Geistes gemeint, sondern auch die Auferstehung des Fleisches.

Aber wenn man tot ist, verlässt doch die Seele, so heisst es, den Körper …

Das ist nicht der Endzustand.

Wie geht es denn weiter?

Wir werden alle wie Jesus Christus auferstehen – mit einem Leib, der Tod und Vergänglichkeit überwunden hat. Das ist die neue Leiblichkeit.

Ohne seinen Körper mochte der Geistliche nicht ewig leben. Bild: Boris Bürgisser (Chur, 17. Mai 2021)

Und wie soll das gehen?

Das ist ein Geheimnis Gottes. Wir Menschen können uns diese Dimension nicht vorstellen.

Denken Sie an Gott, wenn Sie trainieren?

Gegenfrage: Wenn Sie Sport treiben, denken Sie dann an ihre Frau? Ja oder nein?

Manchmal.

Eben. Man kann das nicht so genau sagen, man tut es eher intuitiv. Ich habe aber auch schon probiert, beim Schwimmen, was ich auch ganz gerne tue, einen Rosenkranz zu beten. Aber das klappte nicht. Ich konnte mich nicht auf beides gleichzeitig konzentrieren. Der Wunsch jedoch, mit Gott in Dialog zu treten, ist da.

Beten und Gewichte stemmen: Gibt es da eine gewisse Ähnlichkeit? Bei beidem spielt die Disziplin eine wichtige Rolle.

Ja, man muss sich manchmal dazu zwingen. Es braucht teilweise sogar Überwindung. Manchmal wäre es­ ­angenehmer, nach einem harten Tag einfach zu schlafen, statt noch zu beten.

Und die Repetition: Zehn «Gegrüsst seist du Maria», ein «Vaterunser». Zwölfmal Bankdrücken, achtmal Schulterpresse…

Eine Struktur beim Beten und beim Trainieren ist besonders am Anfang wichtig. Mit der Zeit wird man aber etwas freier darin. Für mich ist Beten ein Dialog zwischen zwei Verliebten. Auch hier sind Rituale zentral. Wenn man sich plötzlich nicht mehr guten Morgen und gute Nacht wünscht, stimmt was nicht mehr.

Derzeit herrscht ein Fitnessboom. Es soll sogar eine Fitnesssucht geben.

Gefährlich ist, wenn man nicht für seine Mitmenschen, sondern für sich selber trainiert, wenn man es nur tut, um sich an seinem eigenen Spiegelbild zu ergötzen. Davon wird man nie befriedigt, man will immer noch mehr. Der Narzissmus ist ein Problem. Wir sollten uns nicht für uns selbst stärken, sondern für unsere Mitmenschen. Ein erfülltes Leben ist ein Leben für die anderen.

Viele trainieren auch, weil sie sich so bessere Chancen bei der Partnerwahl versprechen.

Solange man dabei nicht an sich, sondern an die anderen denkt, ist das gut. Ein verheirateter Mann sollte Sorge tragen zu seinem Leib, weil dieser eine Freude für seine Frau ist. Eine Ehefrau, die versucht, regelmässig zum Coiffeur zu gehen, macht auch ihrem Mann eine Freude.

Bevor Sie Priester wurden, waren Sie Chirurg und damit ganz nahe an der Verletzlichkeit des Menschen. Hat Ihnen das für Ihren Weg in der Kirche eine zusätzliche Perspektive auf den Körper eröffnet?

Es gab da ein Erlebnis, das mich geprägt hat. Als ich das erste Mal eine Autopsie gemacht und einen toten Leib aufgeschnitten habe, habe ich sehr konkret realisiert, wie Körper und Geist zusammenspielen. Ich hatte einfach eine leere Hülle vor mir. Das war ganz anders als bei einer Operation, bei welcher der Patient zwar auch völlig regungslos daliegt, aber man die Seele in ihm spürt. Ich habe realisiert: Zum Menschen gehören Leib und Geist.

Eine der intimsten Formen menschlicher Körperlichkeit ist die Sexualität. Warum hat die Katholische Kirche ein so verkrampftes Verhältnis zu ihr? Stichworte Zölibat oder Homosexualität.

Es ist höchste Zeit, dass sich diese Verkrampfung löst. Gleichzeitig glaube ich, dass im Laufe der Jahrhunderte die besten Theologen diese Realität der Menschwerdung Gottes, die Einheit Leib-Seele, betont haben. Papst Johannes Paul II. etwa hat eine ganze Abhandlung über die «Theologie des Leibes» geschrieben. Sie finden darin wunderbare Beschreibungen gerade auch über die Sexualität, dieses schöne Geschenk Gottes.

Priester dürfen dieses Geschenk gar nicht annehmen. Warum das Zölibat?

Schlimm ist das Zölibat nicht, je nachdem wie man es erlebt. Das Zölibat ist ein Segen, wenn es als Dienst am Anderen gelebt wird. Würden Sie Jesus als zölibatär lebend beschreiben? Also im echten Sinne, nicht als egoistischer Junggeselle?

Nein, Jesus hat sich auch mit Frauen umgeben.

Eben, er pflegte eine Offenheit allen Menschen gegenüber – jenseits der Sexualität. Für ihn gab es keinen Unterschied zwischen den Geschlechtern.

Ausser, wenn man Priester sein will. Dafür muss man ein Mann sein. Könnten das nicht auch ­Frauen?

Das ist eine Frage, die seit 2000 Jahren die Gläubigen immer wieder gestellt haben. Aber so hat es Jesus bestimmt – alle Apostel waren Männer. Und ich frage: Dürfen wir diese Bestimmung Christi verändern? Die Päpste, auch Franziskus, waren bisher der Überzeugung, dass wir diese Bestimmung nicht verändern können. Aber es ist gut, dass man darüber diskutiert!

Frauen sind minderwertig?

Überhaupt nicht. Christus hat bewusst Frauen bestimmte Aufgaben anvertraut, nicht Männern. Die erste Person etwa, welche die Botschaft über Jesu Tod überbrachte, war eine Frau. Wa­rum? Weil Frauen im Inneren des Herzens wahrscheinlich viel mehr fühlen als Männer. Wir brauchen in der Führung der Kirche darum auch die Frauen, die vielleicht weniger rational denken und mit der Stimme des Herzens denken.

Dennoch können Frauen in der Katholischen Kirche nach wie vor nicht die gleichen Aufgaben ausüben wie die Männer.

Es ist einfach eine Einteilung der Aufgaben. Frauen sind selbstverständlich genau gleich Mensch wie die Männer. Die Kirche hat bisher so gehandelt aus der Überzeugung, dass dies die Urbestimmung Christi war.

Wie stehen Sie zur Homosexualität? Ist sie für Sie eine Sünde?

Was Sünde ist, das kann letztlich nur Gott bestimmen. Ich masse mir nicht an, pauschal zu sagen, die Homosexuellen sündigen – oder Bankdirektoren. Es geht immer um eine individuelle Geschichte, die es zu berücksichtigen gilt. Es ist aber offensichtlich: Damit die Liebe eine uneingeschränkte Hingabe zwischen zwei Menschen sein kann, gehört auch eine Fortsetzung dieser ­Hingabe in der Entstehung neuen Lebens dazu. Für diese Art der Liebe und ihrer Sexualität ist die Ergänzung Mann-Frau eine Voraussetzung. In einer homosexuellen Beziehung fehlt dieses Element. Die Liebe zwischen Mann und Frau ist also nicht ganz gleich wie zwischen zwei Frauen oder zwei Männern.

Reden wir von Ihrem Wirken als neuer Bischof von Chur. Sie wollen, dass die Kirche wieder näher zu den Menschen findet, weil sich die Gläubigen nicht für innerkirchliche Politränke und Hierarchien interessierten. Sie selber sind Mitglied der Römisch-Katholischen Organisation Opus Dei, die als sehr struktur-konservativ gilt. Ein Widerspruch?

Bei mir und für mich sicher nicht. Und ich hoffe für das Opus Dei, dass es diese Entwicklung sieht und mitmacht. Die Liebe zur Schöpfung, zur Freiheit, zu den Menschen, das liegt auch ganz bei dessen Gründer. Was mich von Anfang an am Opus Dei fasziniert hat, ist das, was Gründer Josemaría Escrivá predigte: Um Gott zu begegnen, brauchen wir keine Kirche. Am nächsten sind wir ihm mitten in der Arbeit, in der Familie, in der Gesellschaft, auf der Strasse. Das finde ich nicht so konservativ.

Sie haben dem Papst versprochen, fünf Jahre zu amtieren...

... versprochen stimmt nicht so ganz. Er hat mich fragen lassen, ob ich bereit wäre, Bischof von Chur zu werden. Ich hatte zuerst etwas gezögert. Aber ich wusste bei der Zusage, dass die Bischöfe mit 75 Jahren dem Papst den Rücktritt anbieten müssen. Mit bald 73 rechnete ich also damit, die Aufgabe zweieinhalb Jahre zu machen. Erst als ich Ja gesagt hatte, habe ich dann erfahren, dass der Papst möchte, dass ich mindestens fünf Jahre amtiere.

Der Papst hat Sie also ein bisschen übers Ohr gehauen!

Bischof Joseph Maria Bonnemain spendete in Hergiswil 8 Firmlingen das Sakrament der Firmung. Kurt Liembd / Nidwaldner Zeitung

(lacht) Jedenfalls habe ich es nicht versprochen, sondern Ja gesagt. Und die Zugabe kam nachher!

Reicht denn die Zeit, um die Gräben im Bistum zuzuschütten?

Nein! Für das, was wir vorhaben, reicht die Zeit niemals aus. Ich sage immer: Es ist nicht gut, Räume zu besetzen, es ist besser, Prozesse in Gang zu setzen. Und dann schauen, was kommt.

Sie kommen aus Zürich, es gibt Forderungen nach einem Bistum Zürich. Will Gott ein solches?

(lacht) Das müssen Sie ihn selber fragen!

Sie haben den besseren Draht.

Ich habe ihn nicht gefragt, aber ich habe eine persönliche Meinung: Wir brauchen nicht ein Bistum Zürich, sondern einen Bischof von Chur, der oft in Zürich wirkt.

Warum?

Es ist wichtig, dass der Bischof von Chur nicht einfach hier im Schloss sitzt, sondern dass er unterwegs ist im ganzen Bistum. Aber klar, der Kanton Zürich ist ein Schwergewicht im Bistum, mehr als die Hälfte der Gläubigen lebt dort. Aber ein eigenes Bistum? Denken Sie nur, das braucht ein Ordinariat, eine Hochschule, ein Seminar, eine Bistumsleitung ... Und all das zu verdoppeln, das macht wenig Sinn.

Zum Schluss noch ein paar kurze Fragen: Welches ist Ihr Lieblingsapostel?

Johannes. Weil er gesagt hat «Gott ist die Liebe».

Welches ist Ihre Lieblingskraftübung?

Bruststemmen.

Chur oder Zürich?

Zürich.

Was ist an Chur besser?

Die Luft.

Welche Erkenntnis hätten Sie gerne schon vor 20 Jahren gehabt?

Dass der Mensch eine wunderbare, aber komplexe Realität ist und man deshalb die Zwischentöne sehr pflegen muss.