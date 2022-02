Cham Im Bann der Reeperbahn – Ausstellung im Kunstkubus Eine Bilderserie der Chamerin Cynthia Villiger widmet sich dem Hamburger Kiez und den dortigen Menschen. Andreas Faessler 22.02.2022, 09.19 Uhr

Die Menschen auf dem Kiez sind Thema der Ausstellung. Bild: PD

Der Kunstkubus Cham präsentiert eine aussergewöhnliche Fotoserie der Gastkünstlerin Cynthia Villiger. Die gebürtige Chamerin lebt in Hamburg und arbeitet an der dortigen Staatsoper. Am Anfang ihres Fotoprojektes stand eine Zufallsbegegnung auf der Reeperbahn. Der Mann wollte bloss Feuer – doch trug es sich zu, dass er der Chamerin seine Geschichte erzählte. Wie er einst nur Brötchen holen wollte, dann jedoch auf der Reeperbahn gelandet sei. Wie ist das passiert? Wer verirrt sich einfach mal so hierhin während einer banalen Kommission, die eigentlich ganz woanders zu besorgen wäre? Es muss mit der geheimen Anziehung des Hamburger Kiez zu tun haben, mit einem gewissen Reiz, einer Faszination, die er auf so viele Menschen von nah und fern ausübt.