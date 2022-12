Chinas Wandel von der letzten «Null-Covid»-Bastion zum Hotspot

Covid-19 China wandelt sich von der letzten «Null-Covid»-Bastion zum weltweit grössten Corona-Hotspot Infizierte Ärzte, fehlende Schnelltests: In Peking zeigt sich immer deutlicher, wie unvorbereitet die Regierung die Öffnung des Landes eingeleitet hat. Fabian Kretschmer, Peking Jetzt kommentieren 16.12.2022, 05.00 Uhr

Die Spitäler kommen an den Anschlag: Hier wird ein Patient in Peking in eine Ambulanz verladen. (9. Dezember). Kevin Frayer / Getty

Die Coronawelle überrollt China: In den Krankenhäusern von Peking über Chengdu bis nach Guangzhou müssen bereits etliche Ärztinnen und Ärzte trotz Coronainfektion zur Arbeit gehen, um den Betrieb aufrechterhalten zu können. Doch auch das kann nicht verhindern, dass die Leute vor den Notaufnahmen mehrere Stunden auf Einlass warten müssen. In Wuhan ist die Situation derart prekär, dass ein Krankenhaus ihren Patienten intravenöse Infusionen im geparkten Auto am Strassenrand verabreicht.

Doch insbesondere in Peking zeigt sich, wie unvorbereitet und hastig die Regierung die Öffnung des Landes eingeleitet hat: Die zuvor letzte «Null-Covid»-Bastion hat sich in nur wenigen Tagen zum weltweit grössten Corona-Hotspot entwickelt.

Die Angestellte eines Staatsunternehmens im Stadtzentrum berichtet, dass in ihrer Abteilung derzeit über die Hälfte ihrer Kollegen an Coronasymptomen leiden. Ein ausländischer Rechtsanwalt bestätigt: In seiner Kanzlei sei derzeit mindestens ein Drittel des Personals entweder positiv oder habe einen Covid-Fall im Haushalt. Und der amerikanische Food-Blogger, der noch am Wochenende für eine Wohltätigkeitsaktion 60 Leute zum gemeinsamen Weintrinken im Park zusammentrommelte, musste nur mit einer Handvoll Teilnehmern vorlieb nehmen: Der Rest sei krankheitsbedingt zu Hause gebliebenen.

Die Versorgung ist ebenfalls gefährdet

Die Logistik wird zwar weiterhin von den Lieferkurieren auf ihren bunten E-Scootern am Laufen gehalten, doch auch das könnte bald kippen: Im zentralen Bezirk Dongcheng liegen bereits meterhohe Paketberge am Strassenrand. Die ausstehenden Bestellungen werden wohl in den nächsten Tagen nicht bei den Kunden ankommen: Zu viele Lieferkuriere liegen ebenfalls coronabedingt im Krankenbett.

Auch Hongkong hat eine weitere Öffnung vollzogen: Sämtliche Einreisebeschränkungen wurden aufgehoben, und auch von der digitalen «Contact-Tracing»-App verabschiedet sich die chinesische Sonderverwaltungszone. «Alle von uns möchten so wenig Einschränkungen wie möglich haben und gleichzeitig sicherstellen, dass die sozialen und wirtschaftlichen Aktivitäten so weit wie möglich voranschreiten», sagte Regierungschef John Lee am Dienstag. Und fügte hinzu: Das Risiko durch importierte Fälle sei mittlerweile längst niedriger als das Risiko einer lokalen Infektion.

Hongkong öffnet zögerlicher – aus Erfahrung

Weiterhin sind Einreisende aber dazu verpflichtet, einen Impfnachweis vorzulegen und sich nach Ankunft mehrmals auf Covid testen zu lassen. Und selbst im Freien gilt in Hongkong bis dato eine Maskenpflicht. Damit gelten derzeit in der Stadt strengere Coronaregeln als auf dem benachbarten Festland. Hongkongs Gesundheitsminister Lo Chung-mau sagte, dass man der chinesischen Lockerung nicht «voreilig» folgen wolle.

In der Tat gibt Peking derzeit ein abschreckendes Beispiel ab. Aber Hongkong hatte seine desaströse Omikron-Welle ebenfalls: Im März traf die Virusvariante auf eine Bevölkerung, deren Senioren grösstenteils ungeimpft waren. Bis zu 300 Tote pro Tag waren die Folge, ein trauriger Rekord.

Mittlerweile ist nicht nur die Impfrate höher, sondern auch die natürliche Immunität: Die Behörden haben bereits knapp 2,3 Millionen Coronafälle registriert, also rund ein Drittel der Gesamtbevölkerung. Angesichts dessen wirken die am Dienstag von John Lee angekündigten Öffnungen zaghaft. Denn darunter leidet auch Hongkongs Wirtschaft. Wie Lokalmedien berichten, sollen die letzten Quarantäne-Bestimmungen zum Festland jedoch bereits ab dem 9. Januar aufgehoben werden.

Infiziert – aber dafür wieder freier

Neben Verunsicherung wegen der vielen Infektionen macht sich auch ein Gefühl des Aufatmens unter vielen Chinesen breit: Auch das Festland hat sich von der sogenannten «Reise-App». Diese hat per Mobilfunkdaten ermittelt, ob sich der Nutzer in den vergangenen zwei Wochen in einem Hochrisikogebiet aufgehalten hat. Jeder im Land musste sie verpflichtend vorzeigen, um Zugang zu Hotels, Bahnhöfen oder auch offiziellen Regierungsveranstaltungen zu bekommen. Wann immer der «grüne Pfeil» der Reise-App auf rot umschwang, konnten die Behörden jeden Bürger ohne weitere Gründe festsetzen.

Nun also können die Chinesen in ihrem Land wieder ohne Angst vor Zwangsquarantäne andere Provinzen besuchen. Und schon bald wird auch der internationale Reiseverkehr nachziehen, wie Chinas US-Botschafter Qin Gang während einer Rede in Chicago andeutet: «Ich glaube, dass in der nahen Zukunft weitere Anpassungen vorgenommen werden, die auch den internationalen Reiseverkehr betreffen.»

Seit längerem kursiert das Gerücht, dass die Volksrepublik spätestens Mitte Januar die Einreisequarantäne durch ein dreitägiges «Gesundheitsmonitoring» ersetzen wird. Doch momentan trauen sich die meisten Pekinger nicht einmal vor die Haustür, um sich vor einer Infektion zu schützen.

Erst jetzt werden mehr Masken produziert

Es wird klar, dass es aufgrund des hochinfektiösen Omikron wohl keine reibungslose Öffnung geben kann. Doch der Vergleich mit Taiwan und Südkorea legt nahe, dass die Behörden durch vorbereitende Massnahmen und sukzessive Lockerungen das Allerschlimmste abwenden können. In der Volksrepublik hingegen treten dieser Tage deutlich die Schwachstellen der Regierung offen zu Tage.

Erst jetzt, Monate zu spät, kurbeln die Staatsunternehmen die Produktion von hochwertigen N95-Masken an, diese schützen ähnlich gut wie FFP2-Masken. Bislang aber waren im Reich der Mitte vorwiegend OP-Masken üblich. Auch Antigen-Tests und Fiebersenkende Medikamente sind derzeit Mangelware. Und selbst langfristig scheint das Land die ausländische mRNA-Vakzine nicht zulassen zu wollen. Dabei könnten diese viele Tote abwenden.

Vor allem aber zeigt sich, wie schwierig es für das chinesische System ist, gesundheitspolitische Transparenz zuzulassen. Anfang Woche meldete die nationale Gesundheitskommission für die letzten 24 Stunden weniger als 9000 neue Ansteckungen und 0 Virustote landesweit, für Peking sollen es sogar nur rund 1000 Fälle sein. Die absurden Zahlen öffentlich zu kommunizieren, ist fahrlässig, weil sich dadurch viele Senioren in falscher Sicherheit wiegen könnten und weniger Anreize haben, sich nun dringend impfen zu lassen.

Die politischen Folgen der überhasteten Öffnung könnten auch für Parteivorsitzenden Xi Jinping eine massive Herausforderung darstellen. In den nächsten Wochen und Monaten werden nach konservativen Schätzungen Hunderttausende Menschen am Virus sterben, ohne dass diese in den offiziellen Zahlen auftauchen werden. «Wir werden einen vollständigen Bankrott des Vertrauens in die Kommunistische Partei erleben», kommentiert Desmond Shum, Immobilienentwickler und Regime-Kritiker im Londoner Exil, auf Twitter.

