Omikron: Cerberus, der Höllenhund, ist auf dem Vormarsch

Covid-19 «Höllenhund»: Neue Coronavariante breitet sich in der Schweiz aus – was Sie darüber wissen müssen Die Coronazahlen bleiben auch am Herbstende stabil. Sars-CoV-2 kursiert aber weiterhin auch zusammen mit anderen Erkältungsviren. Auch die Omikron-Untervariante BQ.1.1, auch Cerberus genannt, vermehrt sich. Bruno Knellwolf 6 Kommentare 15.11.2022, 18.00 Uhr

Die Schweiz hustet und niest. Nicht nur wegen der Coronaviren, von denen immer wieder neue Varianten kursieren. Bild: Shutterstock

20'779 neue Ansteckungen innerhalb einer Woche meldet das Bundesamt für Gesundheit (BAG). Das sind im 7-Tage-Schnitt 3 Prozent weniger als in der Vorwoche. Auch die Hospitalisationen und Todesfälle bleiben im Moment stabil.

Einigermassen stabil ist auch die Covid-Viruslast, die in den Schweizer Kläranlagen vom Wasserforschungsinstitut Eawag gemessen wird. Ein leichter Trend nach oben ist in einigen Kläranlagen zu sehen. «Es ist zu erwarten, dass Sars-CoV-2 diesen Herbst und Winter weiter zirkulieren wird», sagt dazu Caroline Johnson vom Universitätsspital Basel. Dies entspreche den Nachweisen in den Abwasseranlagen, welche bis anhin gut mit den Infektionen in der Bevölkerung übereinstimmten.

Sars-CoV-2 zirkuliert mit anderen respiratorischen Viren

Das Coronavirus werden wir nicht los und da im Moment daneben viele andere Erkältungsviren kursieren, wird landauf landab «geschnützt». Lehrpersonen melden viele kranke Schülerinnen und Schüler. «Wir sehen bereits jetzt eine Co-Zirkulation von Sars-CoV-2 mit anderen respiratorischen Viren, aktuell der RSV», sagt die Sprecherin vom Universitätsspital Basel. «Deshalb gehen wir von einer Co-Zirkulation mit dem Influenzavirus in den nächsten Wochen und Monaten aus.»

In den vergangenen Jahren haben Coronamassnahmen, insbesondere die Schutzmasken, die gesamte Virenaktivität gebremst. Solche Massnahmen sind im Moment kein Thema.

Der Höllenhund verbreitet sich

Derweil wird europaweit der Vormarsch der Untervariante BQ.1.1 gemeldet. Diese wird inoffiziell spektakulär Cerberus genannt, was Höllenhund bedeutet. Abgeleitet vom Höllenhund Kerberos aus der griechischen Mythologie. «BQ.1 und alle deren Untervarianten war in der Schweiz anfang November bei rund 30 Prozent. Andere europäische Länder haben eine ähnliche Häufigkeit, Frankreich ein bisschen mehr», sagt dazu Richard Neher, Virenanalyst bei Biozentrum der Universität Basel. Für die Untervariante BQ.1.1, den Höllenhund, weist das CoV-Zentrum der ETH Zürich im Moment 13 Prozent aus.

Kein Hinweis auf eine besondere Gefahr

«Der Name Cerberus wurde von Twitter-Usern als Bezeichnung für BQ.1.1 vorgeschlagen», erklärt Neher. Aber der Name sei kein Hinweis auf eine besondere Gefahr, die von dieser Variante ausgehen könnte. BQ.1.1 sei immun-evasiv wie andere Varianten auch, dieser Immunflucht-Effekt des Virus bedeutet eine Umgehung des Immunschutzes und somit eine höhere Ansteckungsgefahr. «Aber es gibt abgesehen von einem möglichen Anstieg der Fallzahlen keine Hinweise, dass BQ.1.1 besonders gefährlich wäre», sagt Neher.

Daneben kursieren noch andere Omikron-Varianten. Schon länger BA.2.75, die europaweit Anfang November bei rund 5 bis 10 Prozent war, die Variante XBB ist in Europa im einstelligen Prozentbereich. XBB verbreitete sich in den vergangenen Wochen in Singapur sehr viel schneller als die Varianten davor. Aber auch XBB scheint bis anhin nicht aggressiver zu sein als andere Omikron-Varianten.

