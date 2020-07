Buchtipp: Der Koran und die Bibel im Dialog Die Inhalte heiliger Schriften verantwortungsvoll auslegen, gilt als Quintessenz, um Gottes Botschaft der Liebe zu verstehen. In Form eines Buches geben Fachleute wertvolle Hilfestellung in dieser brisanten Thematik. Andreas Faessler 03.07.2020, 05.00 Uhr

Eine zeitgemässe Interpretation von Koran- und Bibeltexten dient auch dem interreligiösen Dialog. Hier setzt das Buch an. Symbolbild: Godong/UIG via Getty Images

Die Inhalte heiliger Schriften sind für viele Gläubige eine Basis für ihren Lebensentwurf und den gelebten Glauben. Bibel- und Korantexte beeinflussen im Zuge dessen nicht selten die Vorstellung von Ethik und Moral, von Recht und Unrecht. Das birgt mitunter Gefahr, zumal die Heiligen Schriften an mehreren Stellen zu Gewalt, Unterdrückung und Ausgrenzung aufrufen. Polarisierung, Hass, gar Krieg können die Folgen sein.

Deshalb ist eine umsichtige Interpretation und Auslegung dieser Bücher in einem zeitgemässen Kontext eminent wichtig. Die Bemühung darum führt häufig zu angeregten Diskussionen, Debatten und Disputen.

Heilige Schriften heute verstehen

Wer sich ernsthaft mit den heiligen Schriften auseinandersetzen will, der sollte sie interpretieren können. An diesem Punkt setzt die wissenschaftliche Publikation «Heilige Schriften heute verstehen» des Lutherischen Weltbundes an. Sie stellt die Bibel und den Koran in den Fokus, zwei Schriften, die sich ähnlicher sind, als man denken mag. Unterschiedliche Fachautoren mit unterschiedlichen religiösen Hintergründen gehen zentralen Fragestellungen nach. Sie bieten eine Hilfestellung, wie eine aussagekräftige, gut verständliche und vor allem verantwortungsbewusste Schriftinterpretation möglich wird – dies nicht nur einseitig, sondern im Dialog zwischen Muslimen und Christen.

Die gehaltvollen Essays im Buch «Heilige Schriften verstehen» basieren auf Vorträgen der internationalen christlich-muslimischen Konferenz von 2016. Die Texte – so unterschiedlich sie inhaltlich sind – verfolgen in ihren Ansätzen dasselbe Ziel: Sie sind der Überzeugung, dass Dialog möglich ist, dass die Welt gesunde Impulse von Religionsgemeinschaften braucht und Gewalt, Unterdrückung sowie alles sonstige Unrecht einer Verwirklichung von Gottes Botschaft der Liebe weichen kann.

Ethische Leitfäden

17 Fachautorinnen und -autoren haben ausführliche Texte und Auslegungen für dieses Buch beigesteuert. Die Lektüre ist anspruchsvoll und fordernd, aber die Inhalte sind zielführend. Das Buch leistet einen wertvollen Beitrag zum interreligiösen Diskurs und gleichermassen dazu, wie die viele Jahrhunderte alten heiligen Schriften auch in der heutigen Zeit noch ethische Leitfäden sein können, wenn sie mit dem nötigen Verständnis und zeitgemäss interpretiert in die Gegenwart übertragen werden.

Heilige Schriften heute verstehen,

Evangelische Verlagsanstalt, 180 Seiten,

ISBN 978-3-374-05463-3, ca. Fr. 25.–