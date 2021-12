Als der Christbaum seinen weltweiten Siegeszug antrat

Tradition Als der Christbaum auch katholisch wurde Dass die geschmückte Weihnachtstanne in der Stube ursprünglich ein tief im Protestantismus verankertes Symbol war, dürfte sich der Kenntnis vieler entziehen. Ihr endgültiger Einzug in den Katholizismus ist mit einer besonderen Begebenheit verbunden. Andreas Faessler 23.12.2021, 05.00 Uhr

Bis heute steht in Henriette Nassau-Weilburgs Salon in der Wiener Albertina jedes Jahr ein Christbaum. Von hier aus eroberte er nach 1823 als interreligiöses Weihnachtssymbol die Welt. Bild: PD / www.albertina.at

Rund um den Erdball stehen sie bereits jetzt schon in den Stuben, vielerorts werden sie spätestens an Heiligabend hergerichtet – fein geschmückt mit glänzenden Kugeln, Lametta, Lebkuchen und allem, was das grenzenlose Dekorepertoire hergibt: Christbäume sind für Jung und Alt freudebringendes Inbild der Weihnachtszeit und für so viele Menschen mit purer Nostalgie einhergehend.

Die Ursprünge des Christbaumes reichen Jahrhunderte zurück und sind gar in nordischen Heidenbräuchen zu suchen, wo man die Häuser im Winter mit Tannenzweigen behängte, um böse Mächte fernzuhalten. Und die Germanen pflegten es, zur Wintersonnwende Äste der Nadelbäume auszulegen, um Lebenskraft und Fruchtbarkeit zu begünstigen.

Der Weihnachtsbaum findet den Weg in die Literatur

Früheste Hinweise auf dekorierte Tannenbäume in christlichen Stuben – zumeist in Zunftkreisen – stammen aus dem späten 16. Jahrhundert im Raum Norddeutschland. Wenig später ist der bislang wohlhabenden Schichten vorbehaltene Brauch im Elsass nachweisbar. In Goethes Roman «Die Leiden des jungen Werther» findet der Christbaum erstmals literarische Erwähnung: Goethe beschreibt, wie sein Hauptprotagonist an einem Sonntag vor Weihnachten einen Baum mit Kerzen, Zuckergebäck und Äpfeln schmückt.

Bis ins frühe 19. Jahrhundert jedoch blieb der dekorierte Weihnachtsbaum als Symbol für die Ankunft des Retters ein fast ausschliesslich protestantischer Brauch. Für die Katholiken hatte bis dahin die Weihnachtskrippe den entsprechenden Symbolgehalt.

Einzug in höchste Wiener Adelskreise

Wie der reich dekorierte Tannenbaum seinen grossen, weltumspannenden Siegeszug als christliches Weihnachtssymbol für die Katholiken gleichermassen wie für die Protestanten angetreten hat, dem liegt eine besondere, geradezu heitere Geschichte zugrunde, welche sich am Weihnachtsfest anno 1823 in einem einflussreichen Wiener Adelshaus zugetragen hat:

Der habsburgische Erzherzog Carl von Österreich-Teschen (1771–1847) hatte im Jahr zuvor von seinem Adoptivvater Albert von Sachsen-Teschen (1738–1822) dessen Palais, das heute als «Albertina» bekannte Wiener Museum, geerbt. Carl war mit der protestantischen Henriette von Nassau-Weilburg verheiratet, welche nach der Eheschliessung nicht konvertierte. Dies gefiel freilich nicht allen Habsburgern, die sich als glühende «Verteidiger und Hüter des Katholizismus» gaben. Nach ihrem Einzug ins geerbte Palais feierte die hochadelige Familie ihr erstes Weihnachtsfest mit einem geschmückten Baum. Henriette hatte ihn in ihrem Salon aufstellen lassen und somit das tief im protestantischen Glauben verankerte Weihnachtssymbol erstmals in höchsten Wiener Adelskreisen präsent gemacht.

Das Palais des Erzherzog Carl, die «Albertina», in Wien. Hier stand im Salon Henriette Nassau-Weilburgs deren legendärer Christbaum. Bild: Andreas Faessler (1. April 2010)

Schliesslich erhielt Erzherzog Johann, Carls tiefgläubiger und gottesfürchtiger Bruder, Kenntnis von diesem «antikatholischen» Akt im Hause seines Vaters und gelangte aufgelöst an Kaiser Franz, um ihm davon zu berichten. Er beschrieb dem Regenten den Baum, wie er üppigst mit vergoldeten Nüssen, Obst, Zuckergebäck, sündhaft teuren Bienenwachskerzen und weiteren Kostbarkeiten behangen sei. Es dürfe doch nicht angehen, dass der «falsche Glaube» in Wien so verschwenderisch zugegen sei, erst recht nicht im nächsten Umfeld der Hofburg.

Symbol der Protestanten erhält die Kaiserwürde

Die eifrige Petzerei Erzherzog Johanns aber hatte nicht den erwünschten Effekt. Neugierig geworden, besuchte Kaiser Franz Erzherzog Carl und dessen Familie im nahen Palais. Er betrachtete die Tanne und war von ihrer Schönheit ergriffen. Im Folgejahr liess der Kaiser auch in den Räumen der Hofburg einen Christbaum aufstellen und reichst schmücken. Und was der oberste Habsburger macht, hat hochoffiziellen Charakter. Dem Christbaum ist dadurch die kaiserliche Würde zuteilgeworden und somit galt er faktisch von heute auf morgen auch bei den Katholiken als Symbol der Geburt Christi.

In der Folge hat sich der ursprünglich rein protestantische Brauch rund um den Globus etabliert. Noch heute wird jedes Jahr in Henriette von Nassau-Weilburgs Salon in der Wiener Albertina ein grosser Christbaum aufgestellt.