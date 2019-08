Die Illusion vom Frieden – der Weg zum Zweiten Weltkrieg

30. Januar 1933

Adolf Hitler, Führer der NSDAP, wird zum deutschen Reichskanzler ernannt («Machtergreifung»).



3. Februar 1933

Hitler erklärt vor den Generälen, die Aufrüstung der Wehrmacht habe erste Priorität. Der Vertrag von Versailles setzte Deutschlands Rüstung enge Grenzen. Aber bereits zu Zeiten der Weimarer Republik setzte sich die Reichswehr darüber hinweg. Die Rüstungsindustrie beginnt Kapazitäten aufzubauen.



27./28. Februar 1933

Der Reichstag, das deutsche Parlamentsgebäude, brennt. Das Naziregime nutzt die Situation aus. Der neugewählte Reichstag setzt sich selbst ab («Ermächtigungsgesetz»). Das Deutsche Reich wird eine Diktatur.



3. Oktober 1933

Deutschland tritt aus dem Völkerbund aus.



30. Juni 1934

Hitler beseitigt die Spitze der SA («Röhmputsch», «Nacht der langen Messer»). Der innere Zwist ist damit zugunsten der Reichswehr entschieden. In Grossbritannien werden Vergleiche zwischen dem Naziregime und einer Gangsterbande gemacht.



9. März 1935

Göring erklärt öffentlich, Deutschland habe jetzt eine Luftwaffe (was der Versailler Vertrag verboten hat). Am 16. März 1935 erklärt Deutschland die Wiedereinführung der allgemeinen Wehrpflicht.



2. Oktober 1935

Italien überfällt Abessinien. Der Völkerbund reagiert mit Sanktionen. Die Embargo-Liste enthält zwar Foie grasse, aber nicht Kohle, Eisen, Stahl oder Öl. Abessinien war Völkerbundsmitglied, ein Angriff auf ein Mitglied bedeutete einen Angriff auf alle. Aber Grossbritannien und Frankreich wollten Mussolini nicht «an Hitler verlieren». Der Völkerbund und das System der kollektiven Sicherheit waren am Ende.



28. Mai 1937

Neville Chamberlain wird Premierminister Grossbritanniens.



12. März 1938

Der «Anschluss» Österreichs ans Deutsche Reich.



29. September 1938

Im «Abkommen von München» willigen die europäischen Mächte ein, dass die Tschechoslowakei das Sudetenland an Deutschland abtreten muss.



31. März 1939

Neville Chamberlain gibt vor dem Unterhaus die Garantie ab, dass – sollte Polen angegriffen werden –, England und Frankreich dem Angreifer den Krieg erklären würden.



23. August 1939

Deutschland und die Sowjetunion schliessen einen Nichtangriffspakt ab. In einem geheimen Zusatzprotokoll wird Polen aufgeteilt.



1. September 1939

Deutschland überfällt Polen. Frankreich und Grossbritannien erklären Deutschland zwar den Krieg, die mit Polen verabredete Offensive im Westen findet aber nicht statt.