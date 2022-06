Historischer Zeuge eines alten Fronleichnamsbrauches

Fronleichnam Das Nidwaldner Museum birgt einen besonderen Zeugen tiefer Volksfrömmigkeit Zu Fronleichnam zeigt sich die katholische Kirche vielerorts festlich. In früheren Zeiten hat man erst recht viel Wert auf das Feiertagszeremoniell gelegt – davon erzählt ein besonderes Schauobjekt im Stanser Salzmagazin. Andreas Faessler 10.06.2022, 05.00 Uhr

Im Salzmagazin ist der einzig erhaltene Stanser Fronleichnamsaltar aufgebaut. Er hatte seinen Platz jeweils vor dem Deschwandenhaus am Rathausplatz. Bild: Boris Bürgisser (2. Juni 2022)

Es ist eines der Hochfeste der katholischen Kirche und wird zehn Tage nach Pfingsten gefeiert: Fronleichnam fällt heuer auf den 16. Juni. Das Fest hat freilich nichts mit einer Leiche zu tun, wie der Name suggerieren mag, sondern es bezeichnet – vereinfacht ausgedrückt – die physische Gegenwart von Jesus Christus in Gestalt des geweihten Brotes (Leib) und Weines (Blut).

Fronleichnam ist der Feiertag der Prozessionen, welche je nach Region mit reichlich kirchlicher Pracht begangen werden. Der Leib Christi wird in der Monstranz durch Strassen und über Fluren getragen. Was Martin Luther einst als Gotteslästerung ansah, ist für die Katholiken ein Freudenfest zu Ehren des Erlösers.

Scheinarchitektur und künstliche Weinranken

Noch heute werden die Fronleichnamsprozessionen gebietsweise mit einigem Pomp abgehalten – im deutschsprachigen Raum ist dies insbesondere in den alpenländischen Regionen Österreichs, Bayerns und der Schweiz zu beobachten.

So eine ausgeprägte Tradition als Zeichen tiefer Volksfrömmigkeit wurde einst auch in Stans gepflegt, wovon heute ein anschauliches Museumsexponat Zeugnis ablegt: Im Stanser Salzmagazin, welches zum Nidwaldner Museum gehört, ist ein sogenannter Fronleichnamsaltar in vollem Umfang aufgebaut. Über einer Nische mit Rokokoformen zur Aufnahme der Monstranz mit dem Leib Christi thront die Himmelskönigin, überhöht von einem Baldachin mit Lambrequin. Flankiert wird das Ganze von Kerzenstöcken sowie einer Scheinarchitektur aus Säulen und Segmentbögen, diese begleitet von Blumentöpfen mit künstlichen Weinranken. Die Bestandteile des Altars stammen wohl grösstenteils aus dem 19. Jahrhundert. Das Schaustück befand sich seit jeher in Nidwaldner Privatbesitz und ist schliesslich als Schenkung ans Museum übergegangen. Einzig die Muttergottes mit Jesuskind ist weiterhin in Privatbesitz und als Leihgabe im Museum ausgestellt – der Vollständigkeit halber.

Vier Altäre, vier Evangelien

Carmen Stirnimann, Leiterin des Nidwaldner Museums und Ausstellungskuratorin, fasst das Stanser Fronleichnamszeremoniell zusammen: «Im Dorf waren jeweils vier solcher Altäre an unterschiedlichen Orten aufgebaut. Vor jedem machte die Prozession Station, der Pfarrer hielt eine Lesung aus einem der Evangelien, und es wurde gebetet.» Das gesamte Dorf sei zu diesem Anlass stets reich geschmückt gewesen mit Blumen, Girlanden und weiterem Zierrat.

Auf dieser historischen Aufnahme aus dem frühen 20. Jh. ist der im Museum präsentierte Fronleichnamsaltar in voller Festpracht zu sehen. Bild: Staatsarchiv Nidwalden, Familienarchiv Deschwanden

Eine historische Fotografie des ausgestellten Fronleichnamsaltars gibt eine Idee vom Szenario: Der Altar ist an seinem jährlichen Standort vor dem Deschwandenhaus am Stanser Rathausplatz festlich geschmückt aufgestellt. Davor hält der Pfarrer seine Lesung, Diakone und Messdiener haben sich in Reih und Glied aufgestellt und stimmen ins Gebet ein. Das «Fussvolk» hat seinen Platz am Rand. «Wir haben versucht, zu rekonstruieren,welche Gebete genau jeweils wo vorgetragen worden sind», erklärt Carmen Stirnimann im Zusammenhang mit den Recherchen zum Stanser Fronleichnamsbrauch. «Doch haben wir dazu bisher keine verlässlichen Quellen ausmachen können.» Diese Tradition sei zwar tief in der Gesellschaft verankert gewesen, dennoch sei sie im Laufe der Zeit allmählich verschwunden.

«Das ist einerseits zwar schade, denn mit dem Verschwinden dieses Brauches ist gesellschaftlich etwas verloren gegangen»,

so die Museumsleiterin. Andererseits wäre es mit den heutigen Gepflogenheiten und Ansprüchen wohl nicht mehr konform. «Es ist stets eine ‹Gratwanderung›. Was ist zeitgemäss? Was ist als kultureller Verlust anzusehen? Und was hat überhaupt eine Zukunft, sodass es sich lohnt, um Erhaltung bemüht zu sein?»

Objekte erzählen Geschichten

Die aktuelle Ausstellung im Salzmagazin, in dessen Rahmen der Stanser Fronleichnamsaltar zu sehen ist, trägt den Titel «Nidwalden – Objekte erzählen die Geschichten eines Kantons» und lässt historische Gegenstände sprechen. Viele der Exponate, so auch der Fronleichnamsaltar, lassen alte Brauchtümer aufleben und entreissen sie der Vergessenheit.

www.nidwaldner-museum.ch