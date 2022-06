Standseil-, Pendel-, Umlaufbahn: So unterscheiden sich Bergbahnen

Einfach erklärt Welche Bergbahntypen gibt es? Wie unterscheiden sie sich? Was erwartet mich unter welcher Bezeichnung? In der Schweiz fährt gefühlt auf jeden zweiten Gipfel eine Bahn. Doch Seilbahn ist nicht gleich Seilbahn. Wie unterscheiden sich die verschiedenen Bahntypen und wie lauten die korrekten Bezeichnungen? Sandra Peter 03.06.2022, 16.30 Uhr

Die Berg- und Seilbahnlandschaft in der Schweiz ist vielfältig. Bild: Corinne Glanzmann (28. Oktober 2014)

In der Schweiz gibt es Hunderte Bahnen und Lifte, die auf Berge führen. Darunter finden sich verschiedene Typen. Die Bezeichnung der Bahnen sorgen ab und an für Verwirrung oder falsche Erwartungen bei Gästen. Hier finden Sie eine Übersicht:

Als Seilbahnen bezeichnet werden alle Bahntypen, die mit Hilfe von Drahtseilen bewegt werden. Diese lassen sich gemäss dem Verband Seilbahnen Schweiz (SBS) grob in zwei Hauptkategorien einteilen: Standseilbahnen und Luftseilbahnen.

Bei Standseilbahnen gleiten die Wagen auf einer festen Fahrbahn entlang, meist auf Schienen. Es gibt jedoch auch andere Konstruktionen. Für die Fortbewegung sorgen Drahtseile, damit werden die Kabinen gezogen.

Am Stanserhorn verkehrt auf der Strecke Stans–Kälti eine historische Standseilbahn. Bild: Pius Amrein (Stans, 10. November 2020)

2021 waren in der Schweiz gemäss dem Bundesamt für Verkehr 54 eidgenössisch oder kantonal bewilligte Standseilbahnen in Betrieb.

Das sind bekannte Standseilbahnen: Ritom-Bahn von Piotta nach Piora (TI)

Bahn auf den Muottas Muragl (GR)

Gelmerbahn (BE)

Bahn Linthal–Braunwald (GL)

Polybahn Zürich (ZH)

Stoosbahn Schwyz–Stoos (SZ)

Das ist eine der modernsten und gar die steilste Standseilbahn der Welt. Video: Youtube National Geographic

Bei Luftseilbahnen schweben die Kabinen, Gondeln oder Sessel hoch in der Luft über dem Boden. Sie werden von einem oder mehreren Seilen getragen. Luftseilbahnen werden in die Typen Pendelbahnen, Umlaufbahnen und Sesselbahnen eingeteilt.

Im Pendelbetrieb von Luftseilbahnen verkehren zwischen den Bahnstationen meist eine oder zwei Kabinen. Sind es zwei, so fährt bei den meisten Systemen die eine hoch, während die andere zeitgleich runterfährt. Die Kabinen stoppen jeweils am Ende ihrer Fahrt in der Berg- oder Talstation.

Eine Pendelbahn ist beispielsweise jene von der Schwägalp auf den Säntis. Quelle: Youtube

Befinden sich diese Bahnen in Gebieten mit vielen Touristen, dann sind die Kabinen oft gross und befördern viele Menschen auf einmal. Es gibt Kabinen, die bis zu 180 Personen Platz bieten. Solche Pendelbahnen verkehren meist auch mit fixen Abfahrtszeiten, beispielsweise im 20-Minuten- oder Halbstundentakt. Vor allem in der Zentralschweiz gibt es auch Kleinseilbahnen, die im Pendelbetrieb laufen.

2021 waren in der Schweiz 115 eidgenössisch oder kantonal bewilligte Pendelbahnen in Betrieb.

Oft wird für Umlaufbahnen gemeinhin die geläufigere Bezeichnung Gondelbahn verwendet, manchmal auch Kabinenbahn. Bei diesen Bahnen kommen im Gegensatz zu Pendelbahnen mehrere, dafür meist kleinere Kabinen zum Einsatz. Je nach Grösse der Gondel fassen sie zwischen 4 und 20 Personen. In Ausnahmefällen sind es auch bis zu 30 Personen.

Die Gondelbahn Stand-Xpress in der Lenk im Berner Simmental ist eine Umlaufbahn mit Kabinen für zehn Personen. Quelle: Youtube

Die Gondeln verkehren hierbei durchgehend. Das heisst, eine Gondel bewegt sich von der Talstation auf der einen Seite hoch, durchquert oben die Bergstation und fährt auf der anderen Seite wieder runter.

2021 waren in der Schweiz 139 eidgenössisch oder kantonal bewilligte Kabinenumlaufbahnen in Betrieb.

Das sind bekannte Umlaufbahnen in der Schweiz: Neue Bahn (2018) Matterhorn Glacier Ride von Trockener Steg bis Klein Matterhorn (VS)

Gondelbahn Kriens–Fräkmüntegg am Pilatus

Gondelbahnen Seejet (Sektion 1 und 2) Unterterzen–Oberterzen–Tannenboden und Bergjet Tannenboden–Maschgenkamm in Flumserberg

Zu den Umlaufbahnen gehören auch Sesselbahnen. Bei Sesselbahnen wird zur Beförderung nicht eine komplett geschlossene Kabine genutzt, wie das bei einer Gondelbahn der Fall ist. Ausflüglerinnen und Ausflügler setzen sich bei einem Sessellift ähnlich wie bei einer Hollywoodschaukel auf eine Art Bank.

Luftiger Ausblick und nichts für Gäste mit Höhenangst: Ein Mann fährt mit dem Sessellift von Gaffia nach Furt, mit Blick aufs St.Galler und Churer Rheintal. Bild: Gian Ehrenzeller / Keystone (Wangs-Pizol, 16. Juli 2014)

In der Schweiz werden die Sessellifte meist mit einem Bügel von oben herab oder der Seite her geschlossen. Bei manchen schützt zudem eine herunterklappbare Haube vor Wind und Wetter. Kleine Kinder sollten nicht allein Sessellift fahren.

Dieser Sessellift mit Schutzhaube bringt im Skigebiet Engelberg-Titlis die Gäste ans Ziel. Bild: Patrick Huerlimann (Engelberg, 7. Januar 2020)

Insgesamt gab es 2021 rund 350 eidgenössisch oder kantonal bewilligte Sesselbahnen in der Schweiz.

Das sind bekannte Sessellifte: Sesselbahnen Flims–Foppa und Foppa–Naraus sowie Falera–Curnius in der Ferienregion Flims-Laax-Falera (GR)

Sesselbahnen Furt–Gaffia und Gaffia–Pizolhütte am Pizol (SG)

Neuere Sessellifte und Umlauf-Gondelbahnen werden in den Stationen langsamer, damit Besucherinnen und Besucher ein- und aussteigen können. Auf anschauliche Weise erklärt der deutsche Autor und Fernsehproduzent Armin Maiwald für Kinder und auch Erwachsene, welche Technik bei solchen Bahnen zum Einsatz kommt:

In dieser Metall-Sachgeschichte wird auf einfache Art und Weise erklärt, wie kuppelbare Sessel und Gondeln funktionieren. Quelle: Youtube

Die Besonderheit der Funifor-Luftseilbahnen sind paarig parallel verlaufende Tragseile. Der Abstand der Tragseile ist in etwa so gross, wie die Kabine breit ist, oder etwas grösser.

An den Kabinen der Cabriobahn sind die Tragseile auf beiden Seiten der Kabine parallel zueinander angebracht. Bild: Markus von Rotz (Juni 2017)

Das sind bekannte Funifor-Bahnen: Cabriobahn Kälti–Stanserhorn (NW), (Hybrid aus Pendelbahn und Funifor)

Luftseilbahn Alba–Col dei Rossi im Val di Fassa (Italien)

Seilbahn Bezau (Österreich)

Projektierte neue Schilthornbahn 20XX (BE)

Eine der berühmtesten Zahnradbahnen ist jene auf den Pilatus. Diese historischen Triebwagen werden durch modernere ersetzt. Bild: Corinne Glanzmann (Ämsigen, 8. Juni 2010)

Auf einige Berge führen Zahnradbahnen. Sie zählen nicht zu den Seilbahnen. Wie der Name schon sagt, kommen nicht Seile, sondern Zahnräder bei der Fortbewegung zum Einsatz. Hierbei greifen die gezackten Enden der Räder in die Zacken der Zahnstange am Boden.

Auch dafür gibt es verschiedene Systeme. Bei der Zahnradbahn von Alpnachstad auf den Pilatus sind die Zahnräder beispielsweise horizontal am Fahrzeug angebracht und greifen so von links und rechts her in die Zahnstange:

Dies ist das Zahnradsystem Locher, wie es bei der Pilatusbahn genutzt wird. Unterhalb Zahnräder sind sogenannte Spurkränze angebracht. Sie verhindern ein Abheben des Wagens. Bild: PD

Bei anderen Bahnen sind die Zahnräder vertikal angebracht, also aufgestellt wie ein Rad an einem Auto. Die Zacken der Zahnräder greifen dann von oben in die Zahnstange:

Dies ist das Zahnradsystem Emil Strub, ausgestellt auf dem Jungfraujoch. Bild: Lorenz Degen (Jungraujoch, 31. Dezember 2020)

Zahnräder kommen nicht nur bei Bergbahnen für das Erklimmen von Gipfeln zum Einsatz. Sie werden auch auf Zugstrecken beim Überqueren von Pässen und Überwinden von steilen Passagen genutzt. So kommen etwa über den Brünigpass zwischen Giswil (OW) und Meiringen (BE) oder auf der Bahnstrecke zwischen Altstätten und Gais in den steilen Abschnitten Zahnräder zum Einsatz.

