Kinder von der Windel entwöhnen: 5 einfache Tipps für Eltern

Ratgeber Erziehung Endlich trocken! 5 Tipps für Eltern um Kinder von Windeln zu entwöhnen Nicht immer ist es ein problemloses Geschäft: Kinder werden nicht von einem Tag auf den anderen trocken. Diese Ratschläge können helfen. Und Gelassenheit.

Es gilt, wie Pädagoge Remo Largo warnt, den Zeitpunkt nicht zu verpassen, wann ein Kind seine Ausscheidungsbedürfnisse wahrnimmt. Innerhalb des Zeitfensters ist der Moment durchaus beeinflussbar: Es gibt Beispiele, wo Kinder auf einmal trocken wurden, als es in einem Hotel extrakleine Kinder-WCs hatte, als ein schöner Topf gekauft wurde, als das Kind in den Sommerferien nackt herumlaufen durfte, als die restlichen Windeln einem neugeborenen Nachbarskind stolz überreicht werden konnten ...

Entwicklungspädagogin Rita Messmer bereitet blockierte Kinder auf den Moment ohne Windeln vor. Und sie baut Elemente des Selber-Bestimmens ein: Kinder dürfen wählen, ob sie künftig lieber aufs WC oder den Topf wollen. Beim Topf dürfen sie bestimmen, wie er aussehen soll. Dann darf das Kind einfach einmal draufsitzen. Manchen zeigt sie dazu Videos von anderen Kindern auf dem Topf. «Oft schauen die Kinder fasziniert zu», sagt Messmer.

Das Kind darf dann so viele Windeln von einem (kleinen) Stapel nehmen, wie es will, und es wird abgemacht, dass das die letzten sind. Dann gibt Messmer den Eltern ein fiktives Rezept. Am Tag, bevor die Windeln zur Neige gehen, holen die Eltern die Placebo-Tröpfchen hervor, und dem Kind wird gesagt, dass diese machen, dass es klappt. «So wird das Gehirn auf den Zeitpunkt vorbereitet, und der Schliessmuskel ist nicht mehr blockiert», erklärt Messmer. «Dem Moment muss die Spannung genommen werden.» Das erste Mal auf dem Topf oder auf der Toilette sollte als erste Fahrt mit dem Pedalenvelo angesehen und nicht wie ein Prüfungstermin vermittelt werden.

Für Erwachsene ist der Gang zum WC ein Nebengeschäft. Kinder profitieren aber davon, wenn die Eltern sie begleiten: Zusammen aufs WC gehen - einer auf dem WC, der andere auf dem Topf - und ein Buch anschauen, kann Verstopfungen/Verkrampfungen verhindern.

Die Wahrnehmung einer vollen Blase kann geübt werden. Das geschieht, indem Eltern ihre Kinder fragen, ob sie aufs WC müssten – weniger drängend ist die Frage, wie voll die Blase sei. Älteren Kindern kann der Rat gegeben werden, im Unterricht regelmässig mit der Blase zu «telefonieren», rät Urotherapeutin Tabea Maag. Manche wollten ihre Tätigkeit nicht unterbrechen oder der Kopf nehme die Signale nicht wahr, weil sie auf etwas anderes konzentriert seien.

Das Thema WC kann zwischen Eltern und Kind zu dominant werden. Pausen in der Töpfchenerziehung sind empfehlenswert. Trotzdem können Eltern darauf bestehen, dass das Haus nur verlässt, wer auf dem WC war. Als Kompro­miss (anstatt Machtkampf) liesse sich aushandeln, dass das Kind sofort im Zug oder in der Kita aufs Klo geht.

«Einen klaren Standpunkt zu vertreten, ist eine wichtige Grundkompetenz als Eltern», sagt Kinderpsychologin Margarete Bolten. Eltern fühlten sich heute schnell unter Druck gesetzt von den Schreien des Kindes. «Unsere Schreitoleranz ist gesunken», sagt sie. Eine ruhige innere Haltung wäre gut, rät Boten. Im Sinne von: Ich verstehe, dass du das (zum Beispiel die Windeln) willst, aber es ist nicht gut für dich.