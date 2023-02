Die Fastenopferkampagne 2023 hat Klimagerechtigkeit zum Thema

Fastenopfer Kampagne 2023 Klimagerechtigkeit fängt bereits auf dem Teller an Zum dritten Mal in Folge stellt die jährliche ökumenische Kampagne von Fastenopfer und seinen Partnerhilfswerken die Klimagerechtigkeit in den Fokus. In diesem Jahr liegt der Schwerpunkt auf unserer Ernährung. Handeln ist angezeigt. Andreas Faessler 03.02.2023, 05.00 Uhr

Kaum ein anderes Thema wird weltweit so intensiv auf allen Ebenen diskutiert wie der Klimawandel und seine potenziell fatalen Folgen für Erde und Menschheit. Die Auswirkungen dieser bedenklichen Entwicklung sind in manchen Erdteilen bereits heute deutlich zu spüren und stellen die Menschen in den betroffenen, meist von Armut geplagten Gebieten vor noch grössere Herausforderungen.

Eine Familie in Burkina Faso, Westafrika. Menschen in Armut sind besonders von den Auswirkungen des Klimawandels betroffen. Bild: PD

Ein fundamentales Umdenken in der mehrheitlich wohlstandsverwöhnten westlichen Welt kann diesem besorgniserregenden Prozess entgegenwirken. Einen Anstoss dazu gibt die 54. ökumenische Kampa­gne, welche das katholische Hilfswerk Fastenopfer mit Sitz in Luzern wiederum gemeinsam mit dem evangelisch-reformierten Pendant Brot für alle mit Sitz in Bern und dem christkatholischen Hilfswerk Partner sein durchführt. Wegen der Dringlichkeit der Thematik steht die Kampagne nun zum dritten Mal in Folge unter dem Motto «Klimagerechtigkeit».

Der Mensch und sein Recht auf Nahrung

In diesem Jahr wollen die Verantwortlichen den Blick direkt auf den Teller lenken und zur Reflexion über Herkunft und Hintergrund dessen anregen, was da zum Verzehr bereitliegt. «Wir laden die Menschen ein, den Weg der Nahrungsmittel ­zurückzugehen und hinzuschauen, wer gekocht hat, wer die ­Lebensmittel verkauft und wer sie produziert hat», schreiben die Initianten dazu. Dies insbesondere angesichts der erschreckenden Tatsache, dass die allgemeine Ernährungsweise der Gegenwart gemäss Fastenopfer für rund einen Drittel der erzeugten Treibhausgase verantwortlich zeichnet. Die Folgen: Klimakatastrophen wie Dürren und Überschwemmungen, die unmittelbar mit Hunger, Armut und Not zusammenhängen.

Somit stelle sich die Frage nach der Verantwortung über unser täglich Brot, was in der Folge zu den Themen Klimagerechtigkeit, Hunger und Ernährung führe. In diesem Zusammenhang stellt die Kampagne 2023 insbesondere das Recht auf Nahrung der Menschen im globalen Süden ins Zentrum des Interesses und hält fest: Wir können etwas tun!

Die Kampagne «Klimagerechtigkeit – jetzt! 2023» fordert in der Schweiz einen lokalen, saisonalen, umweltfreundlichen und fairen Lebensmittelkonsum. «Die Produktion und unser Konsum von Nahrungsmitteln sind dabei treibende Faktoren», merkt Kommunikationsverantwortliche Selina Stadler an.

«Als Individuen und Teil dieser Erde müssen wir Verantwortung übernehmen für unser Tun. Damit alle Menschen ein Leben in Würde führen können.»

Im Rahmen der ökumenischen Kampagne wollen die Hilfswerke auch dieses Jahr Institutionen und Gemeinschaften wie Pfarreien, Kirchgemeinden oder Schulen motivieren, die Dringlichkeit dieser Thematik zu vermitteln und die Menschen zu sensibilisieren. Eigens dafür stellen die Hilfswerke eine breite Auswahl an Arbeitsmaterial zur Verfügung und vermitteln Gastredner und -rednerinnen zu diversen Schwerpunktthemen im Zusammenhang mit Klimagerechtigkeit. Auch Theologinnen und Theologen stehen zur Verfügung für Predigten und Impulse zum Thema.

Alles zur Kampagne 2023 unter www.sehen-und-handeln.ch