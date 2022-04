Rezepte Ei, Spargel, Lachs oder doch lieber Gnocchi? Zwei junge Zentralschweizer Kochprofis sorgen für Abwechslung auf Ihrem Ostertisch Was essen Sie normalerweise an Ostern? Ein spezielles Menü, ein altes Familienrezept oder hauptsächlich viel Schokolade? Zwei junge Zentralschweizer Kochprofis haben sich je ein Oster-Menü der Sonderklasse für Sie ausgedacht. Meret Häuselmann Jetzt kommentieren 13.04.2022, 05.00 Uhr

Osterlamm, Osterei, Osterküchlein, Osterhasen – eine solche Fülle an traditionellen Gerichten und Lebensmitteln hat kaum ein anderer Feiertag. Nahrungsmittel wie Eier, Hasen, Reis oder Lämmer sind dabei nicht zufällig Teil der Tradition: Sie alle stehen für Fruchtbarkeit und neues Leben. Überaus passend für einen Tag, an dem die Auferstehung von Jesus Christus gefeiert wird.

Trotz aller Tradition muss am Ostersonntag nicht immer dasselbe aufgetischt werden. Für Abwechslung in Ihrer Küche könnten dieses Jahr zwei junge Kochprofis sorgen: Noémie Bernard und Dominik Hartmann. Beide in der Zentralschweiz beheimatet, beide mit 15 respektive 16 Gault-Millau-Punkten ausgezeichnet, beide mit eigenen Koch-Philosophien und -Stils. Und beide haben sich für Sie je ein Oster-Menü der Sonderklasse ausgedacht – ein vegetarisches Menü mit Morcheln, Erbsen-Gnocchi und Rhabarber sowie ein Fisch-Menü mit Ei, Lachs und Erdbeeren. Nachkochen ausdrücklich erwünscht!

Küchenchef Dominik Hartmann mit der Hauptspeise seines Ostermenüs im Gästeraum des ‹Magdalena›. Bild: Dominik Wunderli (Rickenbach, 11. April 2022)

Ein rein vegetarisches Restaurant, ein junges Team und jede Menge Auszeichnungen – nicht unbedingt das, was man in einem Wohnquartier oberhalb von Rickenbach, Schwyz, erwarten würde. «Viele Gäste, die zum ersten Mal zu uns kommen, sind etwas skeptisch», erklärt Dominik Hartmann, der junge Küchenchef des Restaurants Magdalena.

«Dann ist es umso schöner, zu sehen, wie sie uns happy wieder verlassen. Und zurückkehren.»

Mit glücklichen Gästen hat Hartmann wohl schon sein Leben lang Erfahrung: Bei Geburtstagen im Freundes- und Familienkreis war er in jungem Alter schon für das Dessert zuständig, später bereitete er ganze Buffets vor. Da war es für ihn und auch sein Umfeld naheliegend, nach der Schule eine Kochlehre zu beginnen. Nach einer Zwischensaison in Arosa hängte er zusätzlich eine Konditor/Confiseur-Lehre an, auf diesem Beruf arbeitete er gar bei einem der berühmtesten Köche der Schweiz – auf Andreas Caminadas «Schloss Schauenstein». «Dann wollte ich wieder mehr in der warmen Küche machen und wechselte nach Zürich ins ‹EquiTable›. Da wir nur zu zweit in der Küche waren, mussten wir beide alles machen, eine ganz neue Erfahrung für mich.» Und eine gute Station in seinem Werdegang – nur eineinhalb Jahre später eröffneten er und seine Partnerin das «Magdalena».

Über das Magdalena: Das «Magdalena» liegt leicht erhöht über dem Kantonshauptort Schwyz in einer Neubausiedlung. Den Namen «Magdalena» trug schon der Vorgänger, ein fast 700 Jahre alter Gasthof, in dem bis 2014 gewirtet wurde. Sechs Jahre später eröffneten Dominik und Adriana Hartmann sowie Marco Appert ihr erstes gemeinsames Restaurant – kurz vor dem ersten Lockdown. Nach dieser Zwangspause konnten sie dann durchstarten: Schon rund ein halbes Jahr nach der Eröffnung holte das junge Team 15 Gault-Millau-Punkte. Und kurz darauf die Auszeichnung «Entdeckung des Jahres 2021» sowie zwei Michelin-Sterne. Jeden Abend wird ein Menü mit fünf bis sieben Gängen angeboten, die jeweils ein Produkt oder Gemüse in den Fokus stellen. Bis zu 48 Gäste haben im modernen Gästeraum Platz, der mit einer Aussicht auf den Talkessel und das Alpenpanorama aufwartet. (mha)

«Wir haben erfahren, dass das Restaurant, das früher an diesem Hang stand, abgerissen werde. Für den Neubau haben wir uns sofort beworben – und hatten Glück.» Den Schritt in die Selbstständigkeit wagte Hartmann zusammen mit seiner Frau Adriana und seinem Kindheitsfreund Marco Appert vor zwei Jahren. Ein Unternehmen mit zwei Personen, die man privat täglich sieht? «Es ist teilweise schon schwierig abzuschalten. Auch an freien Tagen reden wir oft über das Restaurant. Mittlerweile funktioniert es aber schon viel besser als zu Beginn.»

Hartmann und sein Team in der Küche des ‹Magdalena›. Bild: Dominik Wunderli (Rickenbach, 11. April 2022)

Nicht nur die drei reden über das Restaurant – spätestens seit der Auszeichnung «Entdeckung des Jahres 2021» kennt die gesamte Schweizer Gourmetszene den jungen Schwyzer und seine Küche, die er selbst eher bescheiden als «modern und gemüsebasiert» bezeichnet. Das mit dem Gemüse ist sowohl eine neue Entwicklung als auch seit Beginn ein Grundpfeiler des Menüs: «Seit der Eröffnung war das Gemüse bei uns im Fokus – der Hauptgang war schon damals rein vegetarisch. Seit diesem Jahr kochen wir nur noch mit Gemüse», erzählt Hartmann. Und fügt hinzu:

«Diese Limitation ist eine Herausforderung für mich, für uns. Es macht riesigen Spass, zu versuchen, alle möglichen Geschmäcker rein vegetarisch hinzukriegen.»

Einen grossen Teil ihres Gemüses beziehen die Köche aus der Region. Auf Regionalität wie auch Saisonalität wird im «Magdalena» grossen Wert gelegt. Im Winter sei das eine Herausforderung, gibt Hartmann zu. Fünf bis sieben Gänge nur aus Wurzel- und Knollengemüse wären dann vielleicht doch etwas zu viel der Limitation – auch für ihre Gäste.

So gar kein «brotloser» Job

In der Küche des «Magdalena» ist bei unserem Besuch viel los. Zu fünft seien sie momentan, erklärt der Küchenchef. Seine zwei Lernenden seien in der Schule. Gourmetrestaurant und Lehrbetrieb? «Es ist ein tolles Gefühl, den Lernenden mein Wissen weiterzugeben – ich versuche es zumindest», ergänzt er lachend.

Seinen Betrieb führt Hartmann mit viel Kreativität und Innovation. Diese Eigenschaften sind nicht zuletzt bei seinem inzwischen berühmten «Magdi»-Brot spürbar: Bis die Rezeptur perfekt war, benötigte er viel Geduld, erzählt er. Mittlerweile serviert er es nicht nur seinen Gästen: Aus der Beilage ist inzwischen eine Pop-up-Bäckerei geworden – aufgrund der grossen Nachfrage musste er kürzlich sogar einen Bäcker einstellen. Wie kommt man darauf, neben einem erfolgreichen Restaurant noch eine Bäckerei zu betreiben? «Weil ich gerne Brot habe und gerne Brot backe.» So einfach ist das.

Nebst so vielen Tätigkeiten bleibt Hartmann dafür kaum noch Zeit für Ostertraditionen: Es seien aber die gleichen wie bei allen anderen – Eiersuche und Schoggihasen. Meistens arbeite er aber sowieso am Osterwochenende.

Der Küchenchef in seinem Element. Hier bei der Zubereitung der Morcheln für die Vorspeise. Bild: Dominik Wunderli (Rickenbach, 11. April 2022) Mit viel Sorgfalt wird die Morchel auf ein Bett aus Salat und Baumnüsse gelegt. Bild: Dominik Wunderli (Rickenbach, 11. April 2022) Auf dem Tisch wird mit der Beurre Blanc die Vorspeise vollendet Bild: Dominik Wunderli (Rickenbach, 11. April 2022) Die in Olivenöl geschwenkten Basilikum-Gnocchi für die Hauptspeise werden angerichtet. Bild: Dominik Wunderli (Rickenbach, 11. April 2022) Parmesan darf auch auf einem Gourmet-Pastagericht nicht fehlen. Bild: Dominik Wunderli (Rickenbach, 11. April 2022) Die fertige Hauptspeise. Bild: Dominik Wunderli (Rickenbach, 11. April 2022) Das cremige Rhabarber-Tonka-Eis wird auf dem Kompott der Frucht angerichtet. Bild: Dominik Wunderli (Rickenbach, 11. April 2022) Das Zitrusöl hinterlässt helle Perlen im Rhabarbersud. Bild: Dominik Wunderli (Rickenbach, 11. April 2022) Dekorative Blüten und Sauerklee runden das Dessert ab. Bild: Dominik Wunderli (Rickenbach, 11. April 2022)

Trotzdem überwiegen für ihn die Vorteile, sein eigenes Restaurant zu führen: «Alles, was ich mache, mache ich für mich selbst. Ich weiss, wofür ich meine Zeit investiere. Und ich habe ein tolles Team, das sich mit mir zusammen weiterentwickeln will.» Nicht einmal zwei Jahre nach der Eröffnung hat das «Magdalena» 16 Gault-Millau-Punkte und zwei Michelin-Sterne. Bleibt da noch Luft nach oben? «Es gibt natürlich immer Steigerungspotenzial. Aber uns sind eine konstante Leistung und stete Verbesserung wichtiger als möglichst viele Punkte und Sterne.»

Alle Angaben für vier Personen.

Vorspeise: Morchel-Farce mit Beurre Blanc und Baumnüssen

Die Vorspeise. Bild: Dominik Wunderli (Rickenbach, 11. April 2022)

Morchel-Farce 4 ganze Morcheln

ganze Morcheln 50 g Morcheln

Morcheln 50 g Champignons

Champignons 50 g Shiitake-Pilze

Shiitake-Pilze 100 g Portwein, weiss

Portwein, weiss 50 g Rahm

Rahm 20 g Weissbrot, ohne Rinde

Weissbrot, ohne Rinde 40 g Eigelb

Eigelb 20 g Vollei

Vollei 20 g Zwiebelcrumble (alternativ Röstzwiebeln)

Zwiebelcrumble (alternativ Röstzwiebeln) 3 g Zitronenmelisse, gehackt

Zitronenmelisse, gehackt Salz

Pfeffer

Zubereitung: Alle Pilze (ausser die vier Morcheln) in Butter ansautieren, mit Portwein ablöschen und reduzieren lassen. Mit Rahm auffüllen, Brot in Würfel geschnitten ebenfalls beigeben. Die Masse 30 Minuten lang köcheln lassen, danach fein mixen. Das Ei, den Zwiebelcrumble und die Zitronenmelisse beigeben. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Die ganzen Morcheln mit der Farce füllen und bei 90 Grad für ca. 10 Minuten im Steamer dämpfen lassen. Danach in Butter gleichmässig braten und abschmecken.

Beurre Blanc 20 g Butter

Butter 100 g Champignons

Champignons 100 g Schalotten

Schalotten 100 ml Weisswein

Weisswein 200 ml Noilly Prat

Noilly Prat 100 ml Weisser Portwein

Weisser Portwein 80 ml Cognac

Cognac 550 ml dunkler Gemüsefond

dunkler Gemüsefond 50 g Shiitake-Pilze, getrocknet

Shiitake-Pilze, getrocknet Weisse Pfefferkörner, zerstossen

100 ml Pilz Dashi

Pilz Dashi 250 g Butter

Butter 20 ml Zitronensaft

Zitronensaft Salz

Zubereitung: Champignons grob hacken und in Butter ansautieren. Danach Schalotten hacken und beigeben, die Mischung Farbe annehmen lassen. Mit dem Alkohol ablöschen und reduzieren lassen, dann mit dem Gemüse-Fond aufgiessen. Shiitake-Pilze mit heissem Wasser übergiessen und 30 Minuten ziehen lassen. Diese auch zum Fond geben, Dashi und zerstossene Pfefferkörner beigeben und alles auf ca. 300ml einköcheln lassen. Die Mischung durch ein feines Sieb passieren. Die restliche Butter darunter mixen. Mit etwas Salz und Zitronensaft abschmecken.

Zusätzlich 40 g Baumnüsse, gehackt, geröstet

Baumnüsse, gehackt, geröstet Grüner Salat

Anrichten: Kleine Salatblätter in den Teller legen, Morchel und Baumnüsse darauf anrichten, mit der Beurre Blanc übergiessen.

Hauptspeise: Gnocchi mit Erbsen, Spargeln und Kräutern

Die Hauptspeise. Bild: Dominik Wunderli (Rickenbach, 11. April 2022)

Gnocchi 250 g Ricotta

Ricotta 150 g Mehl

Mehl 80 g Parmesan

Parmesan 10 g Basilikum, fein gehackt

Basilikum, fein gehackt Salz

Olivenöl

Zubereitung: Alle Zutaten zusammen mischen und in dünne Stränge rollen. Kleine Kugeln formen und über eine Gabel abrollen. Wasser aufkochen und salzen, die Gnocchi beigeben und aufstossen lassen. Danach den Herd abschalten und drei Minuten ziehen lassen. Aus dem Wasser nehmen und in Olivenöl schwenken.

Zusätzlich Frische Erbsen, geschält

Pistazien

Grüner Spargel, in Stücke geschnitten

Zitronen

Frische Kräuter (Minze, Basilikum, etc.)

Parmesan

Anrichten: Die Erbsen, Pistazien und der grüne Spargel kurz in einer Pfanne mit Olivenöl ansautieren, mit Salz, Zitronensaft und Zitronenabrieb abschmecken. Die Gnocchi, Erbsen, Spargel und Pistazien darauf anrichten und mit Kräutern und Parmesan garnieren.

Nachspeise: Rhabarber-Eis und -Kompott mit Roggencrumble

Das Dessert. Bild: Dominik Wunderli (Rickenbach, 11. April 2022)

Rhabarber-Eis 500 g Rhabarber

Rhabarber 100 g Zucker

Zucker 1 Vanilleschote

Vanilleschote ½ Tonkabohne

Tonkabohne ½ Zitrone, Saft und Zeste

Zitrone, Saft und Zeste 50 g weisser Süsswein

weisser Süsswein 70 g Zucker

Zucker 100 g Eigelb

Eigelb 1 Prise Fleur de Sel

Fleur de Sel 100 g Butter

Butter 50 g Nature-Joghurt

Zubereitung: Alle Zutaten bis und mit Süsswein 30 Minuten lang köcheln lassen. Danach ganz fein mixen. Restlicher Zucker mit dem Eigelb und Salz mischen und zur Rhabarber-Masse geben, auf 83 Grad erwärmen. Die Mischung abkühlen lassen, die Butter dazumixen. Zum Schluss noch das Nature-Joghurt beigeben, in der Glace-Maschine gefrieren lassen.

Rhabarber-Kompott 50 g Zucker

Zucker 10 g Honig

Honig 50 g tiefgekühlte Himbeeren

tiefgekühlte Himbeeren 200 g Rhabarbersaft

Rhabarbersaft 30 g Rhabarberschale

Rhabarberschale ½ Zitrone, Saft und Zeste

Zitrone, Saft und Zeste 1 Vanilleschote

Vanilleschote 50 g weisser Süsswein

weisser Süsswein 300 g Rhabarber, in Würfel geschnitten

Zubereitung: Alles bis auf die Rhabarberwürfel aufkochen und 30 Minuten sieden lassen. Danach durch ein feines Sieb abpassieren. Die Mischung nochmals aufkochen und den Rhabarber beigeben. Das Ganze kurz sieden lassen, bis der Rhabarber weich, aber noch nicht verkocht ist. Abkühlen lassen.

Roggencrumble 50 g ganze Roggenkörner

ganze Roggenkörner 30 g Puderzucker

Puderzucker 2g Fleur de Sel

Fleur de Sel Sonnenblumenöl

Zubereitung: Die Roggenkörner im Wasser eine Stunde lang weich kochen. Danach auf ein Backpapier legen und im Ofen oder Dörrapparat über Nacht bei 50 Grad trocknen lassen. Das Sonnenblumenöl auf 190 Grad erhitzen, die Roggenkörner vorsichtig für ca. 30 Sekunden frittieren. Mit Hilfe einer Schaumkelle oder eines Siebes auf ein mit Haushaltspapier belegtes Blech geben und mit dem Puderzucker und dem Fleur de Sel bestreuen.

Zusätzlich Blüten

Sauerklee

Zitrusöl

Anrichten: Rhabarber-Eis, -kompott und Roggencrumble auf dem Teller anrichten. Mit Blüten und Sauerklee dekorieren, mit dem Zitrusöl abschmecken.

Restaurant Magdalena: Rickenbachstrasse 127, 6432 Rickenbach SZ. Geöffnet Donnerstag bis Montag. Menü, 5 bis 7 Gänge, zwischen 165 und 185 Franken. www.restaurant-magdalena.ch

Köchin Noemie Bernard mit dem Hauptgang ihres Ostermenüs. Im Hintergrund der Speiseraum des Sternen. Bild: Manuela Jans-Koch (Walchwil, 1. April 2022)

Erfahrungen in der gehobenen Küche sammelte die junge Küchenchefin des «Sternen», Noémie Bernard, unter anderem im Park Hotel Vitznau und bei Tanja Grandits in dem mit zwei Michelin-Sternen ausgezeichneten ‹Stucki› in Basel. «Nach drei Jahren in Basel kam bei mir das Gefühl auf: Jetzt muss noch was kommen, etwas ganz Neues», erzählt die junge Köchin, während sie routiniert den Spargel für das Hauptgericht in dünne Streifen schneidet.

«Ich habe meine Eltern gefragt, ob sie gemeinsam mit mir ein Restaurant eröffnen wollen.»

Für die ältere Generation der Familie Bernard ist dies bereits das dritte Haus auf diesem Niveau. In der jahrelangen Erfahrung ihrer Eltern im Kochberuf sieht die Köchin denn auch den Ursprung ihrer Passion. Schon als sie klein war, half sie in der Küche des elterlichen Restaurants aus. Im «Sternen» ist die Rollenverteilung inzwischen fast schon umgekehrt: Vater Giorgio bringt vor allem Erfahrung mit in die Küche – der Kochstil ist ganz Noémie: «Ich bezeichne die Küche jeweils als klassisch-modern: eine klassische Grundidee, aber modern gekocht und angerichtet.»

Auch das 3-Gänge-Menü, welches die beiden für die Leserinnen und Leser unserer Zeitung zusammengestellt haben, ist von ihr erdacht. «Ich habe die Grundzutaten vorgegeben, dann haben wir es gemeinsam ergänzt», erzählt Noémie Bernard. «Uns war vor allem wichtig, saisonale Produkte zu verwenden. Und solche, die für Ostern typisch sind, wie Ei oder Fisch.» Trotz aller Tradition: Ihr Menü wartet mit karamellisiertem Lachs und Stundeneiern auf – ein typisch klassisch-moderner Twist, für den ihre Küche steht.

Stichwort Ostern: Wie feiert Familie Bernard eigentlich den Feiertag? «Ob Ostern, Neujahr oder andere Feiertage – die haben für uns als Gastronomen eine andere Bedeutung. Wir sind dann vor allem für unsere Gäste da, wie immer. Ausser der Osterdekoration machen wir nicht viel, dafür fehlt schlicht die Zeit», erklären die beiden.

Schon im ersten Jahr holten Bernards 14 Gault-Millau-Punkte

Dass in der Küche des ‹Sternen› die Zeit für gewöhnlich knapp ist, überrascht kaum: Vater und Tochter bekochen ihre Gäste alleine. Das sei vor allem deshalb möglich, weil die beiden nur selten à la carte zubereiten. Die meisten Besucherinnen und Besucher bestellen das «Menu Surprise». Bei diesem ist der Name Programm – je nach Vorlieben der Gäste und Verfügbarkeit der Lebensmittel werde dieses angepasst. Doch auch sonst wechselt der Grundstock des Menüs alle zwei Wochen; «die Saison ist unser Leitfaden bei der Menügestaltung», erklärt die Küchenchefin.

Noémie Bernard bei der Zubereitung der saisonalen Vorspeise. Bild: Manuela Jans-Koch (Walchwil, 1. April 2022)

Mit ihrem Menü begeisterte Familie Bernard wohl auch die Testpersonen von Gault-Millau – insgesamt 15 Punkte erhält das Gasthaus 2021, rund drei Jahre nach der Neueröffnung. Trotzdem sei ihr Potenzial noch nicht ausgeschöpft, sind sie überzeugt. Und ergänzen:

«Es bringt nichts, viele Punkte zu haben, wenn wir unsere Gäste nicht überzeugen.»

Über den «Sternen»: Im Oktober 2018 wird der historische Gasthof ‹Sternen› in Walchwil am Zugersee von der Familie Bernard übernommen. Zuvor war das Restaurant unter René Weder mit 16 Gault-Millau-Punkten und einen Michelin-Stern dotiert worden. Doch auch Küchenchefin Noémie Bernard muss nicht lange auf Auszeichnungen warten: Im ersten Betriebsjahr erhält der ‹Sternen› gleich 14 Gault-Millau-Punkte, inzwischen sind es 15. In dem Haus, in dem heute das Restaurant beheimatet ist, wurde 1969 die Tafelgesellschaft zum Goldenen Fisch gegründet – klar, gehört Fisch auch unter der Familie Bernard zum Standardrepertoire. Aber auch Fleischgerichte und vegetarische Küche wird in Walchwil serviert: «Wir lassen uns nicht einschränken», erklären die beiden. Jeweils Mittags und Abends wird sowohl à la carte als auch ein Überraschungs-Menü angeboten, das meist «spontan und freestyle-mässig zusammengestellt wird», sagt Noémie Bernard. Und fügt hinzu: «Je nach Vorlieben und Allergien der Gäste.» (mha)

Hat es eigentlich mehr Vor- oder Nachteile, als Familie ein Restaurant zu leiten? Für Giorgio und Noémie Bernard ist klar: Die Vorteile überwiegen. «Wir sind ein eingespieltes Team und können extrem offen miteinander sprechen. Andere wären eingeschnappt, wenn man sie kritisiert – wir passen es einfach an und machen weiter», erklärt Giorgio. Und Noémie fügt hinzu: «Klar, gibt es mal Streit. Aber das geht schnell wieder vorbei. Und der Beruf als Köchin ist so spannend, dass man immer wieder aufs Neue Lust hat, arbeiten zu gehen.»

Aus frischen und farbigen Zutaten zaubert Noémie Bernard die Vorspeise. Bild: Manuela Jans-Koch (Walchwil, 1. April 2022) Das Onsen-Ei wird mit frischen Kräutern garniert. Bild: Manuela Jans-Koch (Walchwil, 1. April 2022) Die fertige Vorspeise. Bild: Manuela Jans-Koch (Walchwil, 1. April 2022) Beim Espuma ist Vorsicht geboten: Der Bärlauch muss reduziert sein, die Butter richtig geklärt und das Ei darf nicht auf mehr als 65 Grad erwärmt werden – ansonsten gerinnt das Gemisch. Bild: Manuela Jans-Koch (Walchwil, 1. April 2022) An Butter fehlt es diesen Kartoffeln nicht – ein Beispiel von «klassische Grundidee, moderne Präsentation». Bild: Manuela Jans-Koch (Walchwil, 1. April 2022) Der Spargel wird natürlich ebenfalls modern präsentiert. Bild: Manuela Jans-Koch (Walchwil, 1. April 2022) Der fertige Hauptgang. Bild: Manuela Jans-Koch (Walchwil, 1. April 2022) Kleine grüne Farbtupfer dürfen beim Dessert nicht fehlen. Bild: Manuela Jans-Koch (Walchwil, 1. April 2022) Das fertige Dessert. Bild: Manuela Jans-Koch (Walchwil, 1. April 2022) Im Sommer wird bei schönem Wetter das Essen auf der Seeterrasse gekocht und serviert. Bild: PD

Alle Angaben für vier Personen.

Vorspeise: Walchwilder Stundenei im Kräuterkranz

Die Vorspeise. Bild: Manuela Jans-Koch (Walchwil, 1. April 2022)

Zutaten 4 Eier

Eier 1 Radieschen

Radieschen 100 g frische Kräuter

frische Kräuter 90 g Olivenöl

Olivenöl 30 g weisser Balsamico

weisser Balsamico 100 g Crème Fraîche

Crème Fraîche Salz

Pfeffer

Zucker

Fleur de Sel

Zubereitung: Die Eier im vorgeheizten Steamer bei 63 Grad 60 Minuten lang in der Schale garen. Diverse frische Kräuter wie Kerbel, Gartenkresse, Sprossen, Micro Greens und essbare Blumen waschen und klein zupfen. Radieschen auf einem Gemüsehobel fein hobeln, Crème Fraîche mit Salz und Pfeffer in einer Schüssel vermengen, abschmecken und in einen Spritzsack abfüllen. Olivenöl und Weisser Balsamico mit einer Prise Zucker und Salz in einer Schüssel vermischen.

Anrichten: Die Crème Fraîche mit einem Anrichterring kreisförmig in den Teller spritzen. Danach das Ei in einer Schüssel aus der Schale befreien, ganz vorsichtig aufschlagen und mittig im Kreis platzieren. Die Radieschen und die Kräuter kreativ auf den Crème-Fraîche-Ring setzen. Zum Schluss die Kräuter mit der Olivenöl-Balsamicosauce beträufeln und das Stundenei mit etwas Fleur de Sel salzen.

Hauptspeise: Karamellisierter Lachs mit Kartoffeln, Spargeln und Bärlauchespuma

Die Hauptspeise. Bild: Manuela Jans-Koch (Walchwil, 1. April 2022)

Zutaten: 4 x 60 g Royalfilet vom Frischlachs

Royalfilet vom Frischlachs 20 g brauner Zucker

brauner Zucker 2 Eigelb

Eigelb 180 g geklärte Butter

geklärte Butter 2 Schalotten

Schalotten 1 Lorbeer

Lorbeer 50 g Bärlauch

Bärlauch 3 dl Weisswein

Weisswein 200 g weisse und grüne Spargeln

weisse und grüne Spargeln 200 g neue Kartoffeln

neue Kartoffeln Dill

Butter

Salz

Pfeffer

Zubereitung: Schalotten fein schneiden und mit dem Weisswein und Lorbeer auf die Hälfte reduzieren. Danach vom Herd nehmen, den Bärlauch dazugeben und 20 Minuten ziehen lassen, die Masse passieren. Neue Kartoffeln schälen und weich kochen. Nebenbei die Spargeln schälen und separat abkochen, bis sie noch einen leichten Biss haben. Danach Abschrecken im Eiswasser, in Streifen schneiden. Die Eigelbe und die Bärlauchreduktion über dem Wasserbad aufschlagen, dazu im feinem Strahl die geklärte Butter dazugeben und mit Salz und Pfeffer abschmecken. In einen Espumabläser abfüllen und zwei Patronen hinzufügen, Warmstellen bei 65 Grad im Wasserbad. Die Lachsfilets bei 65 Grad fünf Minuten dämpfen, aus dem Ofen nehmen, mit Küchenpapier abtupfen. Mit dem brauen Zucker bestreuen und abflämmen. In der Mitte durchschneiden und direkt anrichten. Gleichzeitig die Kartoffeln und die Spargeln in Butter ansautieren und mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Anrichten: Die Kartoffeln und Spargeln auf den Teller setzen. Den Lachs obendrauf geben und das Bärlauchespuma beliebig aufspritzen. Mit Gewürzfenchel oder Dill ausgarnieren.

Nachspeise: Erdbeergranite und Meringue auf Mascarponecrème

Das Dessert. Bild: Manuela Jans-Koch (Walchwil, 1. April 2022)

Meringue 300 g Eiweiss

Eiweiss 100 g Zucker

Zubereitung: Eiweiss und Zucker in einer Küchenmaschine aufschlagen bis die Masse schneeweiss und steif ist. Auf ein mit Backpapier belegtes Backblech geben und vier Stunden bei 75 Grad trocknen.

Erdbeergranite 500 g Erdbeeren

Erdbeeren 500 g Wasser

Wasser 200 g Zucker

Zubereitung: Die Erdbeeren waschen und vierteln. Dann mit Wasser und Zucker aufkochen und eine Stunde lang ziehen lassen, danach abpassieren. Die Flüssigkeit in ein Blech oder viereckige Form abfüllen und in den Tiefkühler stellen, nach 30 Minuten mit einer Gabel die obere Schicht aufkratzen und im Tiefkühler lassen. Die Erdbeeren, die noch im Sieb sind, fürs Anrichten aufbewahren.

Mascarponecrème 250 g Mascarpone

Mascarpone 50 g Quark

Quark 100 g geschlagener Rahm

geschlagener Rahm 50 g Zucker

Zubereitung: Mascarpone, Quark und den Zucker vermischen. Zum Schluss den geschlagenen Rahm unterheben.

Anrichten: Die Mascarponecrème in einen tiefen Teller oder eine Schüssel geben. Die abpassierten Erdbeeren draufsetzen. Zum Schluss die zerbröselte Meringue und das Erdbeergranite obendrauf setzen.

Restaurant Sternen: Dorfstrasse 1, 6318 Walchwil ZG. Geöffnet Mittwoch bis Sonntag. Empfehlung des Hauses: Menu Surprise, 3 bis 6 Gänge, zwischen 79 und 135 Franken. www.sternenwalchwil.com

