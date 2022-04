Kältekammer: Frieren bei minus 110 Grad - ist das gesund?

Fitness Extremer Selbstversuch: Bei minus 110 Grad frieren – und das soll gesund sein? Drei Minuten in der Kältekammer sollen erstaunliche positiven Effekte auf Körper und Psyche haben. Funktioniert das wirklich? Unser Autor hat es ausprobiert. Niklaus Salzmann 1 Kommentar 20.04.2022, 16.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

In dieser Kammer ist es kälter als in der Antarktis. Claudio Thoma / www.claudiothoma.com

Ich bin ein Gfrörli. Habe kaum Speck auf den Rippen und ziehe mich warm an, wenn irgendwo tiefere Temperaturen zu erwarten sind. Und nun soll ich mich in Badehosen in eine Kältekammer bei minus 110 Grad begeben. Keine schöne Vorstellung.

Doch der Kälteschock verheisst so einiges: Diese Prozedur soll das Immunsystem stärken, Stress abbauen, die Durchblutung verbessern, die sportliche Leistungsfähigkeit steigern und Schmerzen lindern. Dies und mehr wird auf der Website der Polarior AG in Biel versprochen.

Bekannte haben mir davon erzählt, doch ich bleibe skeptisch, als ich mich auf den Weg zum Eisstadion mache, wo nach Angaben des Betreibers Europas grösste und modernste Kältekammer steht. 50 Franken kostet der Gang in die Kältekammer, 40 Franken der erstmalige Probegang.

Kälter als irgendwo sonst auf der Erde

Bex Fajkovic, Gründer und Manager der Kammer, steht an der Theke am Computer, hinter ihm die Kältekammer. Ich blicke mich um, Massagegeräte und Fitnessmaschinen, Teekocher und Packungen mit Teebeutel stehen herum, rechts die neue Salzkammer, daneben ein Tischchen mit Sofa, auf das er mich zu setzen einlädt.

Bex Fajkovic betreibt die Kältekammer in der Tissot Arena in Biel. Claudio Thoma / www.claudiothoma.com

Mit Vorname stellt sich Bex vor, es ist ihm wichtig, eine Stimmung des Vertrauens zu schaffen – er weiss aus Erfahrung, dass die Kältekammer Angst machen kann. Minus 110 Grad Celsius ist kälter als die kälteste auf der Erde je gemessene natürliche Temperatur. Doch die drei Minuten, in denen ich in der Kammer stehen werde, reichen nicht, um die Kälte in den Körper eindringen zu lassen.

Bex Fajkovic erklärt: «Es werden nur die obersten 1 bis 1,5 Millimeter der Haut auf eins bis fünf Grad gekühlt.» Ertragen lässt sich dieser Kälteschock nicht zuletzt, weil der Luft die Feuchtigkeit entzogen wird.

Glückshormon- und Adrenalinschub

Das Immunsystem weiss dies alles aber nicht, schaltet in Alarmmodus, setzt Gegenmassnahmen in Kraft. Der Körper schüttet Adrenalin, Dopamin (das Hormon des Belohnungssystems), Serotonin (das sogenannte Glückshormon) aus. Es sind keine übersinnlichen Phänomene, sondern chemische und physikalische Prozesse, mit denen Bex Fajkovic die Wirkungen erklärt. Auch der Sauerstoff spielt ein Rolle, kalte Luft ist dichter und dadurch auch reicher an Sauerstoff.

Doch genug der Theorie, es ist Zeit, mich der Kälte zu stellen. Gerne würde ich mich einmummeln wie ein Polarforscher, stattdessen muss ich mich ausziehen. Sogar die Brille lege ich ab, sie würde die Kälte zu gut leiten. Nur mit Badehose, Socken und Crocs, Handschuhen, Stirnband und Gesichtsmaske bekleidet betrete ich die erste der drei Kammern, wo gnädige minus zehn Grad herrschen. Eine Minute soll ich drin bleiben, hauptsächlich um die Haut trockenzulegen. Das ist gut erträglich.

Kniebeugen helfen

Ab in die zweite Kammer. Minus 60. Das sind bereits arktische Temperaturen. Bald beginne ich zu schlottern. Ich gehe an Ort, um das Blut in Zirkulation zu halten. Der Fotograf, der mich begleitet, wirkt entspannter, er hat einiges mehr an Körpermasse, die ihn warmhält. Es ist eine lange Minute, bis uns Bex Fajkovic durch das Fenster das Zeichen gibt, in die dritte Kammer zu gehen.

Drei Minuten muss der Autor in der kältesten Kammer ausharren, damit der Kälteschock seine volle Wirkung entfaltet. Claudio Thoma / www.claudiothoma.com

Minus 110 Grad Celsius. Eine extreme Zahl. Doch für mich gilt: Kalt ist kalt. Es fühlt sich kaum anders an als in der zweiten Kammer. Nur der Atem dampft jetzt noch stärker. Ich friere und schlottere. Bin erleichtert, als mich Bex über die Gegensprechanlage zu den Übungen auffordert, die er vorgängig angekündigt hat.

Einerseits, um den Körper in Bewegung zu halten, andererseits, um den Kopf vom Frieren abzulenken. Kniebeugen bis tief hinunter, dann langsam hoch. Nochmals. Und nochmals. Das geht besser, als stillzustehen, nur das Schlottern der Beine und das Zähneklappern stören dabei.

«Noch eine Minute», tönt es durch die Lautsprecher, und ziemlich bald darauf: «Noch fünf Sekunden. 5... 4... 3...» Sehr viel langsamer als im Sekundentakt zählt er rückwärts, das mit den fünf Sekunden war ein psychologischer Trick, für den ich dankbar war. «2... 1...» Und endlich darf ich wieder rüber in die minus 60 Grad, kurz darauf in die minus 10 und raus.

Geschafft – raus aus dem Kühlschrank, rein in die warme Stube. Claudio Thoma / www.claudiothoma.com

Noch immer schlottere ich, aber so richtig kalt gefroren fühlen sich nur die kleinen Finger an, in die nun schon wieder das Gefühl zurückkehrt. Wir gehen nach draussen vor das Lokal, wo mir scheinbar die Wärme entgegenschlägt, obwohl ich noch immer in Badehosen bin an diesem stürmischen Apriltag. Es windet so stark, dass wir auf das Ballspiel verzichten müssen, das nun normalerweise angesagt wäre. Stattdessen halte ich mich auf dem Trampolin in Bewegung.

Endlich wieder warm

So richtig warm wird mir aber erst im letzten Teil der Prozedur, beim Trinken eines warmen Minztees, den ich genussvoll in den kalten Bauch rinnen lasse, während meine Füsse in einem Fussmassagegerät stecken. Nun ist der Zeitpunkt gekommen, mir die grosse Frage zu stellen: Hat es gewirkt?

Nach der Kältekammer wirkt die Aussenluft an diesem stürmischen Apriltag plötzlich warm. Claudio Thoma / www.claudiothoma.com

Der Fotograf sagt, er sei mit leichtem Muskelkater gekommen und habe nun tatsächlich den Eindruck, dass sich dieser etwas verflüchtigt habe. Ich selber kann noch nicht sagen, ob eine Veränderung da ist. Doch was meint eigentlich die Medizin dazu? Alles nur Humbug oder ist was dran am Kälteschock?

In der Rehaklinik und im olympischen Sportzentrum im Einsatz

In der Schweiz arbeitet die Rehaklinik Eden in Oberried am Brienzersee mit Ganzkörperkältetherapie. Die Kälte hemmt demnach die Schmerzen bei Menschen mit entzündlichen Gelenkerkrankungen. Der Effekt halte einige Stunden, bei manchen sogar einige Wochen an.

Das ermögliche auch physiotherapeutische Behandlungen, die zuvor wegen der Schmerzen nicht möglich waren. Laut der Website wirkt die Therapie wahrscheinlich unter anderem auch gegen Neurodermitis und Psoriasis, Asthma bronchiale und chronische Kopfschmerzen, wenngleich der wissenschaftliche Nachweis fehlt.

Eine andere Schweizer Klinik, die «Clinica Holistica Engiadina» in Susch, konzentriert sich auf die psychischen Effekte der Kältetherapie. Sie hat 2021 eine Kältekammer für die Behandlung von Stressfolgeerkrankungen in Betrieb genommen.

Im Sport gibt es Erfahrungen aus Deutschland, wo das olympische Trainingszentrum Kienbaum eine Kältekammer anbietet. In Studien stiegen die Leistungen im Spitzensport nach Kältebehandlung um bis zu zwei Prozent, bei normal trainierten Menschen sogar bis gegen 20 Prozent.

Das Rechercheportal «Medizin Transparent» hat allerdings einige Studien unter die Lupe genommen und Mängel gefunden. Ob die gefundenen Effekte wirklich auf den Kälteschock zurückgehen, ist demnach nicht klar.

Zu guter Letzt: Der persönliche Leistungstest

Bleibt mir für ein Urteil die persönliche Erfahrung. Ein Leistungstest steht mir bevor: Dreieinhalb Kilometer mit dem Velo durch Sturm und Regen nach Hause fahren. Ganz am Schluss geht es ein steiles Strässchen mit 50 Meter Höhenunterschied hoch, wo ich je nach physischer und psychischer Tagesform manchmal fahre, manchmal aber auch absteige und das Velo stosse.

Die Voraussetzungen sind schlecht mit dem widrigen Wetter. Trotzdem bleibe ich im Sattel, schaffe es locker hoch. Sind die Muskeln besser durchblutet? Verbessern die Hormone meine Motivation? Ist alles nur ein Placeboeffekt? Das spielt mir eigentlich keine Rolle. Hauptsache es funktioniert.

1 Kommentar Alle Kommentare anzeigen