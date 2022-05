Selbsthilfegruppe Ein Zentralschweizer und seine Erfahrungen mit einer bipolaren Störung: Gefangen zwischen Depression und Euphorie Ein Betroffener aus der Zentralschweiz erzählt von seinem Leben mit einer bipolaren Störung. Angefangen hat alles mit einem Burn-out. Eine Expertin gibt Auskunft, woran man eine bipolare Störung erkennt. Susanne Holz Jetzt kommentieren 14.05.2022, 05.00 Uhr

In manischen Phasen bärenstark, in depressiven Phasen ohne jede Kraft. Eine bipolare Störung wirft einen aus der Bahn. Symbolbild: Getty

Es begann mit einem Burn-out vor rund zehn Jahren. Matthias (Name geändert), Mitte 40 und aus der Zentralschweiz, arbeitete immer mehr und fand immer weniger Ausgleich zur Arbeit in der Freizeit. Es war kein Raum mehr für Sport, keine Zeit mehr, um Musik zu machen. Das Hamsterrad hörte nicht auf, sich zu drehen. Der Absturz beginnt.

Einen Klinikaufenthalt zögert der gewissenhafte Arbeitnehmer, der immer mehr an andere denkt als an sich selbst, hinaus. Psychisch krank? Ich doch nicht! So sagt sich Matthias, bis es nicht mehr anders geht, weil die Erschöpfungsdepression ihn in die Knie zwingt. Über ein halbes Jahr verteilt wird er in der Folge dreimal in einer Klinik stationär behandelt – jeweils für einen Monat. Beim ersten Aufenthalt stellt sich nach der Verabreichung von Antidepressiva erstmals eine Manie ein – bis dahin war unklar, ob der Patient an einer Depression oder aber an einer bipolaren Störung leidet. Nun herrscht Klarheit.

Der Job ist weg und die Partnerin ebenfalls

Matthias sagt heute: «Ich bin konfrontiert mit einer Verlaufsform der bipolaren Störung, deren Stimmungsschwankungen nicht extrem, aber andauernd sind. Die depressiven und manischen Phasen wechseln sich ununterbrochen im Zweiwochenrhythmus ab.»

Eine unbehandelte Manie sei eigentlich ein sehr angenehmer Zustand: Man brauche nur ein paar Stunden Schlaf pro Nacht, sei kreativ, rede sehr viel und der Sexualtrieb sei stark erhöht. Man werde im Gespräch aber auch schnell mal ausfällig und aggressiv. Und man verzettle sich mit seinen vielen Plänen und bringe die tausend Ideen, die man hat, nicht zu Ende.

Matthias erklärt, sein Leben lang Medikamente nehmen zu müssen. Diese richtig einzustellen, sei jedoch sehr schwierig. Trotz Medikamenten leide er immer noch an Stimmungsschwankungen. Manchmal sei er so antriebslos, dass er zwei Wochen das Haus nicht verlasse. Nur ein fixer Termin bringe ihn dann dazu, unter Menschen zu gehen. Seinen Job hat er verloren, seine Partnerin ebenfalls. Die Teilnahme an der Selbsthilfegruppe hilft ihm:

«Es ist ein Austausch in geschütztem Rahmen. Wir haben alle die gleiche psychische Beeinträchtigung. Wir müssen uns weder rechtfertigen noch erklären.»

Selbsthilfegruppe zur Bipolaren Störung Die Selbsthilfe Luzern Obwalden Nidwalden bietet zahlreiche Selbsthilfegruppen an. Eine davon ist die Gruppe zur Bipolaren Störung. Wer einen Erfahrungsaustausch in geschütztem Rahmen sucht, der kann sich unter Tel. 041 210 34 44 melden oder unter mail@selbsthilfeluzern.ch. Die Gruppe für Betroffene und Angehörige trifft sich jeden ersten Donnerstag im Monat von 18.30 bis ca. 20 Uhr. www.selbsthilfeluzern.ch

Eine psychische Erkrankung treffe die meisten Menschen unverhofft. Und ist sie noch immer ein Tabu? Matthias erklärt:

«Manchmal denke ich, ich habe selber das grössere Problem mit ihr, als andere es mit mir haben.»

Viel geholfen hätten ihm die Pflegenden: «Sie gaben mir einen Werkzeugkasten mit auf den Weg, um mit der Störung umgehen zu können.» Dazu gehöre, an sich zu denken, aus dem Hamsterrad der Leistungsgesellschaft auszusteigen, sich Zeit zu nehmen für das Leben. «Begegnungen sind mir heute wichtiger als Materielles», sagt der Mittfünfziger. Von Arbeitgebern würde er sich mehr Flexibilität wünschen, um beeinträchtigten Arbeitnehmern geschützte Rahmen bieten zu können. Und uns allen wünscht er ein Ende des Hamsterrads.

Die hier anonymisierte Person bietet auch einen persönlichen Austausch an. Wer Interesse hat, der kann eine Mail an susanne.holz@chmedia.ch senden.

«Die Stimmung der Betroffenen schwankt weit über Normalniveau»

Woran erkennt man eine bipolare Störung? Ist sie heilbar? Wann Hilfe holen? Wir sprachen mit Dr. med. Kerstin Gabriel Felleiter, Chefärztin Ambulante Dienste, Luzerner Psychiatrie, Sursee.

Dr. med. Kerstin Gabriel Felleiter, Chefärztin Ambulante Dienste, Luzerner Psychiatrie, Sursee. Bild: PD

Wie entsteht eine bipolare Störung?

Kerstin Gabriel Felleiter: Verschiedene Faktoren sind für die Entstehung einer psychischen Erkrankung verantwortlich. Eine angeborene, genetische Vulnerabilität (Verletzlichkeit), bestimmte Persönlichkeitseigenschaften wie ein hyperthymes (überdrehtes) Temperament und auslösende Faktoren wie diverse Lebensereignisse (Todesfall, Scheidung). Auch die Einnahme bestimmter Substanzen und Schlafentzug können gemeinsam zum Auftreten einer bipolaren Erkrankung führen.

Was unterscheidet eine bipolare Störung von Stimmungsschwankungen?

Alle Menschen haben Stimmungsschwankungen, unterschiedlich lange und verschieden stark ausgeprägt. Jeder hat mal gute und weniger gute Tage. Menschen mit bipolarer Störung leiden unter mindestens eine Woche andauernden depressiven Phasen, haben aber auch Phasen, in denen es ihnen sehr gut geht, sie sehr aktiv und kreativ sind, sehr wenig Schlaf brauchen, tausend Ideen haben. Eigentlich ein schöner Zustand ... Ist dieser Zustand aber so stark ausgeprägt, dass man andere und ihre Bedürfnisse und auch eigene Grenzen und Gefahren nicht mehr oder kaum wahrnehmen kann, spricht man von einer manischen Phase.

Wie sieht das klassische Krankheitsbild aus?

Affektive Störungen haben zwei Pole, einen nach oben (Manie) und einen nach unten (Depression), sie können entweder monopolar oder bipolar verlaufen. Die Aktivität und Stimmung der Betroffenen schwankt weit über Normalniveau abwechselnd zwischen Manie und Depression. Im Lauf der Erkrankung überwiegen depressive Phasen. Begleiterkrankungen wie Alkohol- oder Drogenabhängigkeit können die Erkrankung überlagern und eine rechtzeitige Diagnose verhindern.

Ist die Störung heilbar?

Die Erkrankungen verlaufen episodisch, in Phasen. Im Anschluss an eine Phase erreicht der Patient üblicherweise wieder seine volle Gesundheit. Es kann auch nur eine einzige Phase auftreten, häufiger jedoch verlaufen affektive Störungen wiederkehrend. Nach einer beschwerdefreien Zeit kommt es erneut zu Symptomen.

Kann ein Burn-out der Auslöser sein?

Burn-out im Sinne einer Depression kann ein erstes Zeichen einer bipolaren Erkrankung sein. Menschen mit hyperthymem Temperament arbeiten sehr gerne und viel und erkennen ihre eigenen Grenzen vielleicht weniger gut. Hier kann es dann zum Burn-out kommen.

Bricht die Störung wirklich öfter in jungen Jahren aus?

Etwa ab dem 20. Lebensjahr treten meist die ersten Symptome auf, bei etwa der Hälfte zunächst als depressive Episode. Die bipolare Erkrankung wird zu diesem Zeitpunkt meist noch nicht erkannt. Die Diagnose wird meist erst, oft im Rahmen eines ersten Klinikaufenthaltes, im Alter von 30 Jahren gestellt.

Wie mit Betroffenen am besten umgehen?

Die Rolle der Angehörigen bei der bipolaren Erkrankung ist gross. Der Betroffene braucht eine Vertrauensperson, die den Verlauf seiner Krankheit überwacht und ihn ermutigt, sich in Behandlung zu begeben und sich aktiv und konsequent an der Therapie zu beteiligen. Angehörige sollten sich umfassend informieren und beraten lassen. Wichtig ist, dass Angehörige auf ihre eigenen Grenzen schauen. Die Betreuung kann sehr belastend sein, gerade in manischen Episoden. Betroffene können durch aggressive Bemerkungen verletzen, durch unüberlegte Geldausgaben Probleme schaffen und durch sexuelle Untreue Vertrauen verspielen.

Wann Hilfe holen und wo?

Sobald man zweifelt, an einer bipolaren Erkrankung zu leiden, sollte man sich beraten lassen. Ständiger Zweifel ist belastender als ein Beratungstermin. Erster Ansprechpartner ist der Hausarzt. Die Luzerner Psychiatrie hat Behandlungsangebote im stationären und ambulanten Setting. Auf der Homepage der Schweizerischen Gesellschaft für Bipolare Störungen erhält man Infos und Tipps.

