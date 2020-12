Baar Stimmvolk entscheidet für Feuerwehr: Neu gibt es für jedes Ausrücken Geld Keine Diskussion: Die Angehörigen der Feuerwehr Baar erhalten in Zukunft ihren Sold auch für Einsätze, die weniger als eine Stunde dauern. Das haben die Stimmbürger an der Gemeindeversammlung entschieden. Umstritten war dafür eine andere Frage. Kilian Küttel 09.12.2020, 21.34 Uhr

Die Feuerwehr Baar übt den Ernstfall.

Bild: Stefan Kaiser (20. August 2013)

Uniformiert waren sie erschienen, mit Schriftzug auf dem Rücken und Dächlikappe auf dem Kopf. Und man hatte sie erwartet an diesem Mittwochabend in der Waldmannhalle in Baar. Dort befand das Stimmvolk darüber, ob es das Feuerwehrreglement von 1997 ändert - zugunsten der Baarer Feuerwehr, von der eine Delegation Präsenz an der Gemeindeversammlung markierte und für die man neun Stühle in der hintersten Reihe reserviert hatte.