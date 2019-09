Religion und Kultur: Gemeinsam unterwegs im Dialog Ein landesweites Grossprojekt vermittelt jungen Menschen die religiöse und kulturelle Vielfalt der Schweiz. Andreas Faessler

Jugendliche mit unterschiedlichen religiösen und kulturellen Hintergründen sind gemeinsam unterwegs. In respektvollem Umgang miteinander. (Bild: PD/Michael Lio)

Wo verschiedene Kulturen und Religionen mit unterschiedlichen Weltanschauungen, wo verschiedene Lebensentwürfe und -konzepte aufeinandertreffen, da sind gegenseitiges Verständnis, Toleranz und Respekt das A und O für eine friedliche Koexistenz. Um diese Werte leben und pflegen zu können, ist es unabdingbar, miteinander in den Dialog zu treten.

Genau dies fördert das landesweite Projekt «Dialog en Route». Unter dem Patronat der schweizerischen Unesco-Kommission will die Kampagne Kernkompetenzen vermitteln im Umgang mit Religion, Kultur und Ethik in unserer pluralistischen Gesellschaft. «Dialog en Route» richtet sich an Gruppen und Vereine, aber insbesondere an junge Menschen und somit an den Lehrplan21, gemäss dem auch an den Schulen fokussiert Kompetenzen im Umgang mit der Vielfalt an Denk- und Lebensweisen vermittelt werden, etwa mit dem Fach «Ethik, Religionen, Gemeinschaft ERG».

Sensibilisierung in authentischem Umfeld

«Dialog en Route» wird von Iras Cotis koordiniert, der Interreligiösen Arbeitsgemeinschaft der Schweiz (siehe Box am Ende des Artikels). Das nach rund sechsjähriger Aufbauzeit in 24 Kantonen umgesetzte Projekt umfasst eine Vielzahl an ausserschulischen Lernorten, wie es im Rahmen des Lehrplans21 für das genannte Fach vorgesehen ist. Die Schülerinnen und Schüler setzen sich ausserhalb des Klassenzimmers in authentischem Umfeld mit den zu vermittelnden Punkten auseinander. Die Anlässe werden von jungen Erwachsenen moderiert und gestalten sich mannigfaltig. Seien es Exkursionen in die Vergangenheit, Rundgänge durch spirituelle Zentren, Begegnungen mit Migranten, Museumsbesuche, eine interaktive Schnitzeljagd oder schlicht das Miterleben einer Zeremonie einer anderen Religion. Allen Anlässen ist gemein, dass sie die Teilnehmenden an die breite religiöse und kulturelle Vielfalt der Schweiz heranführen und aufschlussreiche Einblicke gewähren. Dies erfolgt unter anderem über die intensive Auseinandersetzung mit einem bestimmten Thema oder einer bestimmten Situation, mit der mutmasslich jede Schülerin und jeder Schüler mindestens einmal im Leben konfrontiert wird. Durch entsprechende Sensibilisierung werden die Lernenden geschult, die Situation differenziert einzuschätzen und eine eigenständige Position zu beziehen.

Breite Abdeckung in der Zentralschweiz

Die Durchführungsorte und Aktivitäten von «Dialog en Route» sind über 24 Kantone verteilt. Fast 130 Angebote unterschiedlichster Art sind derzeit gelistet. Viele Austragungsorte liegen in der Zentralschweiz, darunter Flüeli-Ranft, das Kulturkloster Altdorf, das Kloster Einsiedeln, die Folkolar-Bewegung Baar, das Lassalle-Haus bei Zug, das Romero-Haus Luzern, der Sentitreff oder die Hofkirche ebenda und weitere.

Grosse Unterstützung für die Kampagne

«Dialog en Route» ist gemäss Iras Cotis das bisher breiteste Kooperationsprojekt in der Dialogförderung. Die Zahlen sprechen in der Tat für sich: Beteiligt sind rund 100 Institutionen, ebenso viele Guides, Freelancer und freie Mitarbeitende, 10 Pädagogische Hochschulen, 4 nationale Religionsverbände, 3 Universitäten und zahlreiche weitere Kulturvermittlungsinstitutionen. Die Kampagne erfährt Unterstützung von namhaften Stiftungen, wie etwa der Mercator und der Ernst-Göhner-Stiftung. Der Bund, 20 Kantone und mehrere Städte haben öffentliche Mittel beigesteuert. Nicht zuletzt ist das Projekt dank zahlloser Stunden an Freiwilligenarbeit zustande gekommen.

Iras Cotis hofft nun auf eine rege Teilnahme und Nutzung des schier unerschöpflichen Angebots, um eine zielgruppengerechte Didaktik sei intensiv gerungen worden, sagt Projektleiter Somin Gaus Caprez. «Denn wie die heute individuellen Formen von Religiosität und kultureller Identität vermittelbar sind, können wir nur gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern herausfinden.»